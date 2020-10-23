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Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов

Українська вакцина проти коронавірусу була задумана як "прототип прототипу". Якщо її створення не знайде розуміння в суспільстві, розробники відмовляться від цього проєкту.

Про це заявив в ефірі токшоу один з розробників української вакцини Михайло Фаворов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Які клінічні дослідження? Вакцина створювалася на наші власні кошти. Держава не виділила ні копійки. Поки показано тільки, що з неї (вакцини - ред.) можна зробити, якщо будуть серйозні внески", - сказав Фаворов.

Він також розповів, в чому вбачає унікальність свого препарату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов

У студії розпочалася бурхлива дискусія про долю майбутньої української вакцини, а один з учасників програми обізвав Фаворова "аферистом".

""Я не впевнений, що з настроєм і особливо з манерою спілкування з вашими товаришами у нас буде якась вакцина. Через пів року могла би бути вакцина. Але якщо вам не подобається, не треба. Я прилетів за свої гроші - мені ніхто не платив", - відповів на це Фаворов.

"Наша (українська - ред.) вакцина від самого початку була задумана як поки не вакцина - це поки навіть... прототип прототипу, скажімо так. Від самого початку замислювалася як традиційна вакцина. Ви добре, напевно, знаєте, що всім новонародженим в Україні прищеплюють гепатит В. Наша вакцина побудована за тим самим принципом. Ми створили білок - рекомбінантний білок (виробляється в E. coli, тобто паличкоподібній бактерії), який є в нормальному людському організмі, так би мовити, який перебуває з нами в симбіозі. Ймовірно, я думаю, він може бути переведений в інший носій, що буде розглядатися вже після наближення до виробництва (вакцини - ред.). І на цей білок було показано вироблення антитіл".

Читайте: Доклінічна фаза випробування української вакцини проти коронавірусу пройдена успішно, - Степанов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19. Президент назвав вакцину "унікальною".

За словами Фаворова, випробування української вакцини на людях можуть почати через 3 місяці, готовий препарат - отримати через рік.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини.

Всього в світі зараз розробляється близько 180 вакцин проти коронавірусу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии.
Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения.
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. * https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
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23.10.2020 01:12
+27
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. *
"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так.
"презЕдент назвал вакцину "уникальной". Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 4287

что тут добавить.. зеЛо-42 - таки полный ...зе-лох, уникальный!))
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23.10.2020 01:15
+22
и суть всего "действа" - получить бабло от этого зеЛоха-42:
"Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов. " Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 3120
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23.10.2020 01:18
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Правила форума Рада форумчан
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии.
Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения.
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. * https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
показати весь коментар
23.10.2020 01:12 Відповісти
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. *
"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так.
"презЕдент назвал вакцину "уникальной". Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 4287

что тут добавить.. зеЛо-42 - таки полный ...зе-лох, уникальный!))
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23.10.2020 01:15 Відповісти
Ему то что. Он как герой "Иван Васильевич меняет профессию" говорит любому "забирайте кемскую волость, не жалко". Это было видно с самого начала. Он думает что деньги на деревьях растут.
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23.10.2020 01:17 Відповісти
и суть всего "действа" - получить бабло от этого зеЛоха-42:
"Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов. " Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 3120
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23.10.2020 01:18 Відповісти
"...испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год. "

зебилы, вперед, на испытания!)) зеЛох назвал ЭТО "уникальной вакциной".. или вы не верите своему имитатору-писюанисту?))
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23.10.2020 01:20 Відповісти
Через год эпидемия закончится, если вирус не мутирует как-то. Полезная вакцина, короче.
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23.10.2020 01:21 Відповісти
_Ты не понял, слушай сюда. Он отлично знает что врёт и украинской вакцины нет. Он не лох, он намерен пилить бюджет - грабить лохов!
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23.10.2020 01:21 Відповісти
А Зеленскому тоже похрен на бюджет, и его слугам тоже. И Мосийчук похрен. А народ ничего не решает. Вот так и живем. Тот кто решает кому давать бюджет насрал на него, а страдают люди.
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23.10.2020 01:23 Відповісти
Ты не понял: ему не насрать на бюджет, совсем наоборот! Он его пилит и вот придумал ещё вариант.
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23.10.2020 01:25 Відповісти
Зеленский думает что бюджет это бездонная бочка. Это как зарплата. Она поступает каждый месяц и на неё можно пить и гулять.
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23.10.2020 01:27 Відповісти
👏👏👏👏👏
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23.10.2020 03:35 Відповісти
Самое интересное, это тут то, что phD в NY стоит всего на два косаря больше чем 10 лет назад в Харькове. И все эти люди 10 лет отчаянно борятся с коррупцией по всей планете.
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23.10.2020 01:28 Відповісти
Heeee парень не путай тут карты. Там куча частных институтов .Я тебе расскажу случай.Два предприимчивых еврея когда свалили в сша то быстренько слепили что-то типа ЧП «общество рога и копыта» . Общественную организацию . А долбаебы полушизики отдавали последние деньги 100доол типа за вступление в « экэдеми о-в саенс» и типа приписывались в своих несчастных статейках или иных регалиях «дійсний член академії наук нуйорку». В США все что касается медицины а темболее науки ну очень серьезно и дорого....нДебилы бл#ть- Лавров тм
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23.10.2020 01:45 Відповісти
Гребанный Бантустан. Аферисты мелкого пошиба уже на массовом ТВ. Дебилизация стремительная.
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23.10.2020 01:15 Відповісти
В Бразилии испытывали на одном пациенте вакцину-так он здох.
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23.10.2020 01:22 Відповісти
побойся... деньги нужны на олимпиаду
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23.10.2020 01:16 Відповісти
Mikhail Favorov (Фаворов, Михаил Олегович)

OVERVIEW

VIDEOS

Overview

Description

Born: Soviet Union

Education: Moscow State University of Medicine and Dentistry
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23.10.2020 01:16 Відповісти
а зеля так сказал что у нас самая вау вакцина уже почти готова. обять сбрехал
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23.10.2020 01:17 Відповісти
Чувак тут же прямо палится. Дайте нам денег и может через полгода мы вам дадим прототип вакцины. Разводит лошков.
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23.10.2020 01:18 Відповісти
Лучше бы он сбрехал. Но его этот аферист развёл как последнего дурачка, хотя он им и является.
Кто-то завёл этого афериста в офис нашего дурачка, тот, видно, понял, что можно развести на бабки, вот и наплёл про какую-то вакцину, а этот идиот повёлся, уже и в своём интервью рассказывал про нашу уникальную вакцину.
Специалисты уже дали оценку этой афере.
А этот гражданин США не только не инфекционист, не биолог, а вообще стоматолог. Вот так.
Может, всё-таки найдётся кто- умный, объяснит нелоху, что его просто дурят с целью получить деньги?
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23.10.2020 01:48 Відповісти
Вы такая наивная...
Нечего там раскрывать. Шмаркля в доле, вот и рассказывает сказки для пипла.
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23.10.2020 08:52 Відповісти
та ми не дивуємося - у нас був уже "видатний нейрохірург слюсарчук" з допоміжною школою в анамнезі...
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23.10.2020 11:05 Відповісти
Михаил, вы дорогу нх сами найдете или нужны указатели на рюськом?
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23.10.2020 01:18 Відповісти
А чем 3 мл. физраствора - не "прототип прототипа"?
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23.10.2020 01:21 Відповісти
Эпидемиолог Фаворов: «Никто вакцину от коронавируса делать не будет, это все разговоры в пользу бедных»
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23.10.2020 01:23 Відповісти
Очередной испанский лыжный инструктор!
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23.10.2020 01:26 Відповісти
А осел так гордится мифической ,,вакциной,,. Всем уже разнес,какой он молодец.
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23.10.2020 01:43 Відповісти
ОЛЕНЬский снова обосрался? Нуууу, этим уже никого не удивишь. Все куйня,давай по новой.
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23.10.2020 01:46 Відповісти
Кишечную палочку, эшерихию коли, будут прививать что ли. И будет вакцина от вируса. Так все вакцины по этому признаку: ослабленный вирус, возбудитель вводится, органтзм реагирует. Но выделить кишечную палочку из экскрементов это одно, а вирус не так просто
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23.10.2020 02:30 Відповісти
Государство занято строительством дорог.
30км - 12млрд.гр.
У пети за эти бабки и то больше построили.Аж 80км.
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23.10.2020 03:10 Відповісти
Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов
Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 6781Украинская вакцина от коронавируса была задумана как "прототип прототипа". Если ее создание не найдет понимания в обществе, разработчики откажутся от этого проекта.

Об этом заявил в эфире ток-шоу один из разработчиков украинской вакцины Михаил Фаворов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме Профинансирует Изготовление украинской вакцины.Источник: https://censor.net/ru/n3226517

Что такое шарашки

Что такое шарашки

Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался - куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место.
Александр Солженицын. "В круге первом"
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме Профинансирует Изготовление украинской вакцины.

Максим Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, Максим Степанов но деньги вперед. Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 6043
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23.10.2020 04:01 Відповісти
Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 9504
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23.10.2020 04:36 Відповісти
Якщо лисину Ківи намастити гівном Юзіка, то шевелюра виросте скоріше ніж ті аферисти створють вакцину.
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23.10.2020 04:57 Відповісти
Роман Скрипін - "Ця вакцина не Українська а російська......"

https://youtu.be/DC64szAGdc0
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23.10.2020 06:41 Відповісти
аха ха вот это номер, развитые страны и корпорации миллионы тратят а этот на свои изготовил, на свои деньги он только бутер с колбасой по акции может сварганить
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23.10.2020 06:55 Відповісти
«Наши» это чьи???
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23.10.2020 07:04 Відповісти
Вчора слухав дискусію на 1+1. Таке враження, наче потрапив у двір дурдому. Особливо виділяється Дубінський. Але це стосується не лише вчорашньої передачі. Будь який виступ в ЗМІ на тему коронавірусу - неадекватна маячня. Єдине, що можна сказати - коронавірус став чудовим інструментом спекуляцій. Як політичних, так і фінансових. А гра в дурдом - то щоб біомасі було цікавіше, та вона залишалася на каналі.
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23.10.2020 07:32 Відповісти
Судячи по матеріалам із вільних джерел, українська вакцина насправді то кацапський спутнік. А чувак який представляв цю вакцину аналог того що презнтував LNG-термінал в Одесі, в часи чивокуня.
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23.10.2020 07:35 Відповісти
Прототип прототипа - рога и копыта.
Дайте бабла из бюджета на очередной распил.
В свое время это практиковал псевдоученый эпидемик Вавилов.
Разъезжал по заграницам за государственный счёт, где гулял с девками по ресторанам.
Перед отъездом на родину заходил на ближайший рынок и покупал кило местного зерна.
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23.10.2020 07:45 Відповісти
чушь не неси. Вавилов ученый мирового уровня. может ты про Лысенко хотел задвинуть?
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23.10.2020 08:12 Відповісти
Расскажи о его научных достижениях, умник!
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23.10.2020 08:23 Відповісти
я тебе неучу просто один пример приведу а ты продолжишь дальше путем самообразования

он создал крупнейшую коллекцию семян которая легла в основу мирового "хранилища судного дня". он стоял у истоков селекции и генетики как науки.
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23.10.2020 08:31 Відповісти
О, дурачек, при этом посевной материал повсеместно завозится из-за бугра.
Я внятно, кажись, для тех, кто в танке, написал - занимался за государственный счёт оргиями, а на ближайшем рынке покупал немного никому и нахрен не нужного зерна.
Кстати, арестован был в Кишеневе, когда проводил время в обществе местных проституток.
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23.10.2020 08:59 Відповісти
ты дебил? ты бы хоть историю Вавилова почитал что ли.
давай догадаюсь - ты зазеленский? по интеллекту видно. быдло
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23.10.2020 09:04 Відповісти
Ты рушишь упорядоченный мир пролетария. Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов - Цензор.НЕТ 3925

Генетика - проститутка империализма. Это же все в СССР знали.
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23.10.2020 09:33 Відповісти
Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов - Цензор.НЕТ 4081
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23.10.2020 08:12 Відповісти
Януковича развёл лыжный инструктор, а этого разводит врач-стоматолог из Атланты. Ростов всё ближе.
Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов - Цензор.НЕТ 1827
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23.10.2020 08:17 Відповісти
Ахренеть! Дотрахались до троешника у руля государства. Киев переименуем в Новые Говнюки и начнем строить Межгалактический транспортный хаб для торговли с Альфа Центавра... Говорят там уже поселился один из "наших" и он уже готов продавать метеориты мелким оптом Госрезерву. Всемирноизвестный на Брайтоне финансист Шлёма прогнозирует, шо через пару лет любая страна удавится за щепотку этих камушков и Нафтогаз уже готов закупить на 100 мильярдов пока продается...

И токо мыши, которые съели 27 000 вагонов зерна в Госрезерве озабочены тем, какая твердость по Бреннелю этих самых метеоритов и будут ли они по зубам и почем будут потом услуги стоматологов-инфекционистов...
Кароче - глядя на все это по телику все буйные в психушках притихли! Такого они еще не видели и даже оробели...
И это токо за полтора года гастролей...
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23.10.2020 08:19 Відповісти
Тепер і в Україні буде свій зелений фуфломіцин.
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23.10.2020 08:27 Відповісти
Тю-ю-ю-ю-ю-ууууууууу....
А доблєсний міністр з Зєльою,вже й навар почали підраховувати... А розробника й в долю не додумались взяти...

"«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов.
Він зазначив, що українська вакцина є оригінальною, і вона відрізняється від решти вакцин, які проходять зараз клінічні випробування."
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23.10.2020 08:29 Відповісти
"прототип прототипа", "из нее можно сделать если будут серьезные взносы".
Перевожу: "у меня ничего нет, но дайте денег и я обешаю обещать более больше".
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23.10.2020 09:03 Відповісти
Михаил Фаворов такий же вірусолог, як Зеленський юрист. Неучі і аферисти тягнуться одне до одного.
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23.10.2020 09:14 Відповісти
Т.е. ЗЕ опять откровенно соврал.

Никакой вакцины пока нет.

ЗЕ на разработку не дал ни копейки и вобще к разработке никаким юоком.
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23.10.2020 09:31 Відповісти
под видом украинской вакцины хотят втюхнуть парашинскую Спутник 5 для животных. Суки зеленые.
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23.10.2020 10:05 Відповісти
Зеленский назвал вакцину "уникальной", так кому же верить.
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23.10.2020 10:07 Відповісти
Это случайно не подготовка к завуалированному испытанию российской вакцины на украинцах?
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23.10.2020 10:49 Відповісти
100%!
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23.10.2020 15:47 Відповісти
Зрозумілий принцип і вакцина! То будуть прививати кишкову паличку, буде сидіти на вонітазі - не залазити, какати, а зараза до зарази не пристає, та й з хати вийти не зможе і не заразиться і перерветься цепочка. Геніально!
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23.10.2020 11:30 Відповісти
Очередная громкая ложь Зеленского и его аферистов!! предлагаю завтра же уколоть эту вакцину-прототип зеленскому и медведчуку!! Этим неучам полезно будет немного по болеть!! и
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23.10.2020 12:53 Відповісти
Странно! США и Англия почти целый год работают над вакциной и еще ее не создали, а Украина, которая находится в очереди получателей вакцины, вдруг заявляет,что она находится в шаге от получения вакцины. Я в чудеса не верю ,а вот в мошенничество с кремлевской прокладкой очень даже верю.
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23.10.2020 15:46 Відповісти
 
 