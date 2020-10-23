COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 693, Київ - 635 і Одещина - 571

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (635), Харківській (693), Одеській (571) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 23 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 693 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 31 592 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 480 осіб, за останню добу - 8. З початку епідемії одужали 6 097 пацієнтів, за минулу добу - 108.

Читайте: Усі лікарі інфекційної лікарні в Коломиї захворіли на COVID-19, - мер Слюзар

Станом на 23 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 25 015 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.

Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 635 осіб. Загальна кількість хворих - 33 135. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 656 осіб, за добу - 14. З початку епідемії одужали 11 489 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 20 990.

На Одещині на коронавірус захворіла 571 особа. Загальна кількість інфікованих становить 21 128 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 314 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 3 270 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині - 17 544 людини.

Читайте: У разі 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський