Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар. ФОТОрепортаж

Син дружини Віктора Медведчука від першого шлюбу Богдан Марченко відсвяткував весілля. Привітати молодих прийшли соратники по ОПЗЖ Суркіси і Козак, депутат СН Холодов, скандальний забудовник Столар.

Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Урочистість відбулася в столичному ресторані "Маячок".

Одним із перших привітати молодих приїхав президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс - партнер дружини Медведчука Оксани Марченко в енергетичних компаніях "Прикарпаттяобленерго" і "Львівобленерго".

Незабаром до нього приєднався брат, депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс.

Також на святі був ще один депутат ОПЗЖ, один із найближчих соратників Медведчука Тарас Козак. Він приїхав з цивільною дружиною Наталією Лавренюк, яка є бізнес-партнеркою Оксани Марченко в російській нафтовидобувній компанії.

Був на святі і депутат "Слуги народу" Андрій Холодов. Його дружина Катерина Шаховська - кума дружини Медведчука Оксани Марченко.

Також журналісти помітили на відео зі свята, яке гості викладали в соцмережі, людину, схожу на депутата ОПЗЖ, скандального столичного забудовника Вадима Столара.

Гостей на весіллі розважали Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, Макс Барських, "Время и Стекло", Світлана Лобода і Вєрка Сердючка.