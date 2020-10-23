"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!"
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Депутат "Слуги народу" Олексій Леонов після візиту в зону ООС вважає, що "тепер ми точно знаємо, які існують проблеми в зоні бойових дій".
Нардеп Олексій Леонов, який за закликом президента Володимира Зеленського разом з сотнею колег зі "Слуги народу" вирушив на день на лінію розмежування вогню на Донбасі, пише в Facebook, що окупанти щодня порушують перемир'я. Близько 10 днів назад він писав, що глава держави "виконав обіцянку на початку каденції про припинення вогню", передає Цензор.НЕТ.
Одеський нардеп розповів, що, прибувши в зону ООС, вони розділилися на групи по 10 осіб. Сам він потрапив в 54-ту бригаду ЗСУ, "вирушив у найбільш небезпечну зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів)", і провів ніч з військовими на позиції.
"Звичайно, я уявляв, в яких складних умовах наші хлопці стоять на передовій. Але саме ця поїздка допомогла побачити все своїми очима: ночували в землянках, пересувалися на військовому транспорті, виходили на позиції. Не було ніяких привілеїв! Тепер ми точно знаємо, які існують проблеми в зоні бойових дій і розробляємо стратегію щодо їх усунення.
Коротка хронологія подій
По прибуттю на місце розділилися на групи по 10 осіб.
Потрапив в "54 бригаду"
Вибрав позицію на найближчу добу.
Відправився в найбільш небезпечну зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів).
На місці нас розділили по одному. Ніч провели з нашими військовими на позиції.
За час перебування по нашій позиції було випущено 4 снаряди: два рази з підствольного гранатомета і два рази з РПГ.
Дякувати Богу, всі живі.
Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня!
Дякую нашим хлопцям за теплий прийом. Ви - наші герої. Слава Україні!" - повідомив Леонов.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.
22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.
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Все это - предвыборный пиар кагального Зебила.
Не верьте ни единому слову!
НУ ТЕПЕР Зе ДЕБІЛ СОБІ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ МАБУТЬ БУДЕ ВИБИВАТИ. ХЕРОЙ
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а вот ты потеряшка и не наш, а ихний.
а что если тех 25-30 чел "незначительниих потерь" будешь лично ты?
Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить.Хотел и перехотел. С удовольствием он смотрит на нищих пенсионеров. Конец эпохи эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!! - Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты.