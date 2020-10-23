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США в ОБСЄ: Росія має виконати свої "мінські" зобов'язання і вивести війська з України

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США в ОБСЄ: Росія має виконати свої

Сполучені Штати закликають РФ виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей і вивести свої сили і озброєння з України.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останні кількох місяців, як уже говорилося, зброя була значна тихішою. Але ми також розуміємо, що будь-яке припинення вогню має привести до прогресу в наступних кроках щодо припинення самого конфлікту. Все ще існують інші загрози безпеці, і багато ще потрібно зробити задля мирного врегулювання. Ми закликаємо Росію виконати свої "мінські" зобов'язання та вивести свої сили й озброєння з України", - заявив Гілмор.

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За його словами, поліпшення безпекової ситуації на Донбасі забезпечило вкрай необхідний перепочинок мирному населенню, "але тривалий прогрес у напрямку миру вимагає від Росії справжнього залучення до дипломатичних зусиль з врегулювання конфлікту, у тому числі шляхом переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи", - заявив американський дипломат.

Він висловив сподівання, що Росія конструктивно співпрацюватиме з Україною та ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень у таких питаннях, як розмінування, відкриття нових КПВВ, нових ділянок розведення та проведення взаємного обміну утримуваними особами.

"Ми часто говоримо про те, що Росія повинна відповідати політичній волі, яку проявляє Україна, що Росія повинна припинити своє перешкоджання на мирних переговорах. І я б хотів запитати російський народ: а яку користь вам дали шестирічні провальні зусилля вашого уряду з розбудови імперії на сході України?" - підсумував Гілмор.

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Автор: Анастасія Потіха
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Добре питання..! (останне) Влупили бабла неміряно ,отримали хз скільки двухсотих і нічого не виграли тільки обісралися
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23.10.2020 08:19 Відповісти
Вид...ь их Байрактарами как Азейбаржан горных попуасов и точка.
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23.10.2020 08:23 Відповісти
Трампа не называют "хромой уткой" , после его неожиданной победы над Хиллари в 2016, есть опасения что ситуация повториться несмотря на колоссальный разрыв в рейтингах (это странности избирательного процесса в США). И хотя девелопер русской мафии еще президент американская госс машина уже запускает правильную политику в отношении РФ, начинают давать по жопе.
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23.10.2020 08:27 Відповісти
Эрдоган показал кремлевским гопникам их Вяличие США в ОБСЕ: Россия должна выполнить свои "минские" обязательства и вывести войска из Украины - Цензор.НЕТ 9877
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23.10.2020 08:28 Відповісти
А Ампиратор сказал: НЕ СТРЕЛЯТЬ, даже ответку не давать! А вы предлагаете ИХ ********* Байрактарами. Я тоже всеми конечностями ЗА эту идею, но "НАЙВЕЛИЧНІШИЙ" очень осерчает и ***** расстроится.
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23.10.2020 08:32 Відповісти
США утилизовали аппараты ИВЛ поставленные РАБссией в апреле.Кремль назвал утилизацию барахла Путлера не дружественным шагом.... США в ОБСЄ: Росія має виконати свої "мінські" зобов'язання і вивести війська з України - Цензор.НЕТ 7325
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23.10.2020 08:34 Відповісти
Чергові гарні балачки без жодних наслідків. Просто чергове шоу.
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23.10.2020 08:40 Відповісти
США в ОБСЄ: Росія має виконати свої "мінські" зобов'язання і вивести війська з України - Цензор.НЕТ 4314
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23.10.2020 09:02 Відповісти
про этот пункт зеленая мразь ни разу не вспомнила за все время правления, зато выборы, разведения, амнистии бегут выполнять аж огонь из жопы.
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23.10.2020 11:27 Відповісти
 
 