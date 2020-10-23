Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кандидат у президенти США про демократів Джо Байден розкритикував главу держави Дональда Трампа за спроби налагодити хороші особисті стосунки з лідерами країн, які вважаються суперниками Вашингтона.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час теледебатів.
"Він прагне порозумітися з розбійниками - з Росією, Китаєм, КНДР і одночасно - свариться з нашими союзниками", - сказав Байден.
Трамп же підкреслив, що "порозумітися з лідерами інших країн - це добре, а не погано".
На це Байден відреагував, відповівши, що "у нас були хороші відносини і з Гітлером доти, поки він не захопив Європу".
Байден розкритикував підхід Трампа до ядерної проблеми КНДР, заявивши, що якби цим займався він, то став би сідати за стіл переговорів тільки в обмін на обіцянку Пхеньяна скорочувати свій ядерний арсенал.
Трамп констатував, що за вісім років, протягом яких Байден був віцепрезидентом США, Вашингтону нічого не вдалося зробити для вирішення проблеми КНДР.
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Жиря, готовь шампанское. Будешь пить за Байдена.
У вас русявых от Байдена ПРИГОРАЕТ в области седалища...и это хорошо!
Ваше мнение и ваши влажные детские мечты тут никого не интересуют!
Водки нет! Идите домой...
Американцы сами разберутся без вашего кукарекания из за поребрики!)
КАК мы надеялись, что вместо тряпки Обамы будет зверь-республиканец! и что мы имеем? "республиканца" Трампа, который выгибался под Путиным как дешевая шлюха!
ПОЗОРИЩЕ!
ото він заклякне, коли почавши озвучувати свої погляди та стратегію щодо росії недоумкуватому малоросу, почує про те, що: "ми так не говоримо; в нас інша стратегія; ми за компроміс; люди втомилися від війни; ми хочемо домовитись з великим пу; росіяни наші брати ще з совка".
ото для дядьки буде шок.
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