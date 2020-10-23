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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Зеленський (17376) місцеві вибори (1000) свобода слова (375) Шустер (359)

"Післязавтра": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять місцеві вибори і виступ Зеленського в Раді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 23 жовтня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять обрання нової місцевої влади. А саме до чого призведуть місцеві вибори: катастрофи чи розквіту країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також політики будуть говорити про те, кому було адресовано виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді. Крім цього, в програмі розкажуть, скільки українців готові віддавати свій голос за гроші.

Гостями студії будуть: Давид Арахамія, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ"; Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина"; Юрій Бойко, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"; Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС"; Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії"; Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, "Європейська солідарність"; Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана"; Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція"; Андрій Садовий, міський голова Львова; Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність"; Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва; Тетяна Домбровська, голова ГО "Майбутнє Миколаєва"; Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України; Вероніка Цепкало, дружина і лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало.

Автор: Анастасія Потіха
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шоу для зебилов "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 1842
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23.10.2020 11:41 Відповісти
"Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 5849
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23.10.2020 11:41 Відповісти
Почему "послезавтра" в кавычках? "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 4071
Это типа - "сегодня"? "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 4626
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23.10.2020 11:47 Відповісти
фильм-апокалипсис такой был... будет сиквел)))
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23.10.2020 11:48 Відповісти
Понял! "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 3782
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23.10.2020 11:51 Відповісти
Пользованные кондомы - в печали)

За неделю перед выборами, зеленский :
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же "Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 6862
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка", который ЗЕленая-же власть и отменила.
3. Заявил, что откажется от своей президентской пенсии (ты ещё доживи до неё).
4. Зеленский погнал на передовую 60 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в "теплой ванне".
Феерическая гиперактивность, направленная на спасение своего падающего рейтинга и рейтинга партии.
И это я уже молчу про его предвыборный президентский чёс по городам с символикой партии и президентский "опрос", направленный на привлечение на участки своего Зе-избирателя.
А в это время, в спасение "Титаника" не верят уже и сами "слуги".
Лиза Богуцкая, например, сегодня заявила, что на выборах собирается поддержать совсем даже не свою ЗЕ-партию, а ещё одну партию олигарха Коломойского - "За майбутнє"!
Восток Украины у слуг отберет медведчук с ОПЗЖ, Запад отберет ЕС, Центр поделят ЕС, БЮТ, Слуги, а Юг поделят За майбутне, Слуги и ОПЗЖ.
То есть, со всего пирога, "слугам" останутся крохи и это - сокрушительное поражение на местах, о котором многие слуги уже догадываются, и готовят запасные аэродромы, как вот Лизонька.
А дурачок-клоун, в это время мечется, и пытается спасти разрушающийся карточный домик.
Зачем, Вова?
Ты можешь попробовать, как Лиза - снова предложить себя Коломойскому. Вот только захочет ли он брать сильно уцененную и попользованную вещь...но ты попробуй, а вдруг?
Nick Vest
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23.10.2020 11:49 Відповісти
Знов Секта Недоумків розповідатиме які вони борцуни за епоху дастатку для наріда.
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23.10.2020 11:51 Відповісти
Давнім давно это обсудили на всех каналах. Тоже мне нашелся мессия-обсудитель, только у него в студии можно обсуждать. Пусть возвращается в россию на свой НТВ, а то панаехало специалистом политологов оттуда. А у него какое гражданство - Израиля, Италии, россии или Украины?
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23.10.2020 12:35 Відповісти
Якщо би написали, що післязавтра шустєра копняками погонять на фєдєрашку - ото була би новина...
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23.10.2020 13:07 Відповісти
 
 