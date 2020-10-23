Пашинян вважає, що введення російських "миротворців" у Нагорний Карабах могло б стати компромісом
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вірменію влаштовує введення російських "миротворців", але уявлення Азербайджану про склад контингенту "не співпадуть з уявленнями" Єревана.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Интерфаксу повідомив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.
"Для нас прийнятне введення миротворців. Я можу сказати, що уявлення Азербайджану про склад миротворців не співпадуть з уявленнями Вірменії з цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців. У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією. Дуже важливо зважати на думки інших регіональних країн, важливо, щоб конкретні миротворчі сили стабілізували регіон, а не навпаки", - повідомив він.
Разом з тим, Пашинян зазначив, що колеги Вірменії по ОДКБ вже проінформовані про поточну ситуацію.
"Росія заявила, що Москва буде вірна договірним зобов'язанням, які має перед Вірменією у сфері безпеки. Якщо ситуація так розвиватиметься, звичайно, Вірменія з цим питанням звернеться в ОДКБ або може бути прямо до Росії", - додав прем'єр Вірменії.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.
Будь ласка, зачекайте...
ТЕ САМЕ, ТІЛЬКИ КАЦАПІВ ОФІЦІЙНО ВИЗНАТИ ПРИСУТНІМИ ТАМ
Компромисс от латинского слова compromissum, это выработка решения, путем взаимных уступок.
А не нам все а вы пошли на х...