ВАКС заявляє про тиск на суддів у справі про розкрадання співробітниками "Укрзалізниці" 98 млн на закупівлі палива
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Вищий антикорупційний суд заявляє про втручання в діяльність суддів у справі про розкрадання майже 98 млн грн унаслідок закупівлі пального для "Укрзалізниці" за завищеними цінами.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ВАКС в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Один з обвинувачених та його захисники здійснили спробу незаконного впливу на колегію суддів Вищого антикорупційного суду для перешкоджання кримінальному провадженню, шляхом усунення колегії суддів від розгляду кримінального провадження", - зазначають у пресслужбі.
Згідно з повідомленням суду, обвинувачений та його адвокати, ще на стадії судового провадження, тобто до прийняття рішення по суті, подали до Генерального прокурора заяву щодо внесення в ЄРДР відомостей стосовно суддів у зв'язку із начебто постановленням ними завідомо неправосудної ухвали. Поряд із цим, зі створених штучно підстав, вони заявили суддям відвід.
"З метою схилити нас до винесення рішення про задоволення заяви захисника Іваненка Т.М. про відвід колегії суддів захисник Федур О.О. погрожував допитом нас як свідків у кримінальному провадженні №4202000000001349 і кваліфікацією наших дій в цьому ж провадженні та за іншими статтями КК Україна", - цитується позиція суддів у заяві, оприлюдненій ВАКС.
У свою чергу колегія суддів ВАКС звернулася до голови Вищої ради правосуддя і генеральному прокурору з повідомленням про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя і з проханням вжити відповідних заходів реагування.
Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у вересні 2019 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ затвердила і направила до Вищого антикорупційного суду України обвинувальний акт щодо шести осіб у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі палива в 2016-2017 рр.
Досудове розслідування встановило, що впродовж 2016-2017 рр. працівники філії "Центр транспортного сервісу" Ліски "ПАТ "Укрзалізниця", зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного палива у ТОВ "Скела Терціум".
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