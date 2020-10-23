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Харківська залізнична лікарня відмовляється приймати хворих на COVID-19 через брак персоналу та обладнання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Харківська залізнична лікарня відмовляється приймати хворих на COVID-19 через брак персоналу та обладнання

У Харківській залізничній лікарні стверджують, що не готові приймати хворих на коронавірус. Їх заклад починає приймати з понеділка, 26 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Медики кажуть, що у них бракує засобів захисту та обладнання: апаратів штучного дихання на всю лікарню лише п’ять. Крім того, у закладі немає жодного інфекціоніста, а медсестри та санітарки масово звільняються з роботи. Тільки за останню добу заяви на звільнення подали близько двадцяти людей.

Перекваліфікувати дві залізничні лікарні Харкова місцева влада вирішила ще тиждень тому, щоб розвантажити переповнені опорні медзаклади міста. Там додаткові ліжка ставлять просто у коридорах і холах.

"Величезна проблема з киснем. У нас, на жаль, є лише 16 точок для підключення кисню. Якщо нам планували відкрити 30 ліжок, то це взагалі не відповідає ні стандартам, ні логіці якісної медичної допомоги", - наголосив медичний директор Харківської лікарні на залізничному транспорті №1 Ігор Пасюра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові розгорнуто понад 140 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19, навантаження надмірне, - міськрада

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
летите в шарите как ваш губернатор там есть и места и персонал, лохи харьковские учитесь лечится у гепы
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23.10.2020 10:05
+8
А что Гепа не построил харьковчанам больницы? Идите значит садитесь вокруг памятника жюкова и ждите бабушку с косой. Или просите Гепу чтобы взял вас на свой самолет который летит в Берлин к фошиздам и гейропейцам лечится.
Самое веселое что кацапы и их прихвостини все время грозятся *павтарить* и приехать в Берлин на танках, а сами летят в Берлин на своих частных самолетах в елитные немецкие клиники лечиться. А лохи с колорадскими ленточками стоящие перед ними на коленях подыхают на улицах.
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23.10.2020 10:10
+4
Гепа же говорил что в Харькове ковида нет и не будет.
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23.10.2020 10:23
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летите в шарите как ваш губернатор там есть и места и персонал, лохи харьковские учитесь лечится у гепы
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23.10.2020 10:05 Відповісти
А бубочка каже , що в Украіні все під його контролем !
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23.10.2020 10:08 Відповісти
А что Гепа не построил харьковчанам больницы? Идите значит садитесь вокруг памятника жюкова и ждите бабушку с косой. Или просите Гепу чтобы взял вас на свой самолет который летит в Берлин к фошиздам и гейропейцам лечится.
Самое веселое что кацапы и их прихвостини все время грозятся *павтарить* и приехать в Берлин на танках, а сами летят в Берлин на своих частных самолетах в елитные немецкие клиники лечиться. А лохи с колорадскими ленточками стоящие перед ними на коленях подыхают на улицах.
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23.10.2020 10:10 Відповісти
Зато Гепа офигенные лавочки по цене Ланоса в Харькове поставил. На таких харьковчанам и умереть приятно, не то что в облупленных коридорах переполненных больниц... Может, помирая на лавочке еще успеют услышать эхо от концерта Подляковой или деБилык... Красота!
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23.10.2020 10:31 Відповісти
Нету денег- привяжите к попе веник. У вашего губернатора деньги есть и на немецкую клинику и на частный самолет. Где он их взял догадайтесь.
Как говорил известный персонаж, если подняться высоко-высоко в небо на своем частном самолете над Харьковом то люди выглядят как мыши. Пардон, как крисы...Харьковская ж/д больница отказывается принимать больных COVID-19 из-за нехватки персонала и оборудования - Цензор.НЕТ 9119
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23.10.2020 10:12 Відповісти
А с застройщиков, которые возводили в Харькове многоквартирные новострои... но забывали о социальных обязательствах - спросить не надо?
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23.10.2020 10:13 Відповісти
Зелені не в змозі забезпечити організацію боротьби з ковідом. Як і все інше в країні.Мож позбутися їх?
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23.10.2020 10:16 Відповісти
кормильцы чето подуныли как же восток кормит запад???
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23.10.2020 10:16 Відповісти
Гепа же говорил что в Харькове ковида нет и не будет.
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23.10.2020 10:23 Відповісти
Гепа гепатитом болеет в Шарите) Харківська залізнична лікарня відмовляється приймати хворих на COVID-19 через брак персоналу та обладнання - Цензор.НЕТ 7701
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23.10.2020 10:49 Відповісти
знакомая санитарка уволилась. В ее отделении все санитарки уволились и половина медсестер. И все уже переболели ковидлом. Маски - 1 в неделю выдается, перчатки тоже. Это вся защита.
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23.10.2020 11:03 Відповісти
Везите к гепе с допой в особняки,там места хватит
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23.10.2020 11:18 Відповісти
Речь идет о ЦКБ-5, там где ЮВТ лечили. Кардиология там отличная вместе со специалистами и оборудованием. Как теперь там COVID-19 лечить будут для меня загадка.
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23.10.2020 12:34 Відповісти
 
 