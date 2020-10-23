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На сьогодні жодна виборча дільниця не забезпечена приладами температурного скринінгу і дезінфекторами, - Денісова

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На сьогодні жодна виборча дільниця не забезпечена приладами температурного скринінгу і дезінфекторами, - Денісова

На ранок п'ятниці жодну виборчу дільницю не забезпечили приладами для проведення температурного скринінгу і дезінфекторами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"На сьогодні жодна дільниця не забезпечена (температурним. - Ред.) скринінгом і дезінфікуючими розчинами, щоб людина могла ними скористатися", - повідомила Денісова.

За її словами, на виборчих дільницях запевняють, що в п'ятницю вони будуть забезпечені і приладами для проведення температурного скринінгу, і дезінфекторами.

Денісова висловила надію, що всі виборчі дільниці будуть забезпечені необхідними засобами, "щоб потім не сталося такого, що в рази буде збільшуватися кількість хворих на коронавірус після цих виборів".

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Вона повідомила, що в день виборів представники Уповноваженого з прав людини будуть моніторити ситуацію на виборчих дільницях на предмет дотримання епідеміологічних правил.

"Ми будемо перевіряти 25 жовтня як реалізуються карантинні заходи, щоб людина потрапляла на дільницю тільки в масці, щоб, безумовно, був скринінг температурний", - сказала Денісова.

Автор: Анастасія Потіха
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а до выборов...менее двух суток ...
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23.10.2020 11:44 Відповісти
А выбары послезавтра, ахахахах, мухахахха На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова - Цензор.НЕТ 1416 кароче будет вспышка короны как обещал зеленский - 15 тысяч в сутки На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова - Цензор.НЕТ 4951
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23.10.2020 11:44 Відповісти
А на шо ж ще звалити цей спалах? Звісно - на відсутність термометрів. І піх... шо вони зараз з вулиці до 35 градусів показують.
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23.10.2020 11:47 Відповісти
Не ври. Качественные пирометры показывают с погрешностью +/- 0.2градуса и стоят по современным меркам копейки -- около 20 баксов. И этого хватает для обычных условий. Я и все мои друзья пользуемся такими и без вопросов. Кто мешает центральной власти их закупить по паре на каждую избирательную комиссию и участок?
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23.10.2020 12:08 Відповісти
До влади звернись.
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23.10.2020 12:51 Відповісти
Но врешь и ты. А не только власть.
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23.10.2020 13:09 Відповісти
Не вру, говорю про термометр в госучреждении, которым пользуются на входе.
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23.10.2020 13:16 Відповісти
Меньше нужно воровать. Это совсем фуфло взяли. Рынок страны завален недорогими и качественными пирометрами начиная от цены в 20 баксов.
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23.10.2020 13:31 Відповісти
К тому же ты забыл о чем тебе дяди из минздрава и ВОЗа говорили, шо отсутствие температуры не говорит об отсутствии болезни. Так шо трижды точные термометры до одного места. Но свалить вспышку на их отсутствие можно.
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23.10.2020 13:58 Відповісти
И до 25.10 ничего не изменится.. Хотите проголосовать? Берите с собой термометр, антисептик и авторучку На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова - Цензор.НЕТ 7883
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23.10.2020 11:47 Відповісти
На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова - Цензор.НЕТ 9227
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23.10.2020 11:49 Відповісти
Не обеспечен так же, как и честным голосованием.
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23.10.2020 11:51 Відповісти
Не совсем верная инфа.Все избирательные участки,которые в школах! оснащены дезинфекторами на входе.Скрининг будут на входе делать.
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23.10.2020 12:15 Відповісти
Низкая явка, большая возможность нафальсифицировать, потому так.
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23.10.2020 12:20 Відповісти
 
 