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Новини За кордоном Коронавірус і карантин
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карантин (16095) Словаччина (544) тестування (301) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

У Словаччині стартувало загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Допомагають у цьому 8 тис. військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Словаччині стартувало загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Допомагають у цьому 8 тис. військових

У Словаччині з 8:00 п'ятниці, 23 жовтня, почалося загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

З 23 по 25 жовтня аналізи здадуть жителі районів Дольний Кубін, Тврдошин, Намєстово-на-Ораві і Бардєйов - там склалася найбільш важка епідеміологічна обстановка. З 30 жовтня по 1 листопада і з 6 по 8 листопада тестування пройде в інших частинах країни.

Брати участь в акції можна за бажанням. Проте, якщо відмовитися здати аналізи, доведеться піти на 10-денний карантин.

До організації тестування залучено вісім тисяч військових. Влада також закликає медиків і студентів допомогти в проведенні заходів. Глава МОЗ Марек Крайчій заявив, що приєднається до однієї з бригад.

1 жовтня Словаччина запровадила режим надзвичайної ситуації на 45 днів. У країні, де живуть 5,45 мільйона осіб, коронавірусомзаразилися 35 330, одужали 8763, померли 115 осіб.

Також читайте: COVID-19: країни Європи почали скасовувати традиційні різдвяні ярмарки

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
У нас полторушечку вынь да полож..!
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23.10.2020 10:59
+3
У нас это такое не светит даже тем, кто обращается к врачам с температурой и признаками ОРЗ. Зеленая саранча выжирает все.
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23.10.2020 11:01
+3
лохи европейские. вместо того чтобы аленьпияду организовать они про здоровье населения пекутся. дикие люди
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23.10.2020 11:03
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Всеобщее бесплатное тестирование в Словакии.
У нас в Украине - платное и не всеобщее тестирование.
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23.10.2020 10:58 Відповісти
У нас полторушечку вынь да полож..!
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23.10.2020 10:59 Відповісти
800 ПЦР+200 КТ=1000 "бесплатных" гривен у нас в частных клиниках
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23.10.2020 11:03 Відповісти
ключевое слово БЕСПЛАТНОЕ!!! Конечно от него у зевласти начинается икота и понос
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23.10.2020 10:59 Відповісти
У нас это такое не светит даже тем, кто обращается к врачам с температурой и признаками ОРЗ. Зеленая саранча выжирает все.
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23.10.2020 11:01 Відповісти
Вот это дело, вот это я понимаю, малаццы В Словакии стартовало всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Помогают в этом 8 тыс. военных - Цензор.НЕТ 9050
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23.10.2020 11:02 Відповісти
лохи европейские. вместо того чтобы аленьпияду организовать они про здоровье населения пекутся. дикие люди
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23.10.2020 11:03 Відповісти
бесполезно, если соседние страны не сделают то же самое. ну или закрывать границы для всех въезжающих без исключения.
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23.10.2020 11:04 Відповісти
І як на мене - це найдієвіший спосіб боротьби КОВІД-19.Чому? Бо будуть виявлені носії, а не лише хворі. Вони разом з хворими будуть ізольовані.Буде встановлено контроль по периметру держави у вигляді швидких тестів на кордоні. Все. Ситуація взята під контроль. Це те, чого ніколи не станеться в Україні при Зєлєнскому. Який просто не має коштів на загальне тестування, бо фонд антиковідний розпидений, а Захід в такому випадку злодія і марнотратникам не дає коштів. Бо тести, які закуповувалися з умовою дешевизни не точні (59 відсотків точності), бо Зєлєнскій у імітації боротьби з пандемією вдався до послуг шарлатанів (історія з начебто українською начебто впкциною). Тому бідна країна, у якій 73 відсотки громадян - ідіоти.
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23.10.2020 11:05 Відповісти
Изолированы, и что? Все равно все переболеют. ВСЕ. Отсидеться не удастся никому.
Поэтому смысла тестировать всех - нет.
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23.10.2020 11:17 Відповісти
У Словаччині ситуацію ускладнює велика кількість ромів, які живуть у складних антисанітарних умовах, в стихійних посиленням, що здебільшого живуть у саморобних бараках, зрозуміло без медичної допомоги. Аби затягти таких на тестування - як раз і потрібні військові. Особисто бачив такі поселення поблизу Кошіце. Правда, у згаданих у статті містах, велику кількість ромів не бачив (особисто бував у Дольні Кубин та Бардейов - перший є горнолижнт, а другий термальним курортом)
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23.10.2020 12:09 Відповісти
Навколо Кошице та далі на півдкнь там такі анклави ромів, що військові не допоможуть. То просто показуха в совковому стилі - протестують всіх крім ромів які й надалі будуть поширювати інфекцію.
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23.10.2020 12:32 Відповісти
Не погоджуся. Словаччина на сьогодні далека від совка. Це раз. І друге - у сусідній Чехії ромів менше на порядок і анклавами там не живуть. А інфікованих більше 10000 на добу. Я впевнений, що тестування пройдуть і Роми, або ж ці анклави будуть військовими ізольовані.
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23.10.2020 13:02 Відповісти
эээ... Такого количества краснозадых памятнгиков "освободителям" со звездами какое на дорогах вокруг Кошице, я не видел даже в Украине. И население там соответствующее.
Конечно, Братислава - это другой мир.
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23.10.2020 13:24 Відповісти
Так, це правда. Але ці пам'ятники стоять не тому, що там ******* комуністів, а тому, що свого часу комуністи їм мало сала за шкіру залили. Тому ці пам' ятники для них не несуть нічого особистого. Просто антураж. Я говорив з ними на цю тему.
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23.10.2020 16:10 Відповісти
Как мы видим, географическая принадлежность к Европе - не гарантия от глупых решений.
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23.10.2020 11:32 Відповісти
Яке рішення можете запропонувати ви?
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23.10.2020 12:03 Відповісти
Я не пропоную рішень. Так само як і словаки - тотальне тестування то не рішення а показуха в совковому стилі.
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23.10.2020 12:28 Відповісти
 
 