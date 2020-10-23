"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук
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Фракція партії "Слуга народу" планує підготувати аналітичний звіт за підсумками перебування своїх депутатів на Донбасі і запропонувати його до розгляду трьох комітетам ВР.
Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Практично всі (депутати – ред.) були на різних точках лінії фронту – за кількасот метрів від лінії розмежування. Наприклад, я перебувала за 700 метрів. Більшість із нас ночували у бліндажах. На харчування та забезпечення водою ніхто не скаржився – ми їли все те ж саме, що й солдати. Вдалося поспілкуватися і з цивільним населенням, і навіть поговорили з представниками Червоного Хреста, які тоді працювали в одному з населених пунктів. Ми обов'язково проаналізуємо досвід усіх народних депутатів, зведемо в одну аналітику і, думаю, розглянемо на фракції. І з цим будуть працювати три основні комітети – з питань нацбезпеки та оборони, соціальної політики (у розрізі саме захисту прав ветеранів) і комітет з питань реінтеграції", – розповіла Кравчук.
Вона також повідомила, що як заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики планує розглянути результати цієї робочої поїздки на одному з його засідань. І, зокрема, порушити питання стосовно покриття телеканалу "ДОМ", оскільки на прифронтових територіях, за її словами, "переважно російське телебачення дивляться".
"Є речі, які можна вирішити на рівні постанов Кабміну, Міноборони, Генштабу, але є й те, що потребуватиме законодавчого регулювання", - уточнила депутатка.
Разом з тим вона припустила, що всі депутати з їхньої фракції, котрі побували на Донбасі, "точно будуть дуже уважно слідкувати за бюджетом, який буде виділятися на оборонку: щоб він був достатнім і його збільшували".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.
22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
точно так же "поплыли" и его слуги.
кто поумнее - думает, куда сдрыснуть.
но параллельно все продолжают изображать из себя власть, нардепов, хозяев жизни и т.п. - ездят, речухи толкают, бигморды развешивают...
хотя все понимают, что уже песец.
Удалось отловить местных для общения ? да вы шо! На недостаток воды никто не жаловался? ДА ВЫ ШО, ПРАВДА? Дааа не повезло ЗЕбаранам , у них не такой широкий асортимент лапши на уши, как у Вовки - об армии и жизни местных жителей сильно розово не нафантазируешь ... Это Наполеончику написали о его победах , он рассказал пафосно-фальшиво. Но радует только то, что дурашливые тексты у клоуна получались удачнее - дляпоржать... А вот о победах в улучшении жизни в Украине и в борьбе с коронкой сразу пробивается бездарная тошнотная фальшь. И даже простейшие местные в любых уголочках Украины способны эту фальшь услышать оплевать и обматюкать . И получается, что мощный турбопиарный забег плеснявых обернется им отрыжкой народа. Шо занадто - то нездорово.
Какая аналитика может быть за два (!) дня пребывания?!
Вы не за два дня вашего присутствия отчитайтесь ,а за полтора года отсутствия .
Идиоты! На каком основании у вас принимать отчеты? Вас кто то уполномачивал туда ехать? Ваш состав кто то утверждал? Вы специалисты, что бы о чем то судить?
Группы волонтеров намноооого профессиональнее вас разбираются о том, что происходит на передовой, и что там нужно!