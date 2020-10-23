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ВООЗ зафіксувала черговий рекорд із COVID-19: у всьому світі за день захворіли 423,8 тис. осіб, найбільше - в Європі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ зафіксувала черговий рекорд із COVID-19: у всьому світі за день захворіли 423,8 тис. осіб, найбільше - в Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала за минулу добу 423 819 нових випадків коронавірусу - найбільше від початку пандемії.

Про це свідчить статистика на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як наголошується, найбільше нових випадків інфікування підтверджено в країнах Європи - 193 831.

Всього на планеті від COVID-19 протягом доби померли 6424 людини.

З початку пандемії, за даними ВООЗ, зафіксовано вже 41 104 946 випадків коронавірусу, в тому числі 1 128 325 летальних.

Також дивіться: МОЗ порівняв дотримання маскового режиму в Києві й інших містах світу. ВIДЕО

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджені 322 79 випадків COVID-19, з них за добу - 7053.

Автор: Анастасія Потіха
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сколько до начала медицинской сортировки осталось? 3-4 недели? мда.... в этом году "новогодний бал-маскарад" обретет явно новое значение.
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23.10.2020 07:44 Відповісти
У світі немає жодної системи охорони здоров'я, яка б успішно справилася б з коронавірусом. Висновки ще далеко попереду. Хоч на сьогодні вже хворих, померлих, та тих, хто одужав, більш ніж достатньо для статистичного аналізу.
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23.10.2020 07:46 Відповісти
После Ковида граждане Земли нверняка поймут насколько много власти и влияния получили крупные фармацевтические и медицинские компании и медицинские чиновкники. Они похоже намного могущественней чем преславутая наркомафия и даже правительства стран. Истерия вокруг Ковида будет наказана, но пока об этом очень рано говорить, сейчас люди запуганы до такой степени что готовы выбрасываться в окна при попдании в больницу. Политика запугивания повальной фрустарции населения это не меры предосторожности а преступление.
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23.10.2020 07:57 Відповісти
Хоч хтось в світі займається цим питанням, чи тіки чутки, які неможливо перевірити?
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23.10.2020 08:54 Відповісти
Проблема в тім, що реальна статистика щодо захворювань (будь яких, і в будь якій країні) або відсутня, або засекречена. Тому тема епідемій, або найпоширеніших хвороб, давно стала інструментом бізнесу. Може хтось і може назвати хоч один бізнес, який можна назвати чесним, та високоморальним, але в таке не віреться. Бізнес по своїй природі річ аморальна.
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23.10.2020 08:11 Відповісти
Может в Европе больше из за того что больше тестов делают ?
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23.10.2020 08:45 Відповісти
Починати потрібно не з пустопорожнього базікання про те де і скільки захворіли, а з трибуналу в ООН і з'ясувати хто і де створив цю бактеріологічну зброю для отримання надприбутків і вбивства лишніх на їх думку людей? Які міжнародні корпорації вв цьому прийняли участь хто інвестував в створення ковиду мільярди коштів, і для них потрібні суд і жорсткі санкції
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23.10.2020 08:56 Відповісти
 
 