Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар. ФОТОрепортаж
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Син дружини Віктора Медведчука від першого шлюбу Богдан Марченко відсвяткував весілля. Привітати молодих прийшли соратники по ОПЗЖ Суркіси і Козак, депутат СН Холодов, скандальний забудовник Столар.
Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Урочистість відбулася в столичному ресторані "Маячок".
Одним із перших привітати молодих приїхав президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс - партнер дружини Медведчука Оксани Марченко в енергетичних компаніях "Прикарпаттяобленерго" і "Львівобленерго".
Незабаром до нього приєднався брат, депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс.
Також на святі був ще один депутат ОПЗЖ, один із найближчих соратників Медведчука Тарас Козак. Він приїхав з цивільною дружиною Наталією Лавренюк, яка є бізнес-партнеркою Оксани Марченко в російській нафтовидобувній компанії.
Був на святі і депутат "Слуги народу" Андрій Холодов. Його дружина Катерина Шаховська - кума дружини Медведчука Оксани Марченко.
Також журналісти помітили на відео зі свята, яке гості викладали в соцмережі, людину, схожу на депутата ОПЗЖ, скандального столичного забудовника Вадима Столара.
Гостей на весіллі розважали Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, Макс Барських, "Время и Стекло", Світлана Лобода і Вєрка Сердючка.
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А що пасинки, діти , але в чомусь і вони винні, жили б тихо і скромно, може б їх гнів народний проніс, а так, хто знає як далі буде. Видається , що ця злодійсько-олігархічна зграя сама зажене себе у велику біду, і мільярди можуть не допомогти, коли народ проснеться . Не розуміють нещасні, що щастя дітей не в лярдах ( і явно не в канабісі чи марихуані), яхтах чи приватних підводних лодках, а в мирі і спокої, які самі вони знищують своєю ненаситною жадністю.
Пройдет похмелье у этой братвы и они перед простыми людьми будут рассказывать о том как много в борьбе с фашизмом сделали наши ветераны!!!
Это цирк!!!! Все цирк!!!!! Жрите , пейте- но не забывайте- ВСЕ ПРОХОДИТ!!!!! И чем больше у тебя есть, тем больше прийдется оставить ,когда настанет час уходить!!!!
А пока веселитесь!!!!!Хорошего всем дня!!!
Украина - это сказка!! сказка!!!
Ковід їм в дупу, та в усі їхні статки-цяцьки!.
Источник: https://censor.net/ru/n3226511
Пір у час чуми