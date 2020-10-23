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Нідерланди (1113) США (14430) хакер (824) злам (55) Twitter (77) Трамп (3118)

Twitter Трампа зламали: хакер із Нідерландів зміг вгадати пароль з 5-го разу. СКРИНШОТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Twitter Трампа зламали: хакер із Нідерландів зміг вгадати пароль з 5-го разу. СКРИНШОТ

Спеціаліст з кібербезпеки з Нідерландів Віктор Геверс заявив, що отримав доступ до twitter-акаунту президента США Дональда Трампа, вгадавши його пароль.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.

За словами хакера, пароль Трампа - "maga2020!". Це скорочення від фрази "Make America Great Again" - передвиборче гасло Трампа.

Геверс розповів, що вгадав пароль 16 жовтня, на це у нього пішло п'ять спроб. Він повідомив, що його не заблокували після чотирьох спроб, а обліковий запис Трампа не був захищений двофакторною аутентифікацією (при вході не потрібно, наприклад, смс-підтвердження. - Ред.).

За словами Геверс, після отримання доступу до сторінки Трампа він відразу ж повідомив про це ЦРУ, ФБР, команду Трампа і соцмережу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що на виборах президента США голосуватиме достроково

Наступного дня, 17 жовтня, Геверс зауважив, що в акаунті Трампа включили двофакторну аутентифікацію. Ще через два дні з ним зв'язалася Секретна служба США, якій Геверс переслав всю наявну інформацію.

Видання TechCrunch опублікувало, як воно запевняє, скриншот Геверса після злому акаунта президента США.

Twitter Трампа зламали: хакер із Нідерландів зміг вгадати пароль з 5-го разу 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
первые четыре попытки были:
password
12345
tramp1946
SlavaPutinu!
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23.10.2020 01:40
+6
Трам был первым пробным "шутом", зеля вторым. Важно понимать, что это не локальная проблема в Украине.
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23.10.2020 02:04
+4
putinmyboss - шестой вариант.
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23.10.2020 02:42
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странно для Президента США такой короткий пароль иметь
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23.10.2020 01:38 Відповісти
Он даже такой с бумажки набирает, но очень редко, не чаще чем раз в полгода, когда меняет айфон на новьій.
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23.10.2020 01:40 Відповісти
Дивна так думати про президента який під час набора твіта заснув, 70 років все таки
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23.10.2020 10:10 Відповісти
...про президентський аккаунт
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23.10.2020 15:14 Відповісти
первые четыре попытки были:
password
12345
tramp1946
SlavaPutinu!
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23.10.2020 01:40 Відповісти
"Хакер", который пароль путём подбора вручную угадал?
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23.10.2020 01:40 Відповісти
это брутфорс по частотным базам, это не удел зергов, но попадание с пятого залпа это конечно ярко
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23.10.2020 01:45 Відповісти
.. а двухфакторная аутентификация напрягает конечно при пользовании раз за разом
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23.10.2020 01:41 Відповісти
твоя сессия храниться долго, переспрашивает при входе с другого компа
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23.10.2020 01:45 Відповісти
Гугл аутентификация каждый раз переспрашивало и слало СМС, при новым входе. новой сессии, я убрал
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23.10.2020 01:49 Відповісти
2fa от google это путь вашего гугл аккаунта в вальгалу, при потере либо уничтожении девайса вы будете оплакивать все, что вас связывало с ним.
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23.10.2020 01:56 Відповісти
фейсбук таким образом не пускал меня долго
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23.10.2020 01:58 Відповісти
Я не проводил экпериментов по срокам, но то что 2fa от google не имеет путей восстановления после утраты доступа к мобильному девайсу это факт.
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23.10.2020 02:01 Відповісти
аккаунт / пароль - затем долгая процедура подтверждения что это тоже твой мобильный девайс, только другой, верификация, вроде так
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23.10.2020 02:05 Відповісти
А сфотографировать ключ на несколько мобильных или распечатать/сохранить картинку не судьба?
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24.10.2020 01:22 Відповісти
Пользуйтесь СМС-ками на телефон вместо приложения. Потеря либо уничтожение дивайса в этом случае не страшна.
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23.10.2020 09:34 Відповісти
сессия каждый раз новая, это просто автоматический вход твою машину узнает по кукис в браузере, а тут помимо кукис еще смсками задалбывают чтоб войти, достаточно пароля 16 символов
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23.10.2020 01:54 Відповісти
На лопате в отличии от стационара сессия будет жить пока ты новую лопату не купишь. ui/ux design аднако.
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23.10.2020 01:52 Відповісти
да, а тут сессии обновляются и прекращаются
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23.10.2020 01:55 Відповісти
Трам был первым пробным "шутом", зеля вторым. Важно понимать, что это не локальная проблема в Украине.
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23.10.2020 02:04 Відповісти
Кацапские фейки репостить не есть хорошо...
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23.10.2020 02:40 Відповісти
Источник: голландское издание de Volkskrant, TechCrunch
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23.10.2020 02:44 Відповісти
Хм... Но все равно даже такой тупой пароль за 5 попыток не подбирается. Вброс какой то...
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23.10.2020 03:10 Відповісти
putinmyboss - шестой вариант.
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23.10.2020 02:42 Відповісти
По словам Геверса, после получения доступа к странице Трампа он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и соцсеть.
Источник: https://censor.net/ru/n3226518

Обосрался как истинный гомоевропеец.
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23.10.2020 04:54 Відповісти
а ведь Х#йло и Лукашенко не пользуются информационными девайсами 21 века, а Трамп - весьма активно...
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23.10.2020 05:06 Відповісти
СЛЕДУЮЩИЙ ПАРОЛЬ БУДЕТ GAGA 2021 !)
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23.10.2020 05:35 Відповісти
Больше смахивает на фейк. То есть, спектакль в целях пиара патлатого *********
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23.10.2020 06:48 Відповісти
На взлом пароля хаккера натолкнуло то, что у 20 тыс пользователей Твиттера по фамилии Магомедов - точно такой же проль!
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23.10.2020 08:02 Відповісти
Не, просто Трамп был подписчиком группы "самые лучшие пароли", где и черпал вдохновения
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23.10.2020 09:22 Відповісти
Пароль "балалайка".
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23.10.2020 08:07 Відповісти
Клоуны-олирофрены, это сейчас мировой тренд среди отупевшей массы.
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23.10.2020 08:09 Відповісти
А со мной сегодня всю ночь совершала оральное соитие сама Анджелина Джоли. Опубликуйте, пожалуйста, в новостях. Да, забыл, после этого со мной связались представители всех разведок мира.....поздравить.
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23.10.2020 13:11 Відповісти
 
 