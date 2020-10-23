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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 478 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 470 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 41 994 636 випадків інфікування, з них 478 132 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 142 745 осіб, з них 6 470 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 31,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна перебуває на 24-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн 02

Автор: Анастасія Потіха
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Китайцы нажрались летучих мышей = весь мир обосрался Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 142 тыс. человек, число заболевших почти 42 млн - Цензор.НЕТ 7785
а особенно - Трамп.
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23.10.2020 08:33 Відповісти
Дрібниці для 7 мільярдів.
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23.10.2020 08:35 Відповісти
как шмаркля в море? Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн - Цензор.НЕТ 8966
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23.10.2020 08:45 Відповісти
да как сказать... если смотреть на это как на количество заболевших в конечном счете в Украине - то ужасающая цифра при справляющихся медицинских учреждениях... а ведь при таком количестве заболевших будут погибшие не только от короны но и от других болезней, которым не оказали во время помощь...
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23.10.2020 08:53 Відповісти
Что ви говоритє? Шо там в нас з плановими операціями і до цього часу було? І як може потрапити середньостатистичний пенсіонер до лікарні не екстренно? А шо робити тим, в кого ковід, він сидить вдома, і серце, наприклад, прихватило?
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23.10.2020 09:13 Відповісти
Кожен 180 житель планети вже захворів.Це ж 0.55% всієї популяції
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23.10.2020 09:47 Відповісти
Інформація до роздумів:
- Індія 2 місце по КОВІД 7 791 131 випадків, 85 померлих на 1 мільйон населення;
- Україна 23 місце по КОВІД 330 396 випадків, 141 померлий на 1 мільйон населення...

Ото така пуйня, малята.
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 142 тис. осіб, кількість хворих майже 42 млн - Цензор.НЕТ 2514 Думай-тє!
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23.10.2020 11:32 Відповісти
 
 