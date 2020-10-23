На Приазов'ї подавлено ворожий безпілотник, за добу - п'ять порушень режиму припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС

Упродовж минулої доби, 22 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано п'ять порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що ще одне порушення досягнутих домовленостей було задокументовано на Приазов'ї: "У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено".

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З початку поточної доби, 23 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Українські воїни не втрачають пильності і готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.