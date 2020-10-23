Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Українська вакцина проти коронавірусу була задумана як "прототип прототипу". Якщо її створення не знайде розуміння в суспільстві, розробники відмовляться від цього проєкту.
Про це заявив в ефірі токшоу один з розробників української вакцини Михайло Фаворов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Які клінічні дослідження? Вакцина створювалася на наші власні кошти. Держава не виділила ні копійки. Поки показано тільки, що з неї (вакцини - ред.) можна зробити, якщо будуть серйозні внески", - сказав Фаворов.
Він також розповів, в чому вбачає унікальність свого препарату.
У студії розпочалася бурхлива дискусія про долю майбутньої української вакцини, а один з учасників програми обізвав Фаворова "аферистом".
""Я не впевнений, що з настроєм і особливо з манерою спілкування з вашими товаришами у нас буде якась вакцина. Через пів року могла би бути вакцина. Але якщо вам не подобається, не треба. Я прилетів за свої гроші - мені ніхто не платив", - відповів на це Фаворов.
"Наша (українська - ред.) вакцина від самого початку була задумана як поки не вакцина - це поки навіть... прототип прототипу, скажімо так. Від самого початку замислювалася як традиційна вакцина. Ви добре, напевно, знаєте, що всім новонародженим в Україні прищеплюють гепатит В. Наша вакцина побудована за тим самим принципом. Ми створили білок - рекомбінантний білок (виробляється в E. coli, тобто паличкоподібній бактерії), який є в нормальному людському організмі, так би мовити, який перебуває з нами в симбіозі. Ймовірно, я думаю, він може бути переведений в інший носій, що буде розглядатися вже після наближення до виробництва (вакцини - ред.). І на цей білок було показано вироблення антитіл".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19. Президент назвав вакцину "унікальною".
За словами Фаворова, випробування української вакцини на людях можуть почати через 3 місяці, готовий препарат - отримати через рік.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини.
Всього в світі зараз розробляється близько 180 вакцин проти коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения.
Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. * https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так.
"презЕдент назвал вакцину "уникальной".
что тут добавить.. зеЛо-42 - таки полный ...зе-лох, уникальный!))
"Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов. "
зебилы, вперед, на испытания!)) зеЛох назвал ЭТО "уникальной вакциной".. или вы не верите своему имитатору-писюанисту?))
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Born: Soviet Union
Education: Moscow State University of Medicine and Dentistry
Кто-то завёл этого афериста в офис нашего дурачка, тот, видно, понял, что можно развести на бабки, вот и наплёл про какую-то вакцину, а этот идиот повёлся, уже и в своём интервью рассказывал про нашу уникальную вакцину.
Специалисты уже дали оценку этой афере.
А этот гражданин США не только не инфекционист, не биолог, а вообще стоматолог. Вот так.
Может, всё-таки найдётся кто- умный, объяснит нелоху, что его просто дурят с целью получить деньги?
Нечего там раскрывать. Шмаркля в доле, вот и рассказывает сказки для пипла.
30км - 12млрд.гр.
У пети за эти бабки и то больше построили.Аж 80км.
Украинская вакцина от коронавируса была задумана как "прототип прототипа". Если ее создание не найдет понимания в обществе, разработчики откажутся от этого проекта.
Об этом заявил в эфире ток-шоу один из разработчиков украинской вакцины Михаил Фаворов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме Профинансирует Изготовление украинской вакцины.Источник: https://censor.net/ru/n3226517
Что такое шарашки
Что такое шарашки
Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался - куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место.
Александр Солженицын. "В круге первом"
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме Профинансирует Изготовление украинской вакцины.
Максим Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, Максим Степанов но деньги вперед.
https://youtu.be/DC64szAGdc0
Дайте бабла из бюджета на очередной распил.
В свое время это практиковал псевдоученый эпидемик Вавилов.
Разъезжал по заграницам за государственный счёт, где гулял с девками по ресторанам.
Перед отъездом на родину заходил на ближайший рынок и покупал кило местного зерна.
он создал крупнейшую коллекцию семян которая легла в основу мирового "хранилища судного дня". он стоял у истоков селекции и генетики как науки.
Я внятно, кажись, для тех, кто в танке, написал - занимался за государственный счёт оргиями, а на ближайшем рынке покупал немного никому и нахрен не нужного зерна.
Кстати, арестован был в Кишеневе, когда проводил время в обществе местных проституток.
давай догадаюсь - ты зазеленский? по интеллекту видно. быдло
Генетика - проститутка империализма. Это же все в СССР знали.
И токо мыши, которые съели 27 000 вагонов зерна в Госрезерве озабочены тем, какая твердость по Бреннелю этих самых метеоритов и будут ли они по зубам и почем будут потом услуги стоматологов-инфекционистов...
Кароче - глядя на все это по телику все буйные в психушках притихли! Такого они еще не видели и даже оробели...
И это токо за полтора года гастролей...
А доблєсний міністр з Зєльою,вже й навар почали підраховувати... А розробника й в долю не додумались взяти...
"«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов.
Він зазначив, що українська вакцина є оригінальною, і вона відрізняється від решти вакцин, які проходять зараз клінічні випробування."
Перевожу: "у меня ничего нет, но дайте денег и я обешаю обещать более больше".
Никакой вакцины пока нет.
ЗЕ на разработку не дал ни копейки и вобще к разработке никаким юоком.