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"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Два тижні тому "слуга народу" Олексій Леонов запевняв усіх, що припинення вогню на Донбасі вже відбулося.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи розповідь "слуги народу" Олексія Леонова про те, як він потрапив під обстріл під час перебування в зоні ООС.

"Слуга народу" Олексій Леонов вперше за час роботи виїхав на одну ніч на фронт і ... став зрадофілом! Леонов написав пост, як потрапив під обстріл в 54-й механізованій бригаді, і дізнався, що так звані "провокації" - це обстріли росіянами українських військовослужбовців на українській землі. І написав, що відбуваються обстріли щодня! Це як же розуміти - Леонов заперечує припинення вогню? Адже всього два тижні тому Леонов запевняв усіх, що припинення вогню вже відбулося! Це ж зрада! Уявляєте, до чого вони додумаються, якщо цих учасників бойових дій на цілий тиждень відправити на передову? Замість Трускавця - до К-2, Майора, Борсука, Ведмідя і до Да Вінчі відрядити по взводу депутатів, кожному виписати брку і бк, і як заряджальники б попрацювали, спостерігачі, це ж які обрії відкриються! Ось де креатив", - запропонував журналіст.

Також читайте: "Слуга народу" Леонов потрапив під обстріл у зоні ООС: "Дякувати Богу, всі живі. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня"

Слуга народу Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов 01
Слуга народу Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов 02

Раніше "слуга народу" Леонов розповів, що потрапив під обстріл у зоні ООС: "Дякувати Богу, всі живі. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3425
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23.10.2020 09:45
+52
господин Бутусов!.. в стране кризис, а если по взводу депитутов отправлять на передовую каждый месяц, то страна разорится на служебных памперсах за счет бюджета..
вы там осторожнее с идеями..
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23.10.2020 09:43
+49
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4347
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23.10.2020 09:46
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"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7107
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23.10.2020 09:43 Відповісти
"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9382
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23.10.2020 11:24 Відповісти
господин Бутусов!.. в стране кризис, а если по взводу депитутов отправлять на передовую каждый месяц, то страна разорится на служебных памперсах за счет бюджета..
вы там осторожнее с идеями..
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23.10.2020 09:43 Відповісти
я два года на передке был и ответственно заявляю если вы видете чистую форму и берцы это нихуя не передок это понты
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23.10.2020 10:02 Відповісти
респект, тебе ув Алекс!.. и долгих лет здоровья!
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23.10.2020 10:13 Відповісти
+100
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23.10.2020 10:39 Відповісти
Без сомнения чистой воды "показуха".
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23.10.2020 10:38 Відповісти
Бєдній,бєдній мальчякь.....У Ггорат Кііфь паді лудчє...
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23.10.2020 22:17 Відповісти
Сто пудов - коли бачу в тєліку побритих, по формі вдітих, в броніках з повною "загрузкою" "вояків", зразу переключаю.
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23.10.2020 10:49 Відповісти
Думал ли клоун об этом их туда засылая... Заставь дураков пиару молиться!
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23.10.2020 09:44 Відповісти
Паніко, слово "думал" і "клоун" в одному реченні аж ніяк не пасують.
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23.10.2020 10:50 Відповісти
...хотя талантливые клоуны не глупые обычно.
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23.10.2020 10:52 Відповісти
И потому (что НЕ глупые) они не лезут туда,где не профи,а тем более в политичекие лидеры!
А вот когда за счет фейса,и теневого финансирования вспыли,и потом вылазит дурь без дублей ....
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23.10.2020 11:06 Відповісти
так это талантливые клоуны, но здесь другой случай.
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23.10.2020 11:25 Відповісти
Воно стало воєнізіруваним обісранцем "Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5745
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23.10.2020 09:44 Відповісти
Лучше ЗЕленых закопать где-то в безлюдном месте и не заниматься открыванием горизонтов на то, что нормальные украинцы и так знают.

73% обрекли Украину на занятие зеленым ананизмом.
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23.10.2020 09:44 Відповісти
30%- хуже не будет.
43%- лишбы не Порох.
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23.10.2020 11:09 Відповісти
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3425
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23.10.2020 09:45 Відповісти
Бо воно серло
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23.10.2020 10:13 Відповісти
Русккєй вітьєззь.
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23.10.2020 22:18 Відповісти
А вдруг Порошенко вискочить? - поглянь як Воно дивиться.
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23.10.2020 10:51 Відповісти
Дремлет притихший украинский город,
Низкое небо над головой.
Что тебе снится Голобородько
В час, когда утро встает страной?
Что тебе снится Голобородько
В час, когда утро встает страной?

Может с окопа, в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали?
Или, как прежде, со смятой повесткой
от военкома подальше свалил?
Или, как прежде, со смятой повесткой
от военкома подальше свалил?
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23.10.2020 10:52 Відповісти
Так то ж на фронте, а не на съемочной площадке где-то в украинской глубинке.
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23.10.2020 17:01 Відповісти
Вообще-то его возят километрах так в 5-10 от "нуля". Сцится оно.
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23.10.2020 17:19 Відповісти
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4347
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23.10.2020 09:46 Відповісти
языком трындеть - не мешки ворочать.
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23.10.2020 10:31 Відповісти
Він-то заявив, а от чому український народ повірив? Мене просто шокує така бездумна довіра українців до слів. Зелені це зрозуміли і використовують на шкоду тим же українцям, а ті продовжують довіряти. Нема, мабуть, від цього ліків.
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23.10.2020 19:05 Відповісти
Були б не дурні--мали б давно свою державу,були б у НАТО і реготали б з немитих кривавих "братьєффь",як поляки чи мадяри з румунами.
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23.10.2020 22:21 Відповісти
То ніякий не обстріл.То росіяни салютували нашим миротворцям.
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23.10.2020 09:49 Відповісти
Погано салютували !😄
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23.10.2020 09:51 Відповісти
Очередная зеленая сосна хотела пропиариться своим хероизмом, но подставила своего босса, врущего и в Украине, и за рубежом об устойчивой тишине на линии фронта.
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23.10.2020 09:52 Відповісти
И тут и с машинами бойцов слуги подставили своего бубочку по полной. Он уже и не рад, что послал дураков на фронт.
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23.10.2020 10:05 Відповісти
Пользованные кондомы - в печали)
За неделю перед выборами, зеленский :
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же 🙂
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка", который ЗЕленая-же власть и отменила.
3. Заявил, что откажется от своей президентской пенсии (ты ещё доживи до неё).
4. Зеленский погнал на передовую 60 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в "теплой ванне".
Феерическая гиперактивность, направленная на спасение своего падающего рейтинга и рейтинга партии.
И это я уже молчу про его предвыборный президентский чёс по городам с символикой партии и президентский "опрос", направленный на привлечение на участки своего Зе-избирателя.
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23.10.2020 09:55 Відповісти
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9087
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23.10.2020 09:55 Відповісти
"Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1567
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23.10.2020 09:57 Відповісти
Чисто українські риси обличчя... "Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9899
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23.10.2020 10:17 Відповісти
До чего на нашего Буншу Хазанова похож...
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23.10.2020 10:19 Відповісти
они же братья, по матери - галахические.
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23.10.2020 14:18 Відповісти
вылитый кобзон.
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23.10.2020 10:32 Відповісти
Кобздон чуть покрупнее.. И Кобздон уже на месте, а Зе чего то ждет...А так - все похоже
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23.10.2020 13:43 Відповісти
"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7445
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23.10.2020 10:01 Відповісти
Прелестно. Своими глазами надо видеть и ручками щупать и не будешь оторван от жизни. Зюзе передай свой опыт похода в люди, а не вопросы бюрократические делать, даже соцопросом назвать нельзя.
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23.10.2020 10:04 Відповісти
Ссылка не открывается.
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23.10.2020 11:18 Відповісти
о! точно! еще час назад открывалась, пардон!
сдаюсь!
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23.10.2020 11:21 Відповісти
Когда дурак каким то чудом получает власть то он тут же избавляется от умных что бы не контрастировать на их фоне и приводит ещё больших дураков на фоне которых хоть как то выделяется типа умного. А дальше идёт цепная реакция,им назначенные дураки увольняют умных и подбирают и себе персонал из ещё больших дураков и так до самого низа. В итоге мы получаем реальную "Страну Дураков".
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23.10.2020 10:17 Відповісти
Государственный деятель, депутат ВР Алексей Леонов , возвращаясь из турпоездки на фронт сообщил- Мне есть что сообщить из первых уст , без фальшивой информации от продажных СМИ.
Люди добрые, вдумайтесь !Шо воно нэсэ!
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23.10.2020 10:29 Відповісти
Оно посмело Вовку с фальшивым отчетом в ВР назвать" продажным СМИ"!
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23.10.2020 10:32 Відповісти
Мне вот никак не понятно как можно было Гетьманом Украины выбрать вот ЭТО? Ребята в ЭТОМ всего 160 см роста!!! Это хриплое ничтожество может быть и хорошее в роли паяца но выбирать ЭТО президентом....... Украинцы набожные люди,вы хоть раз видели ЭТО в церкви!!!??. Он же иноверец,он не вашей даже веры и плюёт на ваши святыни! Это каким же нужно быть патологическим идиотом и мазохистом что бы так поиздеваться над собой,своими детьми,верой и достоинством что бы выбрать вот ЭТО!!!!!!!??????
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23.10.2020 10:30 Відповісти
Проблема у тому, що більшість українців "... набожные люди..." - ходять у церкву 1 раз на рік на Пасху, посвятити пляшку і яєчки.
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23.10.2020 10:43 Відповісти
Он и не иноверец даже. Он не иудей и не православный, он не верующий и не атеист, не еврей и не украинец, он не патриот и якобы не ватник. Он просто аморфное говно без принципов, убеждений и собственной позиции. Типичный флюгер-популист. Да он сам же свою философию озвучил: "Какая разница".
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23.10.2020 11:52 Відповісти
Розміщу ще й тут свій пост про нашого героя:
Срочно Льоші виписати УБД, виділити 6 земельних ділянок, нагородити орденом "За Мужність", видати тисячу грн. на день за безпосередню участь в бойовому зіткненні, призначити інвалідність, видати талони на безплатний проїзд, призначити головою спілки ветеранів бойових дій, відправити делегатом на спортивні змагання "Ігри нескорених" (якщо вони будуть проходити десь в Румунії - то можна просто видати добові, на дорогу і на проживання в 4-х зірковому готелі без поїздки).

P.s. Моє передбачення - по приїзді в Київ, через тиждень після пережитого стресу, Олексій Леонов буде знову запевняти, що "припинення вогню на Донбасі відбулося" за винятком деяких неприцільних провокаційних обстрілів.
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23.10.2020 10:45 Відповісти
А якщо воно ще й почне вважати себе "невразливим щасливчиком" то тоді "зливайте воду" ...
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23.10.2020 13:07 Відповісти
"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6574
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23.10.2020 10:48 Відповісти
СУПЕР !!!!
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23.10.2020 13:36 Відповісти
Это какие то молокососы чучхэ. У ,,настоящих,,чучхэйских енералов не только на спинжаках цацки сверху до самого низа, но за неимением свободного места приказано вешать на штаны, до колен. Ну а того, кто дослужился до ,,ниже колен,, просто пускают в расход
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23.10.2020 13:51 Відповісти
так это талантливые клоуны, но здесь другой случай.
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23.10.2020 11:29 Відповісти
30%- хуже не будет.
43%- лишбы не Порох.
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23.10.2020 11:47 Відповісти
Жаль, что этому зе=бобику жопу не прострелили !!!!
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23.10.2020 12:22 Відповісти
Я в 14 напросився до волонтерів завезти на передок гуманітарку. Попали під невеличкий обстріл. Розбіглися як мишенята, мордами в землю і здригалися разом з землею... Чуть не обісрався... Реально страшно. Потім з годину трусило - пост-мандраж... А в Верховній Раді затишно... Буфет, бутерброди з червоною рибою майже халявні... і кожне зе-падло там вважає що "жізнь удалась" і залишилось лише "знайти мир в глазах *****"...
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23.10.2020 13:04 Відповісти
Роздався вибух. На відстані 50 метрів розірвався птур. І тут Слуг народу пронесло. В укритті засмерділо і запахло киівськими морепродуктами от Тищенко. Військовослужбовці посміхнулисьВзводний вирішив трішки підняти настрій і вирішив розповісти новий анекдот , але шальна куля зі свистом увійшла в стінку укриття.. І тут Слуг народу пронесло в друге. Кулеметник не витримав і зареготав... і добавив що він знеє цей анекдот ..смішний ... але ми зрозуміли його. Кулеметника перервав радізв'язок .різкий громкий..І тут Слуг Народа пронесло в трете..Ну це вже був перебор сказав він і різко піднявся. І Слуг народа пронесло в четверте..

Історія героічного відрядження або засранці на передовій
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23.10.2020 14:25 Відповісти
ну пострілюють з стрілкового то таке. Цих депутатів треба щоб разок пакет градів обстріляв, або хочаб 120 міномет. Шоб вони там пообсирались.
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23.10.2020 14:28 Відповісти
 
 