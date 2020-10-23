Усі лікарі інфекційної лікарні в Коломиї захворіли на COVID-19, - мер Слюзар

У Коломиї на Прикарпатті всі лікарі інфекційної лікарні хворі на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Ігор Слюзар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, в КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області" пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал.

Всі лікарі хворіють на COVID-19, в тому числі і керівник установи. Всього в інфекційній лікарні працюють 17 лікарів.

Ігор Слюзар каже, що в Коломиї статистика хворих на коронавірус змінюється на гірше: "У лікарні лежить 21 хворий з підтвердженим COVID-19, 24 - під підозрою".

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