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Новини За кордоном
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Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина:

Головний політичний суперник чинного президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах і лідер демократичної партії Джо Байден назвав главу Північної Кореї Кім Чен Ина бандитом і заявив, що той є "хорошим другом Трампа".

Як інформує Цензор.НЕТ про посиланням на Лігу, про це він розповів під час дебатів, передає CNN.

"Він (Дональд Трамп - ред.) легітимізував Північну Корею, говорив про свого "хорошого друга", який насправді бандит, просто бандит, і говорив про те, що все покращиться. А тепер у них є ракети, які можуть досягти території США набагато швидше, ніж раніше", - підкреслив Байден.

На питання, чи готовий він зустрітися з Кім Чен Ином особисто, лідер демократів відповів, що це було б можливо за умови, що той буде готовий "скоротити ядерний потенціал своєї країни" і Північна Корея стане вільною від ядерної зброї.

Також читайте: Обама вперше за період кампанії публічно підтримав Байдена: "Трамп не може захистити навіть себе"

У відповідь на промову Байдена Трамп заявив, що саме "налагодження робочих відносин з північнокорейським лідером" дозволило свого часу уникнути ядерної війни між США і Північною Кореєю.

11 вересня 2020 року американський журналіст опублікував два листи Кім Чен Ина Трампу, в яких лідер КНДР зізнається, що не може забути їхні зустрічі на саміті в Сінгапурі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Мені за ідеологією взагалі-то республіканці ближчі за демократів, АЛЕ Трамп - це ганьба республіканської партії! Це неправильний республіканець - дружить з москалями і корейцями... Правильні республіканці - такі, як МакКейн чи Ейзенхауер!
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23.10.2020 07:56
+5
Трамп уговорил Ына не стрелять по Японии ракетами....Чучхэ послушный чувак... Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 6477
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23.10.2020 08:01
+5
Кстати,президиум верховоного совета сссра дохлого закончил войну с Германией 25 января 1955 года,чего на РАБссии празднуют 9 мая одному Господу известно...
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23.10.2020 08:11
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Мені за ідеологією взагалі-то республіканці ближчі за демократів, АЛЕ Трамп - це ганьба республіканської партії! Це неправильний республіканець - дружить з москалями і корейцями... Правильні республіканці - такі, як МакКейн чи Ейзенхауер!
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23.10.2020 07:56 Відповісти
Американці виявились не розумнішими за українців.
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23.10.2020 19:15 Відповісти
Ну ладно прості американці, але куди дивилося керівнцтво республіканської партії??? Вони ж про контакти Трампа з москалями знали значно раніше, ніж широкий загал (і мабуть знають більше, ніж ми всі)...
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23.10.2020 19:17 Відповісти
Трамп уговорил Ына не стрелять по Японии ракетами....Чучхэ послушный чувак... Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 6477
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23.10.2020 08:01 Відповісти
как и путин
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23.10.2020 08:03 Відповісти
Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 6137...
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23.10.2020 08:04 Відповісти
Тут Байден правий, бо є приказка: "Скажи, хто твої друзі, і я скажу, хто ти".
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23.10.2020 08:04 Відповісти
Путлер наградил фюрера корейцского значком типа 75 лет паБЕДЫ 9 мая 2020 года.Маразм крепче кремлевской стены.... Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 9000
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23.10.2020 08:05 Відповісти
Кстати,президиум верховоного совета сссра дохлого закончил войну с Германией 25 января 1955 года,чего на РАБссии празднуют 9 мая одному Господу известно...
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23.10.2020 08:11 Відповісти
Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 5590
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23.10.2020 08:19 Відповісти
Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит - Цензор.НЕТ 1965
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23.10.2020 08:22 Відповісти
Байден, ты не прав, не нужно обижать честных бандитов, сравнивая их со свЫном.
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23.10.2020 08:27 Відповісти
Так казали, що Ин вже кря. Нє?
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23.10.2020 08:31 Відповісти
Ага.
С апреля сего года.
Но это "тайна", поэтому "рокит мэн" "жив", пока делят власть.
Корейцы из Южной Кореи на youtube объясняют, кто в Северной Корее за власть дерется, и доказательсва приводят (много, разные), что "рокит мэн" преставился еще в апреле.
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23.10.2020 09:16 Відповісти
Упырь Ким Чен Ынушка, поговаривают, получил образование в Швейцарии, стало быть, в курсах, каким гавном его Северная Корея и каким гавнюком он сам выглядят в глазах цивилизованной части человечества. Похоже, Ынушка хотел продать Сев.Корею с ядрёными потрохами да, видать, цену заломил такую, шо у Трампыча денёг не хватило.
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23.10.2020 08:31 Відповісти
Іноді дебіла треба по макітрі погладити й похвалити. Що й зробив Трамп. І градус напруги різко впав. Натомість чжоу бай ден зі своїм синочком вас-васькалися за великі гроші зі значно небезпечними виродками - китайськими комуняками, яких чжоу бай ден вважає своїми друзями, білими й пухнастими.
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23.10.2020 08:34 Відповісти
Зачем Северной Корее кому-то "продаваться", когда она провинция Китая?
Скоро ее руками Китай воевать начнет с Южной Корее и Японией.
Дела то в Китае не особо хорошо идут, риса на Северную Корею может и не хватить, и потому нужна "маленькая освободительная война". А еще лучше две войны, или даже три (третья - она же по срокам первая - с Тайванем).
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23.10.2020 09:19 Відповісти
Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит - Цензор.НЕТ 6032
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23.10.2020 09:54 Відповісти
"Зри в корень"©️
(Козьма Прутков)
Ни Северной Корее "продаваться", а Ким Чен Ыну продать подороже - любит Ынушка лакшери-комфорт и шоб жопу лизали.
Знать, конечно же, не знаю, но предполагаю, что Ынушка, тем более в свете Китайских перспектив, не против выменять Северокорейское лизание жопы на мега-ультра-супер-лакшери-комфорт где-нибудь в другом более подходящем месте. Но шоб комфорт был №1 в мире!
А у Трампыча денёг не хватило.
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23.10.2020 10:15 Відповісти
Цензоре, а чому ви не пишете про скандал з імейлами синочка байдена? В яких йдеться про те, як синуля з папіком національними інтересами торгували? І про які мовчать як риба об льод всі основні мас-мідії Гамерики, окрім каналу Фокс? При цьому від байденів немає жодного заперечення достовірності цих імейлів. До речі, під час дебатів Трамп спитав байдена про 3,5 млн, які він отримав від дружини лужкова за кришування її проститучої агенції в США. Китайський агент чжоу бай ден пішов у глуху отріцаловку, але ж це - доконаний і підтверджений хвакт. Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит - Цензор.НЕТ 5803
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23.10.2020 08:32 Відповісти
Свинособака, скажи куратору, чтобы переводчик поменяли чмошники
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23.10.2020 08:43 Відповісти
якшо монголія не об"явить войну білоруському режиму лукашенка ,я особитсовше буду за байдена, аби той посприяв японській армії самооборони з військово-морським десатним флотом для монгольських миротворців
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23.10.2020 08:59 Відповісти
"Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит"

Да мертвый "рокит мэн" с апреля, пишут корейцы из Южной Корее, которые информацию имеют (и приводят массу доказательств, таких, что и не придерешься).
А не похоронен потому, что власть делят.
Когда окончательно власть поделят - прикопают.
Не долго прожил "рокит мэн" после встречи с Президентом Трампом.
Впрочем, а чему удивляться?
Дональда Фредовича даже ковид испугался. Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит - Цензор.НЕТ 4545
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23.10.2020 09:13 Відповісти
Очень даже может быть, что пока Трамп целовался в десны с северокорейским пухликом, тот уже наклепал достаточное количество ядерных зарядов, что бы взять американцев за яйки. А ведь Ким может и друзьям помочь с этим делом, например Ирану, или продать желающим. Так что придется помогать северокорейцам и деньгами и продовольствием, дабы Ким не начал вредничать, а Трамп будет выглядеть как лох, которого развели.
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23.10.2020 09:21 Відповісти
 
 