"Післязавтра": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять місцеві вибори і виступ Зеленського в Раді

Сьогодні, 23 жовтня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять обрання нової місцевої влади. А саме до чого призведуть місцеві вибори: катастрофи чи розквіту країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також політики будуть говорити про те, кому було адресовано виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді. Крім цього, в програмі розкажуть, скільки українців готові віддавати свій голос за гроші.

Гостями студії будуть: Давид Арахамія, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ"; Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина"; Юрій Бойко, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"; Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС"; Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії"; Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, "Європейська солідарність"; Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана"; Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція"; Андрій Садовий, міський голова Львова; Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність"; Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва; Тетяна Домбровська, голова ГО "Майбутнє Миколаєва"; Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України; Вероніка Цепкало, дружина і лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало.