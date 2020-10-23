Twitter Трампа зламали: хакер із Нідерландів зміг вгадати пароль з 5-го разу. СКРИНШОТ
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Спеціаліст з кібербезпеки з Нідерландів Віктор Геверс заявив, що отримав доступ до twitter-акаунту президента США Дональда Трампа, вгадавши його пароль.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.
За словами хакера, пароль Трампа - "maga2020!". Це скорочення від фрази "Make America Great Again" - передвиборче гасло Трампа.
Геверс розповів, що вгадав пароль 16 жовтня, на це у нього пішло п'ять спроб. Він повідомив, що його не заблокували після чотирьох спроб, а обліковий запис Трампа не був захищений двофакторною аутентифікацією (при вході не потрібно, наприклад, смс-підтвердження. - Ред.).
За словами Геверс, після отримання доступу до сторінки Трампа він відразу ж повідомив про це ЦРУ, ФБР, команду Трампа і соцмережу.
Наступного дня, 17 жовтня, Геверс зауважив, що в акаунті Трампа включили двофакторну аутентифікацію. Ще через два дні з ним зв'язалася Секретна служба США, якій Геверс переслав всю наявну інформацію.
Видання TechCrunch опублікувало, як воно запевняє, скриншот Геверса після злому акаунта президента США.
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tramp1946
SlavaPutinu!
Источник: https://censor.net/ru/n3226518
Обосрался как истинный гомоевропеец.