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Коронавірус може стати сезонним, як грип, а вакцина, можливо, його повністю не знищить, - вчений

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Коронавірус може стати сезонним, як грип, а вакцина, можливо, його повністю не знищить, - вчений

Головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс вважає, що коронавірус може стати сезонними захворюванням, як грип, а вакцина, можливо, не зможе повністю зупинити поширення COVID- 19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

Валланс зазначив, що вакцина може допомогти хіба що зменшити тяжкість захворювання і ймовірність зараження, проте повністю вірус побороти не зможе.

"Це захворювання буде поширюватися і носити ендемічний характер, це моя найкраща оцінка", - підкреслив він.

За словами вченого, тільки одна людська хвороба "дійсно викорінилася" завдяки високоефективній вакцині, і це була віспа.

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"Зараз ми у винятковій ситуації, коли існує принаймні вісім вакцин, які проходять досить великі клінічні дослідження по всьому світу. ... Протягом наступних кількох місяців ми дізнаємося, чи є у нас вакцини, які дійсно захищають, і як довго вони захищають", - додав Валланс.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Там меньше идиотов, не носящих маску.
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23.10.2020 12:11
+5
Но ведь ЗЕ сказаль што вакцЫна уже есть, врет этот ученый, век воли не видать, брешит курва Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый - Цензор.НЕТ 1827
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23.10.2020 11:52
+4
Вчоні такі вчоні. Аж страшно.
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23.10.2020 11:53
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23.10.2020 11:49 Відповісти
Для чукчів. Можуть стати домінуючим народом.
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23.10.2020 13:03 Відповісти
Но ведь ЗЕ сказаль што вакцЫна уже есть, врет этот ученый, век воли не видать, брешит курва Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый - Цензор.НЕТ 1827
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23.10.2020 11:52 Відповісти
Вчоні такі вчоні. Аж страшно.
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23.10.2020 11:53 Відповісти
Ультрафиолет спасёт человечество.
Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый - Цензор.НЕТ 7068
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23.10.2020 11:56 Відповісти
короновирус остановит не вакцина а лекарство, - как пеницилин в свое время.
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23.10.2020 11:59 Відповісти
пока ни одну вирусную эпидемию лекарства не остановили - СПИД, гепатит, грипп, герпес и т.п.
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23.10.2020 12:56 Відповісти
да ты ученый, итить.
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23.10.2020 14:39 Відповісти
ну дык *******
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23.10.2020 14:46 Відповісти
Да судя по второй волне распространения он уже есть(а не может стать) сезонный. В общем, капитан очевидность.
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23.10.2020 12:00 Відповісти
Я вот только не пойму почему китайцы не болеют? Или не говорят?
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23.10.2020 12:05 Відповісти
Там меньше идиотов, не носящих маску.
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23.10.2020 12:11 Відповісти
Не думаю! Либо не говорят либо китайцы используют не популярные решения!
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23.10.2020 12:22 Відповісти
Мои знакомые живут и работают в Китае, спрашиваю: неужели маски так помогают? Отвечают: Сами удивляемся! Но за последние три месяца не слышали ни об одном случае заболевания.
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23.10.2020 12:29 Відповісти
Маски помогают по идее вирус должен сначала преодолеть препятствие от зараженного в виде маски потом преодолеть вторую маску что уж вобще редкость!
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23.10.2020 12:39 Відповісти
недавно в каком-то китайском городе обнаружили 4 больных ковидом. За ОДНУ НЕДЕЛЮ протестировали поголовно ВСЕ ДВА МЛН населения города.
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23.10.2020 14:40 Відповісти
я манав такі перспективи...
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23.10.2020 12:00 Відповісти
он не сезонный, он - круглогодичный...
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23.10.2020 12:07 Відповісти
Есть способ победить короновирус и довольно простой но тут нужно самоубийственое политическое решение я думаю что никто не пойдет на это!
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23.10.2020 12:20 Відповісти
Ну хто ж захоче відказатися від депутатських і президентських пенсій, дійсно тільки самовбивці.
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23.10.2020 13:06 Відповісти
В конце февраля этого года, когда только все начиналось, и приходили страшные сообщения из Китая, беседовал с одним настоящим врачом, инфекционистом, просто хорошим человеком и мудрой женщиной из Славянска в Донецкой области: Что это? Где правда? Или это информационная война?
- "50 на 50", - ответила она. - "Вирусы были, есть и будут. И эпидемии тоже. И будут те, кто станут наживаться на горе и болезнях. Есть одно всем давно известное лекарство, которое поможет выжить при любой эпидемии, его знают все. Это - иммунитет, здоровый образ жизни, чистые добрые мысли".
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23.10.2020 12:27 Відповісти
Бред. Если инфеционист такое сказала! Главное это залезть в бункер и исключить любые контакты лт этидемии это главное лекарство а не какой-то здоровый образ жизни и добрые мысли! Еще древние греки сказали "В здоровом теле здоровый дух большая редкость!" И в эпидемии дохнуть как и алкашня так и разные там ЗОЖники!
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23.10.2020 12:35 Відповісти
 
 