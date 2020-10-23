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На коронавірус за минулу добу захворіли 344 дитини і 356 медиків, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На коронавірус за минулу добу захворіли 344 дитини і 356 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 330 396 осіб. З них 19 796 дітей, а також 20 884 медичні працівники.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"7 517 осіб за добу захворіли на COVID-19. З них 344 дитини, а також 356 медичних працівників. Були госпіталізовані за минулу добу 1 032 особи. Зафіксовано 121 летальний випадок", - зазначив глава МОЗ.

Крім того, за минулу добу одужали 2 680 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 330 396 осіб. З них 19 796 дітей, а також 20 884 медичні працівники. Всього одужали 137 578 пацієнтів, а летальних випадків - 6 164", - додав Степанов.

Також читайте: Усі лікарі інфекційної лікарні в Коломиї захворіли на COVID-19, - мер Слюзар

Автор: Анастасія Потіха
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В армии сводки с фронта дает пресс-служба , а в кабмине ЗЕленского - МИНИСТР .
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23.10.2020 09:51 Відповісти
Все дружно бросились писать про новый антирекорд 7500.
Я бы начал с преступления Зевласти,и её лидера,потративших деньги из Ковид фонда не по назначению.
Вернее, просто укравших деньги !!
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23.10.2020 10:00 Відповісти
самое плохое в этих цифрах - 356 медиков, тут явно все хреново с обеспечением защиты, с такими темпами лечить будет некому, плюс увеличившееся количество увольняющихся.
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23.10.2020 11:10 Відповісти
Дети так бессимптомно болеют, что им аж тест пришлось делать?
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23.10.2020 11:16 Відповісти
 
 