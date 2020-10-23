Пашинян вважає, що введення російських "миротворців" у Нагорний Карабах могло б стати компромісом

Вірменію влаштовує введення російських "миротворців", але уявлення Азербайджану про склад контингенту "не співпадуть з уявленнями" Єревана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Интерфаксу повідомив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

"Для нас прийнятне введення миротворців. Я можу сказати, що уявлення Азербайджану про склад миротворців не співпадуть з уявленнями Вірменії з цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців. У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією. Дуже важливо зважати на думки інших регіональних країн, важливо, щоб конкретні миротворчі сили стабілізували регіон, а не навпаки", - повідомив він.

Разом з тим, Пашинян зазначив, що колеги Вірменії по ОДКБ вже проінформовані про поточну ситуацію.

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"Росія заявила, що Москва буде вірна договірним зобов'язанням, які має перед Вірменією у сфері безпеки. Якщо ситуація так розвиватиметься, звичайно, Вірменія з цим питанням звернеться в ОДКБ або може бути прямо до Росії", - додав прем'єр Вірменії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.