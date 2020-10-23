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Усі лікарі інфекційної лікарні в Коломиї захворіли на COVID-19, - мер Слюзар

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Усі лікарі інфекційної лікарні в Коломиї захворіли на COVID-19, - мер Слюзар

У Коломиї на Прикарпатті всі лікарі інфекційної лікарні хворі на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Ігор Слюзар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, в КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області" пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал.

Всі лікарі хворіють на COVID-19, в тому числі і керівник установи. Всього в інфекційній лікарні працюють 17 лікарів.

Ігор Слюзар каже, що в Коломиї статистика хворих на коронавірус змінюється на гірше: "У лікарні лежить 21 хворий з підтвердженим COVID-19, 24 - під підозрою".

Також читайте: 4 найбільші одеські лікарні перепрофілюють під допомогу хворим на COVID-19, - голова ОДА Куций

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Но им должно быть приятно, что по словам ЗЕ в Украине лучше всего в Мире борются с ковидом.
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23.10.2020 00:43
+6
а этот об алимпияде мечтает да по стране катается... клоун шапитошный
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23.10.2020 00:42
+6
а наше быдло в транспорте продолжает ездить без масок или с масками под носом, и ходить на концерты к поляковой.
придурки
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23.10.2020 01:16
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а этот об алимпияде мечтает да по стране катается... клоун шапитошный
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23.10.2020 00:42 Відповісти
Но им должно быть приятно, что по словам ЗЕ в Украине лучше всего в Мире борются с ковидом.
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23.10.2020 00:43 Відповісти
Надо просто перестать болеть!
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23.10.2020 00:45 Відповісти
И вот, писец приходит в гости к нам, и говорит - я на часок !

Да.. Весь этот писец предвидел каждый - хотя никто не ожидал..
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23.10.2020 00:45 Відповісти
А Зеленский говорит, что все под контролем, что в больницах Украины лечат лучше, чем в больницах Европы. А Степанов - что мед.система полностью справляется.
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23.10.2020 00:46 Відповісти
А врачи говорят наоборот. И статистика, особенно уволившихся врачей.
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23.10.2020 01:23 Відповісти
Пускай теперь холопы которым лень на морду маску одеть, лечатся дома подорожников. Постоянно наблюдаю как по дорогам ездят маршрутки битком набитые быдлом половина которых без масок а вторая половина маски на подбородке ради галочки носят. О *только сидячих местах* и *дистанции* в общественном транспорте вообще смешно говорить.
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23.10.2020 00:48 Відповісти
Скажи ещё тупые врачи без масок в инфекционке ходят
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23.10.2020 09:47 Відповісти
шкода лікарів ,але як щоб захворіли в Феофанії може трохи хтось прийшов до тями !
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23.10.2020 00:51 Відповісти
вони наче не приймають ковід. Лише Олександрівська.
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23.10.2020 01:17 Відповісти
То фігня. ЗЕ хоче Олімпіаду.
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23.10.2020 00:56 Відповісти
а наше быдло в транспорте продолжает ездить без масок или с масками под носом, и ходить на концерты к поляковой.
придурки
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23.10.2020 01:16 Відповісти
Всем врачам нужно идти к бабакам-они им пошепчут.
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23.10.2020 01:33 Відповісти
хорошо допустим, и что дальше? вот к примеру прямо сейчас у ребенка менингококковая инфекция, вот к примеру ну или у взрослого что придумаем ну к примеру лептоспироз, и что дальше??????
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23.10.2020 07:03 Відповісти
Причина первая в новом постоновлнии врачам не хилая страховка.Причина вторая изобретатеьь тестов прц Кавер за шо и получил нобелевскую премию обьснил шизоидному человечеству, в подовляющей своей массе,мои тесты только для иследований, ими болен или не болен определить невозможно. Потому как инфицированый это не больной и при желании найти можно что угодно у человека. Но разве людей этим проймешь, слушают только себя бо они подобие создателя а значит всегда правы и во что хотят в то и верят. Болезнь в области психиатрии.
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23.10.2020 08:34 Відповісти
так я об чем, тупо устали и маршем отправились на отдых, платить надо не за болезнь а за выполненную работу, вот если б им минималочку заплатили за больничный глядиш и все были бы в строю, аа и да я в инфекции работал
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23.10.2020 09:22 Відповісти
Ничего не понятно, заболели или боятся заразиться и сидят дома.Почему в других странах врачи и медсёстры в таком огромном колличестве не болеют? А только в Украине медперсонал больной?Образование у них есть?Почему непрофессионализм такой ?
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23.10.2020 11:02 Відповісти
 
 