Харківська залізнична лікарня відмовляється приймати хворих на COVID-19 через брак персоналу та обладнання

У Харківській залізничній лікарні стверджують, що не готові приймати хворих на коронавірус. Їх заклад починає приймати з понеділка, 26 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Медики кажуть, що у них бракує засобів захисту та обладнання: апаратів штучного дихання на всю лікарню лише п’ять. Крім того, у закладі немає жодного інфекціоніста, а медсестри та санітарки масово звільняються з роботи. Тільки за останню добу заяви на звільнення подали близько двадцяти людей.

Перекваліфікувати дві залізничні лікарні Харкова місцева влада вирішила ще тиждень тому, щоб розвантажити переповнені опорні медзаклади міста. Там додаткові ліжка ставлять просто у коридорах і холах.

"Величезна проблема з киснем. У нас, на жаль, є лише 16 точок для підключення кисню. Якщо нам планували відкрити 30 ліжок, то це взагалі не відповідає ні стандартам, ні логіці якісної медичної допомоги", - наголосив медичний директор Харківської лікарні на залізничному транспорті №1 Ігор Пасюра.

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