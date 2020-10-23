"Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук

Фракція партії "Слуга народу" планує підготувати аналітичний звіт за підсумками перебування своїх депутатів на Донбасі і запропонувати його до розгляду трьох комітетам ВР.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Практично всі (депутати – ред.) були на різних точках лінії фронту – за кількасот метрів від лінії розмежування. Наприклад, я перебувала за 700 метрів. Більшість із нас ночували у бліндажах. На харчування та забезпечення водою ніхто не скаржився – ми їли все те ж саме, що й солдати. Вдалося поспілкуватися і з цивільним населенням, і навіть поговорили з представниками Червоного Хреста, які тоді працювали в одному з населених пунктів. Ми обов'язково проаналізуємо досвід усіх народних депутатів, зведемо в одну аналітику і, думаю, розглянемо на фракції. І з цим будуть працювати три основні комітети – з питань нацбезпеки та оборони, соціальної політики (у розрізі саме захисту прав ветеранів) і комітет з питань реінтеграції", – розповіла Кравчук.

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Вона також повідомила, що як заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики планує розглянути результати цієї робочої поїздки на одному з його засідань. І, зокрема, порушити питання стосовно покриття телеканалу "ДОМ", оскільки на прифронтових територіях, за її словами, "переважно російське телебачення дивляться".

"Є речі, які можна вирішити на рівні постанов Кабміну, Міноборони, Генштабу, але є й те, що потребуватиме законодавчого регулювання", - уточнила депутатка.

Разом з тим вона припустила, що всі депутати з їхньої фракції, котрі побували на Донбасі, "точно будуть дуже уважно слідкувати за бюджетом, який буде виділятися на оборонку: щоб він був достатнім і його збільшували".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.