Притула і Дубінський з'ясували стосунки в ефірі 1+1: "Мерзенник заробляв на фейках проти Революції Гідності!" "Тупа тварина!". ВIДЕО
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Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський і кандидат в мери Києва Сергій Притула на підвищених тонах поговорили в прямому ефірі політичного шоу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, словесна перепалка почалася після того, як Дубінський поставив запитання Притулі про кількість ліній метрополітену в Києві.
"Я з вашого дозволу, дозволю собі не відповідати на питання людини, яку я вважаю абсолютним мерзенником, - звернувся Притула до ведучої, -"Людини, яка створювала фейки під час Революції гідності, коли гинули люди. Я дуже здивований присутністю цього покидька у вашій студії. Я з гігієнічних мотивів, не буду опускатися до спілкування з цим чоловіком".
"Коли тупа тварина балотується в мери Києва - це прикро тому, що кияни цього не заслужили", - відреагував Дубінський.
Відео ТСН
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А Дубинскому заказывает музыку тот, кто сегодня ему платит.
- Віталій Кличко - 49%
- Микола Томенко - 8,1%
- Олександр Попов - 7,7%
- Ірина Верещук - 6,1%
- Сергій Притула - 5,5%
- Андрій Пальчевський - 5,3%
- Олексій Кучеренко - 3,1%
- Ігор Смешко - 2,2%
https://kyiv.znaj.ua/344195-vibori-mera-kiyeva-z-yavilisya-dani-svizhogo-socopituvannya-kogo-kiyani-hochut-bachiti-glavoyu-stolici?fbclid=IwAR3UwyJMye_bhjVQIXCLbQrOxtGfs0nrIcHjwFiLAj3wOh_5k848iPJCjZA
https://www.youtube.com/watch?v=YnHMyUdj5Os
И тода на следующих выборах его могут выбрать мэром.
А пока от него тхнёт Юлей - он политический труп, хоть и классный дядька.
как можно это дерьмо смотреть ???
а вот тут он прав
только тупое животное - это дубинский