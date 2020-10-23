Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 478 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 470 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 41 994 636 випадків інфікування, з них 478 132 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 142 745 осіб, з них 6 470 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 31,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна перебуває на 24-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
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а особенно - Трамп.
- Індія 2 місце по КОВІД 7 791 131 випадків, 85 померлих на 1 мільйон населення;
- Україна 23 місце по КОВІД 330 396 випадків, 141 померлий на 1 мільйон населення...
Ото така пуйня, малята.
Думай-тє!