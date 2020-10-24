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Притула Сергій (84) Дубінський Олександр (415)

Притула і Дубінський з'ясували стосунки в ефірі 1+1: "Мерзенник заробляв на фейках проти Революції Гідності!" "Тупа тварина!". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський і кандидат в мери Києва Сергій Притула на підвищених тонах поговорили в прямому ефірі політичного шоу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, словесна перепалка почалася після того, як Дубінський поставив запитання Притулі про кількість ліній метрополітену в Києві.

"Я з вашого дозволу, дозволю собі не відповідати на питання людини, яку я вважаю абсолютним мерзенником, - звернувся Притула до ведучої, -"Людини, яка створювала фейки під час Революції гідності, коли гинули люди. Я дуже здивований присутністю цього покидька у вашій студії. Я з гігієнічних мотивів, не буду опускатися до спілкування з цим чоловіком".

"Коли тупа тварина балотується в мери Києва - це прикро тому, що кияни цього не заслужили", - відреагував Дубінський.

Відео ТСН

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+91
"З мотивів гігієни не буду відповідати на питання цього покидька", - "Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно", - Притула і Дубінський у прямому ефірі - Цензор.НЕТ 1010
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23.10.2020 10:33
+78
Дубинский -- говорящее тупорылое очко бени "З мотивів гігієни не буду відповідати на питання цього покидька", - "Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно", - Притула і Дубінський у прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2843
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23.10.2020 10:35
+63
"З мотивів гігієни не буду відповідати на питання цього покидька", - "Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно", - Притула і Дубінський у прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2430
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23.10.2020 10:35
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Притула - "слузі народу" Дубинському: "Мерзотник заробляв на фейках проти Революції Гідності, на якій гинули люди" - Цензор.НЕТ 1572
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23.10.2020 22:33 Відповісти
повністю погоджуюсь з такими самокритичними словами тупого, як дуб, ДУБ-ського! Таку "тупу тварину" з таким свинячим рилом, як зоофіл-сутенер ДУБ-ський, кияни не заслужили...
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23.10.2020 22:54 Відповісти
Саме цей т.зв. "слуга народу" дуб-ський є автором фейку про "повій Майдану" Притула і Дубінський з'ясували стосунки в ефірі 1+1: "Мерзенник заробляв на фейках проти Революції Гідності!" "Тупа тварина!" - Цензор.НЕТ 4948
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26.10.2020 09:46 Відповісти
Притула або вирішив лишній раз пропіаритися або відібрати у когось частину голосів.
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23.10.2020 23:24 Відповісти
А разве Притула что-то решает? Он же тупой - решают за него его кукловоды.
А Дубинскому заказывает музыку тот, кто сегодня ему платит.
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24.10.2020 00:33 Відповісти
Вот и меня гложут смутные сомнения что он может "тайно посещать бывших рыгов" или кого-то из "завхозов", что не имеет особой разницы.
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24.10.2020 08:35 Відповісти
Відбирає голоси у Кличка, як півтора роки тому Слявік Вкакарчук відбирав голоси у Порошенка. Притула відбирає той 1%, необхідний Кличку для перемоги у першому турі.

- Віталій Кличко - 49%
- Микола Томенко - 8,1%
- Олександр Попов - 7,7%
- Ірина Верещук - 6,1%
- Сергій Притула - 5,5%
- Андрій Пальчевський - 5,3%
- Олексій Кучеренко - 3,1%
- Ігор Смешко - 2,2%

https://kyiv.znaj.ua/344195-vibori-mera-kiyeva-z-yavilisya-dani-svizhogo-socopituvannya-kogo-kiyani-hochut-bachiti-glavoyu-stolici?fbclid=IwAR3UwyJMye_bhjVQIXCLbQrOxtGfs0nrIcHjwFiLAj3wOh_5k848iPJCjZA
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24.10.2020 01:01 Відповісти
Ти диви! І не побоявся, що Кличко може "притулити". Видно добряче застрахувався.
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24.10.2020 08:27 Відповісти
Коміки й співаки ідуть у депутати, а депутати пішли співати. Олег Ляшко - Не відступай! Прем'єра.

https://www.youtube.com/watch?v=YnHMyUdj5Os
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24.10.2020 00:55 Відповісти
як тільки бачу рило дубінського, то вже майже умовний рефлекс утворився - блювонути.
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24.10.2020 01:09 Відповісти
Томенко с прошидью. И будет двигать только своих. Разом их багато, типа их не подолати ...
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24.10.2020 07:05 Відповісти
Кучеренко - ЛУЧШИЙ из обоймы. Он ПРОФЕССИОНАЛ в ЖКХ и ПОРЯДОЧНЫЙ гражданин.
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24.10.2020 06:36 Відповісти
Кучеренко профи, но ему надо ЖЁСТКО уйти от Батькивщины.
И тода на следующих выборах его могут выбрать мэром.
А пока от него тхнёт Юлей - он политический труп, хоть и классный дядька.
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24.10.2020 07:07 Відповісти
вы только представте какое бобло платит козломойский своим очколизам --- у дубинского автопарк как у ..проффесора.. януковича --- квартир немеряно и выступает это ничтожество на аналах мертвечука . борца за свою ..честь.. против ВАХТАНГА КИПИАНИ ---- там на этих аналах такой букет дерьма что ********* и вечерний мудозвон могут позавидовать ----- мертвечук . рабинович. кива. дубинский. карасев-*****. лукаш-гнида. пиховшек .бужанский . и тд и тп ОНИ 24 ЧАСА В СУТКИ ЗАЛИВАЮТ СОЛОВЬИНЫЙ ПОМЕТ В ГОЛОВЫ НАШИХ ГРАЖДАН а зеленая власть бездействует потому что они с этим дерьмом будут колотить коалицию
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24.10.2020 07:50 Відповісти
может у наших граждан все таки что то с головой
как можно это дерьмо смотреть ???
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24.10.2020 08:13 Відповісти
"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно потому, что киевляне этого не заслужили", - отреагировал Дубинский.

а вот тут он прав
только тупое животное - это дубинский
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24.10.2020 08:12 Відповісти
Дубинский - это лицо нынешней власти
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24.10.2020 13:13 Відповісти
выродок дубинский опускает рейтинги и так "опущенного" 1+1
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25.10.2020 09:27 Відповісти
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