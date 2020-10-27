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За добу коронавірус виявили у 287 співробітників МВС, більшість в Києві і Чернігівській області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, лабораторно підтвердили 287 нових випадків захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільша кількість правоохоронців з підтвердженим діагнозом COVID-19 зареєстровано: в Чернігівській області (+18), в Сумській області (+16), в Запорізькій області (+15) та в Києві (+29).

Всього з початку пандемії COVID-19 захворіло 10 483 правоохоронців МВС, одужали - 9670, померли - 26.

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За добу коронавірус виявили у 287 співробітників МВС, більшість в Києві і Чернігівській області 01

Автор: Анастасія Потіха
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смертность конечно смешная.
интересно - какая во Франции например среди легавых
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23.10.2020 10:35 Відповісти
Почесний патріарх, глава УПЦ КП Філарет вважає, що причиною пандемії коронавіруса на планеті є одностатеві шлюби - на його думку, захворювання стало покаранням за гомосексуалізм.
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23.10.2020 10:43 Відповісти
800 активних хворих - дайте чорту грошей
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23.10.2020 10:55 Відповісти
За добу коронавірус виявили у 287 співробітників МВС, більшість в Києві і Чернігівській областях - Цензор.НЕТ 392
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23.10.2020 11:10 Відповісти
Ну яке читачам новин діло, скільки з'явилось нових ковідних серед ментів?
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23.10.2020 11:54 Відповісти
 
 