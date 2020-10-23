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Пашинян вважає, що введення російських "миротворців" у Нагорний Карабах могло б стати компромісом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пашинян вважає, що введення російських

Вірменію влаштовує введення російських "миротворців", але уявлення Азербайджану про склад контингенту "не співпадуть з уявленнями" Єревана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Интерфаксу повідомив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

"Для нас прийнятне введення миротворців. Я можу сказати, що уявлення Азербайджану про склад миротворців не співпадуть з уявленнями Вірменії з цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців. У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією. Дуже важливо зважати на думки інших регіональних країн, важливо, щоб конкретні миротворчі сили стабілізували регіон, а не навпаки", - повідомив він.

Разом з тим, Пашинян зазначив, що колеги Вірменії по ОДКБ вже проінформовані про поточну ситуацію.

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"Росія заявила, що Москва буде вірна договірним зобов'язанням, які має перед Вірменією у сфері безпеки. Якщо ситуація так розвиватиметься, звичайно, Вірменія з цим питанням звернеться в ОДКБ або може бути прямо до Росії", - додав прем'єр Вірменії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+62
Есть лучше компромис: Исход армянских войск из оккупированного Карабаха
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23.10.2020 08:48
+43
Дурачек! Тебя кинули..продали как барана на рынке Еревена!
Дружба с РФ всегда так заканчивается!
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23.10.2020 08:49
+40
РАБссия миратворец,этот анекдот ходит с времен первой чеченской 31 декабря 1994 года...
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23.10.2020 08:52
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Что армян -Пашинян !! так быстро обосрался?? А какие предвыборные обещания были!!!
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23.10.2020 12:42 Відповісти
Миротворца под эгидой ООН или ОБСЕ могут введены только на государственную границу между Арменией и Азербайджаном ( для недопущения войны вне территории Карабаха). В рядах миротворцев не могут быть военные союзники стран участников конфликта и стран граничащих с Арменией и Азербайджаном ( то есть РФ и страны ОДКБ, Турция , Иран и Грузия не должны присылать туда своих миротворцев ) Кстати состав миротворцев должен был бы быть и в религиозном плане неоднородным ( мусульман и христиан должно быть приблизительно поровну, ну или из стран с другой религии) - ( Тайланд- Япония, Пакистан - Египет, Англия- Германия - Франция ну это так для примера) Но все это подчеркну на государственную границу между странами и необязательно большой численности,одного их присутствия было бы достаточно.
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23.10.2020 12:46 Відповісти
Турки заявили,что если надо они введут свои войска.
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23.10.2020 12:48 Відповісти
да, тогда туркам придется ввести туда свои войска и уже с россией с позиции силы вести новые переговоры
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23.10.2020 16:31 Відповісти
А почему миротворцы россияне , а не турки!! Я отдаю предпочтение туркам !! Эрдоган намного честнее путина******!!
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23.10.2020 13:17 Відповісти
МИРОТВОРЦІ..... **** КЛОУНИ
ТЕ САМЕ, ТІЛЬКИ КАЦАПІВ ОФІЦІЙНО ВИЗНАТИ ПРИСУТНІМИ ТАМ
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23.10.2020 14:24 Відповісти
Лёгким движением руки ихтамнеты превращаются в миротворцев... Пашинян вважає, що введення російських "миротворців" у Нагорний Карабах могло б стати компромісом - Цензор.НЕТ 5833
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23.10.2020 14:43 Відповісти
естественно, Пашинян уговаривает кремль чтобы тот напал на Азербайджан
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23.10.2020 16:27 Відповісти
Что, опять лет на 30 заморозить конфликт?
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23.10.2020 17:18 Відповісти
Чувак явно готов слушать только себя любимого!
Компромисс от латинского слова compromissum, это выработка решения, путем взаимных уступок.
А не нам все а вы пошли на х...
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28.10.2020 19:54 Відповісти
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