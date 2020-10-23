На коронавірус за минулу добу захворіли 344 дитини і 356 медиків, - Степанов
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За весь час пандемії в Україні захворіли 330 396 осіб. З них 19 796 дітей, а також 20 884 медичні працівники.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"7 517 осіб за добу захворіли на COVID-19. З них 344 дитини, а також 356 медичних працівників. Були госпіталізовані за минулу добу 1 032 особи. Зафіксовано 121 летальний випадок", - зазначив глава МОЗ.
Крім того, за минулу добу одужали 2 680 пацієнтів.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 330 396 осіб. З них 19 796 дітей, а також 20 884 медичні працівники. Всього одужали 137 578 пацієнтів, а летальних випадків - 6 164", - додав Степанов.
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Я бы начал с преступления Зевласти,и её лидера,потративших деньги из Ковид фонда не по назначению.
Вернее, просто укравших деньги !!