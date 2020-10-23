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За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків

В Україні станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, зафіксовано 7 517 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 322 879 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (693), Києві (635), Одеській (571), Хмельницькій (471), Житомирській (426) і Запорізькій (402) областях.

За добу одужали 2 680 пацієнтів, всього з початку пандемії - 137 578 осіб. Протягом минулої доби помер 121 раніше хворий. Всього з початку пандемії померли 6 164 особи. Всього в Україні станом на ранок 23 жовтня на COVID-19 хворіють 186 654 осіб, що на 4 716 осіб більше, ніж добою раніше.

Також читайте: Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 70% в семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків 01
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків 02
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків 03
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків 04
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків 05
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 3619
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23.10.2020 09:16
+8
Зеля ставит все новые и новые рекорды по корановирусу. Все таки мастеру спорта в такой дисциплине трудно пропить свой талант За сутки от COVID-19 умер 121 человек, 2 680 - выздоровели, выявлены рекордные 7 517 новых случаев - Цензор.НЕТ 422
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23.10.2020 08:52
+5
Істерички, підтримайте степанова, робіть більше тестів. Хоча в нас вже й без тестів можна ковід ставити - будь-який симптом підійде.
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23.10.2020 09:07
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Абсолютный мировой рекорд установлен во Франции, 41 тыс. заболевших при населении 60 млн.
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23.10.2020 08:51 Відповісти
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 1141 За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 5685
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23.10.2020 09:18 Відповісти
Это не абсолютный, это относительный рекорд. За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 9636
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23.10.2020 11:03 Відповісти
Зеля ставит все новые и новые рекорды по корановирусу. Все таки мастеру спорта в такой дисциплине трудно пропить свой талант За сутки от COVID-19 умер 121 человек, 2 680 - выздоровели, выявлены рекордные 7 517 новых случаев - Цензор.НЕТ 422
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23.10.2020 08:52 Відповісти
Бараны снимают маски после входа в супермаркет, в маленькие магазы ходят просто без масок, кафешки, парикмахерские, такси, не соблюдают масочный режим. Ярмарки, агитационные тусовки и концерты, масса других движняков, где бараны трутся без масок.
А виноват конечно Зеленский...
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23.10.2020 13:53 Відповісти
Зеленский тоже ходит без маски. Подаёт дурной пример, значит виноват.
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23.10.2020 20:35 Відповісти
Что то тут не то, за неделю так резко пошла статистика, может от кабмина какие то махинации.
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23.10.2020 08:59 Відповісти
И в Франции 40к, Испании 20к, это все махинации нашего кабмина...
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23.10.2020 09:03 Відповісти
Тупые бараны во всём мире устали соблюдать меры предосторожности и готовы подохнуть, но без масок...
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23.10.2020 13:54 Відповісти
Експонента вона така
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23.10.2020 09:03 Відповісти
То ли еще будет...
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23.10.2020 09:05 Відповісти
Істерички, підтримайте степанова, робіть більше тестів. Хоча в нас вже й без тестів можна ковід ставити - будь-який симптом підійде.
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23.10.2020 09:07 Відповісти
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 3619
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23.10.2020 09:16 Відповісти
Вся эта статистика запугивание людей, а самое главное предмет распила огромных финансовых средств. Лично болею сейчас КОВИДом, сижу дома. Знаете, что реально выписала мне врач? Это пять дней попить антибиотиков тех которыми лечат трипер, лифенаминовую кислоту и вишенка на тортик это аскорбинка. Каждый день нужно звонить врачу самому докладывать что не здох. Зато уже 5 раз "справились" по телефону присылать ли ко мне домой космонавтов с урной что бы я проголосовал. Вот так лечат КОВИД у нас в Украине, а бабло списывают на эту шнягу будь здоров!
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23.10.2020 09:18 Відповісти
Окрім тесту ти ще якісь аналізи здавав?
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23.10.2020 09:26 Відповісти
Спочатку, коли я запідозрив щось неладне пішов сам здати аналіз крові на експрест тест ну там чи антітіла чи ще якось не знаю. Головне заплаті 500 грн і вже ввечері забирай результат. На той час у мене вже була температура 37,5. Ніякого ковіду вони не знайшли. Там дві позиції було. Якщо цікаво знайду ту бумажку і опублікую. На другий день поганого самопочуття пішов до сімейного лікарая. Та послухала і сказала, що в легенях в мене порядок і зара дуже багато вірусів ходить і з чого ви взяли що у вас КОВІД? Після криків та скандалів все таки дала направлення на безкоштовний аналіз ПЦР. На другий день приїхали космонавти додому та взяли мазки. Через чотири дні позвонила лікар і сказала, що їй прийшли тести і у мене КОВІД. Далі чим і як лікувати я вже написав.
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23.10.2020 09:35 Відповісти
А антибіотик на підставі чого призначили? Ти ж клінику крові не робив, рентгену нема. Люди, шо ви з собою робите? Чи ви таке й раніше робили?
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23.10.2020 09:44 Відповісти
Так про це ж треба питати в сімейного лікаря! Чи ти думаєш що я сам можу собі призначати аналізи та направлення на рентген? Ніхто нічого не робив. Послухала - сказала диханіЄ чістоЄ, всЙО! А я Шо лікар і знаю як треба?
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23.10.2020 09:57 Відповісти
А ви Шо не знаєте на підставі чого у нас антибіотики призначають? Та на підставі елементарної температури. І слава Богу, що призначила, а то я пока діждався тесту здох би!
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23.10.2020 10:02 Відповісти
Четыре дня температуры и переход в пневмонию. Тяжелая зараза. А так, надежды только на иммунитет и то, что назначенные антибиотики не дадут развиться дальше пневмонии. Но последствия в легких уже гарантированы. Хотя бы не поплохело.
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23.10.2020 21:23 Відповісти
Вот именно. Спасала лифенаминовая кислота. Хорошо жар уберает. По этому, тьфу-тьфу отделался не совсем конечно легким но все таки испугом...
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23.10.2020 21:38 Відповісти
Наверное, мефеноминовая. Да, она сбивала получше парацетомола. Но в кризис и растворимый Хелпекс с протиркой уксусом поверхностей - двое суток только так. А сейчас средней тяжести пневмония.
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23.10.2020 22:04 Відповісти
Я, слава Богу, без пневмонии обошелся. Уже четвертый день температуры нет, потихоньку тошнота пропадает, аппетит появляется (уже отбивную сегодня захотелось). Только вот дикая слабость, ****, покидает медленно... Говорят до двух месяцев может уходить...
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23.10.2020 22:50 Відповісти
Cчитай, повезло.
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23.10.2020 23:09 Відповісти
Та не гвовори... Ну, что, удачи тебе, а главное здоровья желаю...
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23.10.2020 23:24 Відповісти
Спасибо
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24.10.2020 00:09 Відповісти
Та бреше він, видно неозброєнним оком
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23.10.2020 11:33 Відповісти
А взагалі існують і такі пацієнти, і такі лікарі.
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23.10.2020 11:44 Відповісти
На антибиотики врач выписала бесплатный рецепт ? Результаты тестирования
сколько ждали?
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23.10.2020 09:28 Відповісти
Який бесплатний?! Звичайний рецепт. Мотивують тим, що підтвердження КОВІДу ще нема, а лікуватись треба вже зара. За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 3586
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23.10.2020 09:36 Відповісти
Ага, виписала... И ********* бесплатно принесла... За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 9930
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23.10.2020 09:37 Відповісти
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 2297
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23.10.2020 09:42 Відповісти
На четвертий день аналізи були готові.
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23.10.2020 09:39 Відповісти
антибиотики при ковиде вредны и не нужны (кроме тяжелых случаев, если есть угроза бактериальной пневмонии) поэтому если антибиотик выписывают то он априори платный и причем дорогой. А на фига тогда его выписывать если он беспланый? Насмешили)))
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23.10.2020 09:41 Відповісти
Превентивно його теж жерти не можна.
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23.10.2020 09:45 Відповісти
это вы про бактериальную? да согласен, но людям это практически бесполезно говорить, жрут же тоннами, потом у детей имеем букет болезнот хронических бронхитов, отитов вплоть до астмы, как следствие преступного и глупого назначения антибиотиков в Украине.
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23.10.2020 10:05 Відповісти
Доки наші лікарі не навчаться брати відповідальність на себе, як і має буди, доти це й триватиме. Народ задоволений: виписали, аби від них від..пались і не мали претензій - молодці лікарі.
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23.10.2020 10:48 Відповісти
Бесплатный рецепт врач присылает на мобильный заболевшего и тот сам или кто-то
по его поручению предъявляет его в аптеке.
Аптекам деньги перечисляются из городского бюджета.
Так должно быть ,поэтому и спрашиваю.

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23.10.2020 09:51 Відповісти
Самое интересное, что антибиотики против вирусов не помогают.
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23.10.2020 14:09 Відповісти
Я не врач, не знаю, но она мне назначала лекарства по протоколу который ей дали из министерства. Антибиотик называется Сумамед 500
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23.10.2020 14:38 Відповісти
У врачей сговор с фармкомпаниями, поэтому и выписывают ненужные препараты.
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23.10.2020 14:55 Відповісти
Всім хто не вірить у цю *шнягу * пропоную облизати ручки всії дверей інфекційного відділення................ !.......
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23.10.2020 09:20 Відповісти
Это тупо. Так можно заразу подхватить похлеще гриппа подхватить. А хотя, если хряпнуть фанурик этанола, мож проканает За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 4483 За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 5709
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23.10.2020 09:48 Відповісти
тесты самим их изобретателем Кувверой заявлены как неспособными определить болен или нет они созданы для иследований а не для диагностики. А других тестов просто не бывает. Это все что надо знать вменяемому и психически относительно здоровому человеку про ковид а выводы дальше он сделает сам. Но таких меньшество.Остальные реагируют на рекламу, пропаганду и взагали як метелики на вогонь. Короче что хотят слышать то и слышат им нужны раздражители которые приятно возбуждают. Ведь в их жизни так мало необычного из - за недоразвитого воображения. Зачем напрягаться когда уже разжеваную жвачку впихивают в мозги.
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23.10.2020 09:42 Відповісти
"других тестов просто не бывает." А что, все лаборатории с ИФА-тестами уже сожгли?
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23.10.2020 10:37 Відповісти
За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків - Цензор.НЕТ 5207
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23.10.2020 10:02 Відповісти
Дикое следствие идиотизма Уляны Супрун и тупости зеленых.
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23.10.2020 10:38 Відповісти
А делать-то что? Есть рецепты перемоги?
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23.10.2020 11:16 Відповісти
Избегать толпы, общ. транспортом пользоваться в крайнем случае, носить маску когда рядом другие люди, чаще мыть руки, принимать витамины и заниматься физкультурой...
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23.10.2020 11:36 Відповісти
Для адептов шведского пути. Вчера в Швеции 1614 случаев (в пересчете на Украину это 6456, выше этого показателя у нас только три дня было 17.10, 21.10 и 22.10 ). Абсолютный рекорд Швеции был 24.06 - 1698. Вчера они показали второй в истории результат.
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23.10.2020 12:48 Відповісти
Последние данные из 3-х похожих прибалтийских стран которые показывают, что маска не замедляет, а способствует распространению вируса.
Литва (нужно носить маски) +442 новых случаев за сутки.
Латвия (нужно носить маски) +250 новых случаев за сутки.
Эстония (не нужно носить маски) +53 новых случаев за сутки.
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23.10.2020 14:07 Відповісти
це ніпрощо,а густонаселеність-урбанізацію не треба брати до уваги?нічого що у Литві проживає більше 3-х млн. населення а у Естонії тільки 1,3 млн....
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23.10.2020 14:39 Відповісти
В Литве живёт только в 2 раза больше(2,8 млн), чем в Эстонии, а новых случаев инфицированных больше в 8 раз.
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23.10.2020 14:53 Відповісти
В УКРАИНЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ СМЕРТНОСТЬ - ЗА СУТКИ 121 ЧЕЛОВЕК, ТОГДА КАК ВО ФРАНЦИИ СУТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ 165 ЧЕЛОВЕК ПРИ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАБОЛЕВШИХ 41 000 В СУТКИ. ВОТ НАША МЕДИЦИНА ВО ВСЕЙ КРАСЕ.
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23.10.2020 16:54 Відповісти
все на хутбол шахтер интер уряяя
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23.10.2020 20:23 Відповісти
Тем временем глава Национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко назвал создание украинской вакцины аферой. Он уверен, что это ход властей ради политического предвыборного пиара.
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23.10.2020 22:50 Відповісти
для чого рахувати "одужалих", якщо вірус можна знову підхопити???? для чого рахувати "одужалих", якщо ВАКЦИНИ НЕ ІСНУЄ і вірус можна знову підхопити? Так з часом вийде, що "одужалих" буде більше ніж все населення ПЛАНЕТИ!!! хоча ні... не вийде, бо вірус вже майже рік гуляє, а заразилось пів відсотка планети поки що! З такими темпами поки всіх заразить, то вакцину десять раз винайдуть...
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24.10.2020 07:35 Відповісти
 
 