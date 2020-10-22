Росії слід повернутися в СЦКК і не блокувати його роботу, - Україна в ОБСЄ

Росії слід повернути своїх представників до Спільного центру з контролю й координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Замість того, щоб висловлювати неправдиві звинувачення, російській стороні слід якомога скоріше вжити практичних заходів, спрямованих на реалізацію узгоджених домовленостей, включаючи деескалацію безпекової ситуації на місцях. Наприклад, вона могла б повернути своїх офіцерів до українсько-російського двостороннього органу, СЦКК, і припинити майже трирічне перешкоджання роботі цього механізму", - заявив український дипломат.

Він зазначив, що члени незаконних збройних формувань, котрі носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК", яких місія ОБСЄ щодня помічає на ділянках розведення, "не мають жодного права замінювати російських офіцерів".

Нагадаємо, у грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу СЦКК та залишили Україну. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.