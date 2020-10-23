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За добу в ЗСУ виявили 143 нові випадки COVID-19, хворіють 1 262 людини, - командування Медсил

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в ЗСУ виявили 143 нові випадки COVID-19, хворіють 1 262 людини, - командування Медсил

В Збройних силах України за минулу добу підтвердили 143 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 23 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 1 262 людини. Всього за час пандемії одужали - 3550 осіб, летальних випадків - 14. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 381 осіб", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що із 143 нових випадків захворювання COVID-19 в установах охорони здоров'я перебуває 29 осіб. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 114 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

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За добу в ЗСУ виявили 143 нові випадки COVID-19, хворіють 1 262 людини, - командування Медсил 01
За добу в ЗСУ виявили 143 нові випадки COVID-19, хворіють 1 262 людини, - командування Медсил 02

Автор: Анастасія Потіха
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23.10.2020 11:11 Відповісти
 
 