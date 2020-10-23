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Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Син дружини Віктора Медведчука від першого шлюбу Богдан Марченко відсвяткував весілля. Привітати молодих прийшли соратники по ОПЗЖ Суркіси і Козак, депутат СН Холодов, скандальний забудовник Столар.

Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Урочистість відбулася в столичному ресторані "Маячок".

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 01Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 02

Одним із перших привітати молодих приїхав президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс - партнер дружини Медведчука Оксани Марченко в енергетичних компаніях "Прикарпаттяобленерго" і "Львівобленерго".

Незабаром до нього приєднався брат, депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 03Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 04

Також на святі був ще один депутат ОПЗЖ, один із найближчих соратників Медведчука Тарас Козак. Він приїхав з цивільною дружиною Наталією Лавренюк, яка є бізнес-партнеркою Оксани Марченко в російській нафтовидобувній компанії.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 05Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 06

Був на святі і депутат "Слуги народу" Андрій Холодов. Його дружина Катерина Шаховська - кума дружини Медведчука Оксани Марченко.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 07

Також журналісти помітили на відео зі свята, яке гості викладали в соцмережі, людину, схожу на депутата ОПЗЖ, скандального столичного забудовника Вадима Столара.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 08

Гостей на весіллі розважали Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, Макс Барських, "Время и Стекло", Світлана Лобода і Вєрка Сердючка.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 09
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Топ коментарі
+92
ОПЗЖ - холуи московские, подмяли под себя все облэнерго, все газовые и нефтяные месторождения. И на эти украденные у народа денежки устраивают себе миллионные свадьбы и покупают яхты за 200 млн. А лохторату своему недалекому на своих телеканалах втирают, что "бандеровцы и патриоты всё украли и развалили". И народ им верит.
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23.10.2020 00:05
+83
ублюдки
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22.10.2020 23:55
+69
Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: хто прийшов привітати - Цензор.НЕТ 63
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23.10.2020 00:41
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А шо Суркисы еще не сидят? Они же запорожское облэнерго вместе с Кононенко обворовали.
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23.10.2020 08:21 Відповісти
я би привітав все це кодло однією невеличкою бомбочкою кілограм на 120, що б на всіх вистачило
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23.10.2020 09:08 Відповісти
Тю, а що, ніхто так х.єм на роялі і не збацав для гостей? А шо такоє? Зазнався Володя?
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23.10.2020 09:32 Відповісти
Мендель не разрешает, чтобы гости не увидели крохотный размер инструмента и не стали над ней ржать.
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23.10.2020 10:58 Відповісти
Не тільки запорізьке обленерго, а все до чого їх брудні та липкі руки дотягнулись. Перед приватизацією Львівського обленерго балансову вартість знизили майже до 0грн. (за залишковим принципом ніби-то повністю вичерпала ресурс). Скупили падлюки за тодішньою ціною 2-х кімнатної квартири (за даними джерела із того ж тоді радянського .... енерго). Через тиждень після приватизації акції компанії взлетіли до небес (більше ніж у 20 разів до реальної приватизації). Більше 20 років нищівної експлуатації без будь-яких капіталовкладень, а ще придумали собі рекетирську плату за підключення ( в той час, коли у всьому світі вартість підключення коштує кілька у.е.). Але справа не в Суркісах. Дивіться як переплетені інтереси тієї шобли з ОПЗЖ з теперішньою клікою Зе-команди (Марченко-Суркіси, Марченко-Коломойський) , все поділено і тепер йде гонка, хто більше зуміє ще витиснути з того народу.
А що пасинки, діти , але в чомусь і вони винні, жили б тихо і скромно, може б їх гнів народний проніс, а так, хто знає як далі буде. Видається , що ця злодійсько-олігархічна зграя сама зажене себе у велику біду, і мільярди можуть не допомогти, коли народ проснеться . Не розуміють нещасні, що щастя дітей не в лярдах ( і явно не в канабісі чи марихуані), яхтах чи приватних підводних лодках, а в мирі і спокої, які самі вони знищують своєю ненаситною жадністю.
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23.10.2020 09:32 Відповісти
зелупа бы тоже выступила, вместе со своим 95 IQ-вартало, но они не могут: она - пока президента играет, они - министров/депутатов
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23.10.2020 09:40 Відповісти
Красиво, празднично!!! Не многим в Украине дано побывать на таком празднике!!!
Пройдет похмелье у этой братвы и они перед простыми людьми будут рассказывать о том как много в борьбе с фашизмом сделали наши ветераны!!!
Это цирк!!!! Все цирк!!!!! Жрите , пейте- но не забывайте- ВСЕ ПРОХОДИТ!!!!! И чем больше у тебя есть, тем больше прийдется оставить ,когда настанет час уходить!!!!
А пока веселитесь!!!!!Хорошего всем дня!!!
Украина - это сказка!! сказка!!!
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23.10.2020 10:04 Відповісти
"... Оставшиеся снаружи переводили взгляды от свиней к людям, от людей к свиньям, снова и снова всматривались они в лица тех и других, но уже было невозможно определить, кто есть кто." (с) Джордж Оруэлл. Скотный двор
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23.10.2020 10:07 Відповісти
Лохам намордники и карантин. Олигархам все.
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23.10.2020 10:07 Відповісти
Гнидник такой собрался... жируют на ворованные в украинцев деньги. Хотелось бы, чтобы это выглядело как последнее желание перед тем, как этих гнид будут уничтожать до последней клетки.
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23.10.2020 10:08 Відповісти
Вирус? Не , не слышали, Карантин? Не, не слышали.Где полиция, где Аваков, почему никто их не арестовывает, не гоняется за ними, как на пляже за одним человеком куча полиции.?))
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23.10.2020 10:55 Відповісти
Та шо ви, пановє?! Та хай смокчются в засос та в свої золоті щелепи без перестанку!
Ковід їм в дупу, та в усі їхні статки-цяцьки!.
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23.10.2020 15:50 Відповісти
Гостей на свадьбе развлекали, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Макс Барских, "Время и Стекло", Светлана Лобода и Верка Сердючка.
Источник: https://censor.net/ru/n3226511
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23.10.2020 11:08 Відповісти
95 й квартал был?
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23.10.2020 11:45 Відповісти
Накрыть бы этих мразей одним пуском !!!!
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23.10.2020 12:14 Відповісти
одразу видно, що в цих покидьків на жодну ікринку на столі менше не стало..
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23.10.2020 13:00 Відповісти
зєля на роялі іграв?
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23.10.2020 14:32 Відповісти
вот где всю эту ватно-Пид....кую Нечисть можно было накрыть....
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23.10.2020 14:38 Відповісти
Пир во время чумы? Жируют "боги"?!
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23.10.2020 17:42 Відповісти
юга-васток адабряет без зависти,лучше лапша на ушах чем чем журавль в небе.
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23.10.2020 17:43 Відповісти
Сын жены Виктора Медведчука от первого брака Богдан Марченко отпраздновал свадьбу. Поздравить молодых пришли соратники по ОПЗЖ Суркисы и Козак, депутат СН Холодов скандальный застройщик Столар. Источник: https://censor.net/ru/n3226511

Пір у час чуми Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар - Цензор.НЕТ 3932
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23.10.2020 22:35 Відповісти
Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар - Цензор.НЕТ 2269
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24.10.2020 11:24 Відповісти
Все природно : ----- Suum cuigue / латин./---- кожному по його заслугам ...Нашій еліті ./Хапугам. злодюгам .бандюгам. катюгам / обраній і викоханій нами ж ---життя . як суцільне весілля в розкошах / і вже сьогодні /. а нам . сліпим . гречкосіям---злидота .гризня .самоїдство під слова --.й музику Чубинського. Вербицького :--- Згинуть наші воріженьки .як роса на сонці. Запануємо і ми браття у своїй сторонці?!?!?!
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24.10.2020 17:55 Відповісти
пир во время чумы
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07.11.2021 13:09 Відповісти
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