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На Приазов'ї подавлено ворожий безпілотник, за добу - п'ять порушень режиму припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На Приазов'ї подавлено ворожий безпілотник, за добу - п'ять порушень режиму припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС

Упродовж минулої доби, 22 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано п'ять порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що ще одне порушення досягнутих домовленостей було задокументовано на Приазов'ї: "У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено".

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З початку поточної доби, 23 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Українські воїни не втрачають пильності і готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.

На Приазовї подавлено ворожий безпілотник, за добу - пять порушень режиму припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Анастасія Потіха
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а жолжно быть подавлено все, что пересекает украинско-российскую границу!
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23.10.2020 07:40 Відповісти
Але для блазня =нє стрєляют=.
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23.10.2020 07:50 Відповісти
На Приазов'ї подавлено ворожий безпілотник, за добу - п'ять порушень режиму припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8133
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23.10.2020 07:56 Відповісти
Не понял, а как это бубачька еще не запретил подавлять повстанческие беспелотники На Приазов'ї подавлено ворожий безпілотник, за добу - п'ять порушень режиму припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5162
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23.10.2020 08:02 Відповісти
Після оголошення голодування, голодуючий їв п'ять раз на день. Сказав, що завтра їстиме шість раз на день, але голодування не припинятиме.
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23.10.2020 08:10 Відповісти
"Подавлен",что означает эта хрень? я понимаю термины - уничтоженый или принудительно посаженый на нашей территории.
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23.10.2020 08:31 Відповісти
как теперь удобно-боевых потерь нет, а остальные можно списать на небоевые, опять же денег платить не надо и лечить за счет государства-небоевые же...зеленое чмошное существо развалит армию
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23.10.2020 08:51 Відповісти
Приазовье? Близростовье? Приросийе? Это будущие молодые республики?
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23.10.2020 09:55 Відповісти
 
 