ВАКС заявляє про тиск на суддів у справі про розкрадання співробітниками "Укрзалізниці" 98 млн на закупівлі палива

Вищий антикорупційний суд заявляє про втручання в діяльність суддів у справі про розкрадання майже 98 млн грн унаслідок закупівлі пального для "Укрзалізниці" за завищеними цінами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ВАКС в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Один з обвинувачених та його захисники здійснили спробу незаконного впливу на колегію суддів Вищого антикорупційного суду для перешкоджання кримінальному провадженню, шляхом усунення колегії суддів від розгляду кримінального провадження", - зазначають у пресслужбі.

Згідно з повідомленням суду, обвинувачений та його адвокати, ще на стадії судового провадження, тобто до прийняття рішення по суті, подали до Генерального прокурора заяву щодо внесення в ЄРДР відомостей стосовно суддів у зв'язку із начебто постановленням ними завідомо неправосудної ухвали. Поряд із цим, зі створених штучно підстав, вони заявили суддям відвід.

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"З метою схилити нас до винесення рішення про задоволення заяви захисника Іваненка Т.М. про відвід колегії суддів захисник Федур О.О. погрожував допитом нас як свідків у кримінальному провадженні №4202000000001349 і кваліфікацією наших дій в цьому ж провадженні та за іншими статтями КК Україна", - цитується позиція суддів у заяві, оприлюдненій ВАКС.

У свою чергу колегія суддів ВАКС звернулася до голови Вищої ради правосуддя і генеральному прокурору з повідомленням про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя і з проханням вжити відповідних заходів реагування.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у вересні 2019 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ затвердила і направила до Вищого антикорупційного суду України обвинувальний акт щодо шести осіб у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі палива в 2016-2017 рр.

Досудове розслідування встановило, що впродовж 2016-2017 рр. працівники філії "Центр транспортного сервісу" Ліски "ПАТ "Укрзалізниця", зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного палива у ТОВ "Скела Терціум".