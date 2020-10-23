ВООЗ зафіксувала черговий рекорд із COVID-19: у всьому світі за день захворіли 423,8 тис. осіб, найбільше - в Європі
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала за минулу добу 423 819 нових випадків коронавірусу - найбільше від початку пандемії.
Про це свідчить статистика на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Як наголошується, найбільше нових випадків інфікування підтверджено в країнах Європи - 193 831.
Всього на планеті від COVID-19 протягом доби померли 6424 людини.
З початку пандемії, за даними ВООЗ, зафіксовано вже 41 104 946 випадків коронавірусу, в тому числі 1 128 325 летальних.
Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджені 322 79 випадків COVID-19, з них за добу - 7053.
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