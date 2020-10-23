УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4025 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 025 30
ВР (11722) Донбас (21732) операція Об'єднаних сил (4158) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (361)

"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція партії "Слуга народу" планує підготувати аналітичний звіт за підсумками перебування своїх депутатів на Донбасі і запропонувати його до розгляду трьох комітетам ВР.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Практично всі (депутати – ред.) були на різних точках лінії фронту – за кількасот метрів від лінії розмежування. Наприклад, я перебувала за 700 метрів. Більшість із нас ночували у бліндажах. На харчування та забезпечення водою ніхто не скаржився – ми їли все те ж саме, що й солдати. Вдалося поспілкуватися і з цивільним населенням, і навіть поговорили з представниками Червоного Хреста, які тоді працювали в одному з населених пунктів. Ми обов'язково проаналізуємо досвід усіх народних депутатів, зведемо в одну аналітику і, думаю, розглянемо на фракції. І з цим будуть працювати три основні комітети – з питань нацбезпеки та оборони, соціальної політики (у розрізі саме захисту прав ветеранів) і комітет з питань реінтеграції", – розповіла Кравчук.

Також читайте: Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли

Вона також повідомила, що як заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики планує розглянути результати цієї робочої поїздки на одному з його засідань. І, зокрема, порушити питання стосовно покриття телеканалу "ДОМ", оскільки на прифронтових територіях, за її словами, "переважно російське телебачення дивляться".

"Є речі, які можна вирішити на рівні постанов Кабміну, Міноборони, Генштабу, але є й те, що потребуватиме законодавчого регулювання", - уточнила депутатка.

Разом з тим вона припустила, що всі депутати з їхньої фракції, котрі побували на Донбасі, "точно будуть дуже уважно слідкувати за бюджетом, який буде виділятися на оборонку: щоб він був достатнім і його збільшували".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вирушив на Донбас

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 4246
показати весь коментар
23.10.2020 08:27
+5
Можно подумать что кого-то интерсует этот отчет, кроме его создателей. КТо ему поверит, кому он нужен?
показати весь коментар
23.10.2020 08:29
+5
отчет.. как я провел лето
показати весь коментар
23.10.2020 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 4246
показати весь коментар
23.10.2020 08:27 Відповісти
Можно подумать что кого-то интерсует этот отчет, кроме его создателей. КТо ему поверит, кому он нужен?
показати весь коментар
23.10.2020 08:29 Відповісти
отчет.. как я провел лето
показати весь коментар
23.10.2020 08:30 Відповісти
после вчерашних заяв какаду о том, что "в Украине КОВИД лечат лучше, чем в Европе" - ну, полагаю, всем уже ясно, что бубачка "поплыл".

точно так же "поплыли" и его слуги.
кто поумнее - думает, куда сдрыснуть.

но параллельно все продолжают изображать из себя власть, нардепов, хозяев жизни и т.п. - ездят, речухи толкают, бигморды развешивают...
хотя все понимают, что уже песец.
показати весь коментар
23.10.2020 08:33 Відповісти
Цей їхній звіт буде у вигляді памперсів. Якщо обисцяні і обисрані, то був на передовій, я якщо тільки один вид адреналіну, то точно тільки по тилам шарилися.
показати весь коментар
23.10.2020 11:55 Відповісти
"Фракция партии "Слуга народа" планирует подготовить аналитический отчет........." ГАГАГАГА! дальше можно не читать уже смешно, причем юморок все тот же, что и раньше, будем надеется преславутые сто семьдесят три процента его уже наелись
показати весь коментар
23.10.2020 08:32 Відповісти
"На питание и обеспечение водой никто не жаловался - мы ели все то же самое, что и солдаты. Удалось пообщаться и с гражданским населением"
Удалось отловить местных для общения ? да вы шо! На недостаток воды никто не жаловался? ДА ВЫ ШО, ПРАВДА? Дааа не повезло ЗЕбаранам , у них не такой широкий асортимент лапши на уши, как у Вовки - об армии и жизни местных жителей сильно розово не нафантазируешь ... Это Наполеончику написали о его победах , он рассказал пафосно-фальшиво. Но радует только то, что дурашливые тексты у клоуна получались удачнее - дляпоржать... А вот о победах в улучшении жизни в Украине и в борьбе с коронкой сразу пробивается бездарная тошнотная фальшь. И даже простейшие местные в любых уголочках Украины способны эту фальшь услышать оплевать и обматюкать . И получается, что мощный турбопиарный забег плеснявых обернется им отрыжкой народа. Шо занадто - то нездорово.
показати весь коментар
23.10.2020 09:16 Відповісти
Дурашливые тексты ему писали мои родственники, серьезно не шучу, может я необъективен но уже до Майдана от них разило фальшью и тошнотой.
показати весь коментар
23.10.2020 09:26 Відповісти
Ого сколько населфили! Аж на три комитета.... А могли просто в инстаграм выложить
показати весь коментар
23.10.2020 08:32 Відповісти
А ШО там передавать??? Часть, из тех "ходоков", гдето в кустах отсиделась, так и не добравшись до нуля! К примеру, север светлодарки!
показати весь коментар
23.10.2020 08:34 Відповісти
"Отчеты",- это селфи в разных ракурсах? Пиарщики чертовы! Хотя бы нашим защитникам COVIDа не привезли!
показати весь коментар
23.10.2020 08:35 Відповісти
"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 3746
показати весь коментар
23.10.2020 08:35 Відповісти
отчеты для получения УБД?
показати весь коментар
23.10.2020 08:36 Відповісти
из отчета зе-депутанга
"Слуги народа" передадут отчет по итогам поездки на Донбасс в три комитета Рады, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 2173
показати весь коментар
23.10.2020 08:36 Відповісти
"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 2163
показати весь коментар
23.10.2020 08:38 Відповісти
Пятилетку за три года
показати весь коментар
23.10.2020 08:42 Відповісти
Нікчемні балаганні клоуни про свої досягнення...
показати весь коментар
23.10.2020 08:43 Відповісти
А где бьіла падаль Арахімія?
показати весь коментар
23.10.2020 08:44 Відповісти
Він, мабуть, як матрос Жєлєзняк, - ішов на Одесу та вийшов до Херсону.
показати весь коментар
23.10.2020 10:16 Відповісти
Хто зупинить цих зелених придурків?
показати весь коментар
23.10.2020 08:51 Відповісти
Пуля
показати весь коментар
23.10.2020 08:52 Відповісти
Они что, издеваются?
Какая аналитика может быть за два (!) дня пребывания?!
показати весь коментар
23.10.2020 08:55 Відповісти
Отчитаются. Сдадут чеки за покупку водки и закуски.
показати весь коментар
23.10.2020 08:57 Відповісти
І чеки за презервативи.
показати весь коментар
23.10.2020 08:59 Відповісти
"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 4636
показати весь коментар
23.10.2020 08:58 Відповісти
Во все комитеты отдайте отчет, это так важно, больше все равно заняться не чем.
показати весь коментар
23.10.2020 09:17 Відповісти
Кому нужна это разрекламированная накануне выборов пиар -акция ?
Вы не за два дня вашего присутствия отчитайтесь ,а за полтора года отсутствия .
показати весь коментар
23.10.2020 09:23 Відповісти
Йузік полонених здасть у депутатську харчевню???

"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 2767
показати весь коментар
23.10.2020 13:14 Відповісти
Задолбала эта юр безграмотность!
Идиоты! На каком основании у вас принимать отчеты? Вас кто то уполномачивал туда ехать? Ваш состав кто то утверждал? Вы специалисты, что бы о чем то судить?
Группы волонтеров намноооого профессиональнее вас разбираются о том, что происходит на передовой, и что там нужно!
показати весь коментар
23.10.2020 15:46 Відповісти
 
 