Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит
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Головний політичний суперник чинного президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах і лідер демократичної партії Джо Байден назвав главу Північної Кореї Кім Чен Ина бандитом і заявив, що той є "хорошим другом Трампа".
Як інформує Цензор.НЕТ про посиланням на Лігу, про це він розповів під час дебатів, передає CNN.
"Він (Дональд Трамп - ред.) легітимізував Північну Корею, говорив про свого "хорошого друга", який насправді бандит, просто бандит, і говорив про те, що все покращиться. А тепер у них є ракети, які можуть досягти території США набагато швидше, ніж раніше", - підкреслив Байден.
На питання, чи готовий він зустрітися з Кім Чен Ином особисто, лідер демократів відповів, що це було б можливо за умови, що той буде готовий "скоротити ядерний потенціал своєї країни" і Північна Корея стане вільною від ядерної зброї.
У відповідь на промову Байдена Трамп заявив, що саме "налагодження робочих відносин з північнокорейським лідером" дозволило свого часу уникнути ядерної війни між США і Північною Кореєю.
11 вересня 2020 року американський журналіст опублікував два листи Кім Чен Ина Трампу, в яких лідер КНДР зізнається, що не може забути їхні зустрічі на саміті в Сінгапурі.
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С апреля сего года.
Но это "тайна", поэтому "рокит мэн" "жив", пока делят власть.
Корейцы из Южной Кореи на youtube объясняют, кто в Северной Корее за власть дерется, и доказательсва приводят (много, разные), что "рокит мэн" преставился еще в апреле.
Скоро ее руками Китай воевать начнет с Южной Корее и Японией.
Дела то в Китае не особо хорошо идут, риса на Северную Корею может и не хватить, и потому нужна "маленькая освободительная война". А еще лучше две войны, или даже три (третья - она же по срокам первая - с Тайванем).
(Козьма Прутков)
Ни Северной Корее "продаваться", а Ким Чен Ыну продать подороже - любит Ынушка лакшери-комфорт и шоб жопу лизали.
Знать, конечно же, не знаю, но предполагаю, что Ынушка, тем более в свете Китайских перспектив, не против выменять Северокорейское лизание жопы на мега-ультра-супер-лакшери-комфорт где-нибудь в другом более подходящем месте. Но шоб комфорт был №1 в мире!
А у Трампыча денёг не хватило.
Да мертвый "рокит мэн" с апреля, пишут корейцы из Южной Корее, которые информацию имеют (и приводят массу доказательств, таких, что и не придерешься).
А не похоронен потому, что власть делят.
Когда окончательно власть поделят - прикопают.
Не долго прожил "рокит мэн" после встречи с Президентом Трампом.
Впрочем, а чему удивляться?
Дональда Фредовича даже ковид испугался.