Євросоюз в ОБСЄ: Росія має повернутися в СЦКК і перестати заважати роботі Тристоронньої контактної групи

ЄС закликає Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації (СЦКК) з метою забезпечення дієвого механізму для дотримання режиму тиші на Донбасі.

Про це йдеться в заяві ЄС щодо агресії Росії проти України і незаконну окупацію Криму, оприлюдненій на засіданні Постійної ради ОБСЄ 22 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вкотре закликаємо сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню та утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу. У зв’язку з цим ми підкреслюємо важливість дієвого координаційного механізму та повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру контролю та координації", - йдеться у заяві.

У ЄС привітали значне поліпшення безпекової ситуації на Донбасі, однак висловили занепокоєння щодо порушень, які продовжують мати місце.

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"Той факт, що порушення режиму припинення вогню все ще фіксуються, і що досі озброєння розміщується з порушенням ліній відведення - майже завжди у непідконтрольних уряду районах - викликає велике занепокоєння і може знову призвести до ескалації бойових дій", - заявили в ЄС.

Спроби Росії перешкоджати переговорам в рамках Тристоронньої контактної групи, вдаючись до процедурних питань і надмірних вимог, неприйнятні, йдеться в заяві ЄС.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку міжнародним дипломатичним зусиллям в "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі, спрямованим на досягнення політичного врегулювання конфлікту на сході України. Тим часом, ми шкодуємо, що політичний тупик в рамках ТКГ унеможливлює використання прогресу в сфері безпеки. Спроби Росії перешкодити переговорам, вдаючись до процедурних питань і надмірних вимог, неприйнятні", - наголошується в заяві.

В Євросоюзі нагадали, що обидві сторони взяли на себе зобов'язання сумлінно вести переговори.

"У зв'язку з цим ми вітаємо конструктивний підхід України і закликаємо Росію відповісти взаємністю", - вказується в документі.

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В ЄС також закликали до прогресу на переговорах з розмінування, нових ділянок розведення, нових КПВВ і обміну утримуваними особами. А також висловили жаль, що Міжнародному комітету Червоного Хреста досі не надано повний доступ до затриманих в непідконтрольних уряду районах.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань з нарукавними пов'язками "СЦКК" на ділянках розведення сил. У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу СЦКК та залишили Україну. Інформація про їх повернення офіційно не надходила. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК. Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками "СЦКК", зафіксована спостерігачами на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.