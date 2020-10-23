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Лише на Херсонщині лікарняні ліжка заповнені менш ніж на 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лише на Херсонщині лікарняні ліжка заповнені менш ніж на 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом по Україні завантаження ліжок становить 61,9%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

Лише на Херсонщині лікарняні ліжка заповнені менш ніж на 50%, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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это он хвастается или жалуется?
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23.10.2020 10:21 Відповісти
Ублюдочні слуги у Херсоні не допрацьовують...
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23.10.2020 10:27 Відповісти
 
 