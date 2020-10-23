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Новини Політика України
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обстріл (20932) Донбас (21732) операція Об'єднаних сил (4158) Слуга народу (2544) Леонов Олексій (13)

"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутат "Слуги народу" Олексій Леонов після візиту в зону ООС вважає, що "тепер ми точно знаємо, які існують проблеми в зоні бойових дій".

Нардеп Олексій Леонов, який за закликом президента Володимира Зеленського разом з сотнею колег зі "Слуги народу" вирушив на день на лінію розмежування вогню на Донбасі, пише в Facebook, що окупанти щодня порушують перемир'я. Близько 10 днів назад він писав, що глава держави "виконав обіцянку на початку каденції про припинення вогню", передає Цензор.НЕТ.

Одеський нардеп розповів, що, прибувши в зону ООС, вони розділилися на групи по 10 осіб. Сам він потрапив в 54-ту бригаду ЗСУ, "вирушив у найбільш небезпечну зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів)", і провів ніч з військовими на позиції.

"Звичайно, я уявляв, в яких складних умовах наші хлопці стоять на передовій. Але саме ця поїздка допомогла побачити все своїми очима: ночували в землянках, пересувалися на військовому транспорті, виходили на позиції. Не було ніяких привілеїв! Тепер ми точно знаємо, які існують проблеми в зоні бойових дій і розробляємо стратегію щодо їх усунення.

Також читайте: "Слуги народу" передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас в три комітети Ради, - нардепка Кравчук

Коротка хронологія подій

По прибуттю на місце розділилися на групи по 10 осіб.

Потрапив в "54 бригаду"

Вибрав позицію на найближчу добу.

Відправився в найбільш небезпечну зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів).

На місці нас розділили по одному. Ніч провели з нашими військовими на позиції.

За час перебування по нашій позиції було випущено 4 снаряди: два рази з підствольного гранатомета і два рази з РПГ.

Дякувати Богу, всі живі.

Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня!

Дякую нашим хлопцям за теплий прийом. Ви - наші герої. Слава Україні!"  - повідомив Леонов.

Слуга народу Леонов заявив, що ніякої тиші на фронті немає: По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня! 01
Слуга народу Леонов заявив, що ніякої тиші на фронті немає: По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня! 02
Слуга народу Леонов заявив, що ніякої тиші на фронті немає: По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня! 03
Слуга народу Леонов заявив, що ніякої тиші на фронті немає: По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня! 04

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
"Слуга народа" Леонов попал под обстрел в зоне ООС: "Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно" - Цензор.НЕТ 8738
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23.10.2020 09:15
+33
Не бреши! Там устойчівий мір без обстрілів! Сцикло так сказало.
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23.10.2020 09:12
+32
"военизированную" Карл!!
"Слуга народа" Леонов попал под обстрел в зоне ООС: "Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно" - Цензор.НЕТ 5864
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23.10.2020 09:12
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Що дупа в копійку звернулася? А як же перестати стріляти? Нехай ще поїде вся компашка зе на нуль, і там їх залишити на сутки з памперсами.... і не стріляти...
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23.10.2020 10:03 Відповісти
И шо? В такой бухнючий ипальник промахнулись? "Слуга народу" Леонов потрапив під обстріл у зоні ООС: "Дякувати Богу, всі живі. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня" - Цензор.НЕТ 5307У Зешапито кризис жанра, изголяются перед выборами. Сейчас по новостям быдлу 73-процентному прокрутят этот спектакль - и быдло из жалости пойдет голосовать за ЗЕублюдков.
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23.10.2020 10:28 Відповісти
Срочно Льоші виписати УБД, виділити 6 земельних ділянок, нагородити орденом "За Мужність", видати тисячу грн. на день за безпосередню участь в бойовому зіткненні, призначити інвалідність, видати талони на безплатний проїзд, призначити головою спілки ветеранів бойових дій, відправити делегатом на спортивні змагання "Ігри нескорених" (якщо вони будуть проходити десь в Румунії - то можна просто видати добові, на дорогу і на проживання в 4-х зірковому готелі без поїздки).
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23.10.2020 10:36 Відповісти
Двух рабов ещё
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23.10.2020 11:00 Відповісти
Два раба на п"ять ділянок по два гектара буде замало для "героя" АТО.
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23.10.2020 14:50 Відповісти
Та он и так инвалид. Головы...
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23.10.2020 11:43 Відповісти
это как сыну порошенка и прочим подобным ему, включая поросячих судей и прокуроров, кто ради этого всего шастал в зону ато, за 50 км от линии фронта?
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23.10.2020 14:59 Відповісти
Не смеши людей своими байками,леонов. Великий воин,блеать))
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23.10.2020 10:47 Відповісти
Не вірю, що депутатів розмістили на бойових позиціях.
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23.10.2020 11:28 Відповісти
Кстати этот организм - редкая пропаРашинская мразь.
Все это - предвыборный пиар кагального Зебила.
Не верьте ни единому слову!
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23.10.2020 11:42 Відповісти
а бубочка про це знає?? ))
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23.10.2020 12:17 Відповісти
Ніяких проблем. НЕ стріляти і відступати. Так заповів величайший голуб миру із криворіжжя.
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23.10.2020 12:21 Відповісти
кожен раз коли я бачу зелепугу в мене виникає питання чому з нього так рано посипалась махра...
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23.10.2020 15:55 Відповісти
Зе-бобик абкакался !!!!! Но стрелять в ответку нииизззя !!!
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23.10.2020 12:23 Відповісти
На УБД вже зоробили, можна їхати додому подаватися на бойові нагороди і розказувати онукам, як воювали за світле майбутнє України.
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23.10.2020 12:33 Відповісти
С понедельника добавятся 100 УБДшников!
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23.10.2020 12:36 Відповісти
Не может! Как же так ...а...а ...Зе-стратег говорит обратное.....!
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23.10.2020 12:39 Відповісти
Ох и лилизал анус Зеленскому, этот Леонов ,!! Аж блестит!!
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23.10.2020 12:40 Відповісти
"Конечно, я представлял в каких сложных условиях наши ребята стоят на передовой. Но именно эта поездка помогла увидеть все своими глазами: ночевали в землянках, передвигались на военном транспорте, выходили на позиции. Не было никаких привилегий Источник: https://censor.net/ru/n3226540

НУ ТЕПЕР Зе ДЕБІЛ СОБІ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ МАБУТЬ БУДЕ ВИБИВАТИ. ХЕРОЙ "Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 8786
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23.10.2020 12:53 Відповісти
ТАКА РОЖА ЩО ПРОСИТЬ ЦЕГЛИНИ "Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 2285
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 9556
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23.10.2020 12:54 Відповісти
"слуги народу" повертаються з одноденного турне в зону ООС
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 3513 . "Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 1059 .
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23.10.2020 12:56 Відповісти
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 5730
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24.10.2020 00:31 Відповісти
Девочки попали в какую то "военнизированную" бригаду. Но селфи получились зачетные. Что не сделаешь для выборов.
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23.10.2020 14:27 Відповісти
и тем не менее гибнет по 3-5 чел в месяц, а не по 25-30, как год назад. всё одно на позициях стоят неподвижно.
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23.10.2020 14:29 Відповісти
А якщо серед тих "3-5 чел в месяц" будеш ти, серед тих "незначительниих потерь", потеряшка ти наш?
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23.10.2020 14:53 Відповісти
я, не потеряшки и не ваш
а вот ты потеряшка и не наш, а ихний.
а что если тех 25-30 чел "незначительниих потерь" будешь лично ты?
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23.10.2020 14:59 Відповісти
А какими бы патриотами стали зеленые слуги, если бы эту десятку подорвало на противотанковой!!!!!!
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23.10.2020 15:24 Відповісти
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 874
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23.10.2020 15:52 Відповісти
"Слуга народа" Леонов заявил, что никакой "тишины" на фронте нет: "По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно!" - получается, что Зеленский нам брешет, как его мама перед выборами. - Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать".
Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить.Хотел и перехотел. С удовольствием он смотрит на нищих пенсионеров. Конец эпохи эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!! - Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты.
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23.10.2020 16:10 Відповісти
устойчиво пиздаболить это единственное что умеют на отлично Зе-Рагули
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23.10.2020 16:30 Відповісти
"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!" - Цензор.НЕТ 736
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23.10.2020 22:39 Відповісти
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