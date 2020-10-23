У Словаччині стартувало загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Допомагають у цьому 8 тис. військових

У Словаччині з 8:00 п'ятниці, 23 жовтня, почалося загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

З 23 по 25 жовтня аналізи здадуть жителі районів Дольний Кубін, Тврдошин, Намєстово-на-Ораві і Бардєйов - там склалася найбільш важка епідеміологічна обстановка. З 30 жовтня по 1 листопада і з 6 по 8 листопада тестування пройде в інших частинах країни.

Брати участь в акції можна за бажанням. Проте, якщо відмовитися здати аналізи, доведеться піти на 10-денний карантин.

До організації тестування залучено вісім тисяч військових. Влада також закликає медиків і студентів допомогти в проведенні заходів. Глава МОЗ Марек Крайчій заявив, що приєднається до однієї з бригад.

1 жовтня Словаччина запровадила режим надзвичайної ситуації на 45 днів. У країні, де живуть 5,45 мільйона осіб, коронавірусомзаразилися 35 330, одужали 8763, померли 115 осіб.

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