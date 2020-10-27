За добу коронавірус виявили у 287 співробітників МВС, більшість в Києві і Чернігівській області

Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, лабораторно підтвердили 287 нових випадків захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільша кількість правоохоронців з підтвердженим діагнозом COVID-19 зареєстровано: в Чернігівській області (+18), в Сумській області (+16), в Запорізькій області (+15) та в Києві (+29).

Всього з початку пандемії COVID-19 захворіло 10 483 правоохоронців МВС, одужали - 9670, померли - 26.

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