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Держкомтелерадіо (52) заборона (954) література (89) Росія (47115)

Держкомтелерадіо заборонив ввезення з РФ трьох дитячих книг через спотворення історії та пропаганди держави-агресора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держкомтелерадіо заборонив ввезення з РФ трьох дитячих книг через спотворення історії та пропаганди держави-агресора

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в країну з РФ з метою реалізації трьох дитячих книг через пропаганду держави-агресора і комуністичного тоталітарного режиму і його символіки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Держкомтелерадіо відмовив ПП "Видавництво "Махаон-Україна" у ввезенні на територію України з метою розповсюдження трьох дитячих книг російського видавництва "Азбука-Аттикус", які пропагують державу-агресора, комуністичний тоталітарний режим і його символіку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, не дано дозвіл на ввезення з метою реалізації дитячої книги "Транспорт" серії "Развиваем малыша", яка презентує малюкам російський танк і комуністичну символіку. В іншій книзі для маленьких читачів "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" глава про перші супутники Землі та освоєння космічного простору за часів СРСР ілюструється державним прапором РФ, що вводить в оману дітей і приписує державі-агресору чужі заслуги.

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Крім того, книга під назвою під назвою "А почему небо голубое?", яка також не отримала дозволу на ввезення, пропонує дітям пізнавати світ через призму реалій, міфів і символів держави-агресора. Окремі її сторінки присвячені розлогому опису російського державного прапора, який, за інтерпретацією авторів, символізує і благородство, і чесність, і мужність, і ще велику кількість чеснот.

Зазначається, що загалом, починаючи 2017 року, Держкомтелерадіо видало 29 004 дозволи на ввезення видавничої продукції та 4 162 відмови у видачі дозволів.

Автор: Анастасія Потіха
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а у продаванов собственных мозгов нет ?тащить эту макулатуру из роисси ?
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23.10.2020 09:59 Відповісти
Неужто не все еще госорганы в стране ЗЕплесень разьела! Или это пиарщики подбросили этому органу инфу о книгах вместе с волшебным порошком.
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23.10.2020 10:00 Відповісти
Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора - Цензор.НЕТ 3435Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора - Цензор.НЕТ 3435Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора - Цензор.НЕТ 3435"...В частности, не дано разрешение на ввоз в целях реализации детской книги "Транспорт" серии "Развиваем малыша", представляющую малышам российский танк и коммунистическую символику..."

На самом деле на иллюстрации американский танк М24 "Чаффи" с белыми звездами на башне и корпусе. Но йододефицитным знать этого необязательно...

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23.10.2020 10:21 Відповісти
книжка для 1-2г малышей - не рановато им танки учить?
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23.10.2020 13:16 Відповісти
Будь яка кацапомовна література не повинна потрапляти в Україну і вся друкована продукція в Україні має бути тільки українською мовою. Кацап в Україні має вчити українську або відчувати в побуті свою неповноцінність і неповносправність. Кацапська - мова окупантів, жидобільшовиків, злочинців, алкоголіків, даунбасят та латентних зрадників. Крапка.
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23.10.2020 12:40 Відповісти
Andrii Kucher

7 жовтня о 21:3
Домашнє завдання з російської мови, 3 клас, 89 школа, Одеса.
Ось що прививають дітям в українських школах. Держкомтелерадіо заборонив ввезення з РФ трьох дитячих книг через спотворення історії та пропаганди держави-агресора - Цензор.НЕТ 3407
Йшов 6 рік війни...

Держкомтелерадіо заборонив ввезення з РФ трьох дитячих книг через спотворення історії та пропаганди держави-агресора - Цензор.НЕТ 268
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23.10.2020 13:44 Відповісти
 
 