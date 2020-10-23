"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Два тижні тому "слуга народу" Олексій Леонов запевняв усіх, що припинення вогню на Донбасі вже відбулося.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи розповідь "слуги народу" Олексія Леонова про те, як він потрапив під обстріл під час перебування в зоні ООС.
"Слуга народу" Олексій Леонов вперше за час роботи виїхав на одну ніч на фронт і ... став зрадофілом! Леонов написав пост, як потрапив під обстріл в 54-й механізованій бригаді, і дізнався, що так звані "провокації" - це обстріли росіянами українських військовослужбовців на українській землі. І написав, що відбуваються обстріли щодня! Це як же розуміти - Леонов заперечує припинення вогню? Адже всього два тижні тому Леонов запевняв усіх, що припинення вогню вже відбулося! Це ж зрада! Уявляєте, до чого вони додумаються, якщо цих учасників бойових дій на цілий тиждень відправити на передову? Замість Трускавця - до К-2, Майора, Борсука, Ведмідя і до Да Вінчі відрядити по взводу депутатів, кожному виписати брку і бк, і як заряджальники б попрацювали, спостерігачі, це ж які обрії відкриються! Ось де креатив", - запропонував журналіст.
Раніше "слуга народу" Леонов розповів, що потрапив під обстріл у зоні ООС: "Дякувати Богу, всі живі. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.
22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
вы там осторожнее с идеями..
А вот когда за счет фейса,и теневого финансирования вспыли,и потом вылазит дурь без дублей ....
73% обрекли Украину на занятие зеленым ананизмом.
43%- лишбы не Порох.
Низкое небо над головой.
Что тебе снится Голобородько
В час, когда утро встает страной?
Что тебе снится Голобородько
В час, когда утро встает страной?
Может с окопа, в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали?
Или, как прежде, со смятой повесткой
от военкома подальше свалил?
Или, как прежде, со смятой повесткой
от военкома подальше свалил?
За неделю перед выборами, зеленский :
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же 🙂
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка", который ЗЕленая-же власть и отменила.
3. Заявил, что откажется от своей президентской пенсии (ты ещё доживи до неё).
4. Зеленский погнал на передовую 60 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в "теплой ванне".
Феерическая гиперактивность, направленная на спасение своего падающего рейтинга и рейтинга партии.
И это я уже молчу про его предвыборный президентский чёс по городам с символикой партии и президентский "опрос", направленный на привлечение на участки своего Зе-избирателя.
БуншуХазанова похож...
сдаюсь!
Люди добрые, вдумайтесь !Шо воно нэсэ!
Срочно Льоші виписати УБД, виділити 6 земельних ділянок, нагородити орденом "За Мужність", видати тисячу грн. на день за безпосередню участь в бойовому зіткненні, призначити інвалідність, видати талони на безплатний проїзд, призначити головою спілки ветеранів бойових дій, відправити делегатом на спортивні змагання "Ігри нескорених" (якщо вони будуть проходити десь в Румунії - то можна просто видати добові, на дорогу і на проживання в 4-х зірковому готелі без поїздки).
P.s. Моє передбачення - по приїзді в Київ, через тиждень після пережитого стресу, Олексій Леонов буде знову запевняти, що "припинення вогню на Донбасі відбулося" за винятком деяких неприцільних провокаційних обстрілів.
43%- лишбы не Порох.
Історія героічного відрядження або засранці на передовій