На коронавірус за минулу добу захворіли 344 дитини і 356 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 330 396 осіб. З них 19 796 дітей, а також 20 884 медичні працівники.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"7 517 осіб за добу захворіли на COVID-19. З них 344 дитини, а також 356 медичних працівників. Були госпіталізовані за минулу добу 1 032 особи. Зафіксовано 121 летальний випадок", - зазначив глава МОЗ.

Крім того, за минулу добу одужали 2 680 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 330 396 осіб. З них 19 796 дітей, а також 20 884 медичні працівники. Всього одужали 137 578 пацієнтів, а летальних випадків - 6 164", - додав Степанов.

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