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Понад 41 тисяча нових випадків за добу: у Франції побито черговий рекорд захворюваності на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Понад 41 тисяча нових випадків за добу: у Франції побито черговий рекорд захворюваності на COVID-19

У Франції за минулу добу приріст хворих на коронавірус встановив новий рекорд – понад 40 000 випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомили в Агентстві громадського здоров'я.

За минулу добу в країні коронавірус підтвердили у 41 622 людей. Попередній рекорд, зареєстрований 16 жовтня, становив 30 тисяч випадків.

Такі величезні показники пов’язують зі значним збільшенням обсягів тестування, тому що раніше хворі з легкими симптомами часто не потрапляли у статистику.

При цьому, кількість позитивних тестів серед усіх здійснених становить 14,3%.

Читайте: У Словаччині стартувало загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Допомагають у цьому 8 тис. військових

Госпіталізували за добу 1754 пацієнтів, з них 284 - у реанімацію.

У лікарнях за добу померли 165 хворих, основною причиною смерті яких вважають коронавірус. Кількість померлих з початку епідемії зросла до 34 210.

Населення країни - близько 67 млн.

Тепер Франція, із 999 043 підтвердженими випадками - за крок від порогу в 1 млн випадків, який першою у Європі перетнула Іспанія.

Нагадаємо, напередодні ще у 38 департаментах та одній заморській території запровадили нічну комендантську годину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
обычный грипп в этом сезоне будет?... (в статистике)...
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23.10.2020 12:04
+6
Ну молодцы значит. Не зря жабоеды протесты хороводные водят чтобы отменяли карантин. Пускай теперь хороводы водят вокруг своих трупаков.
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23.10.2020 12:06
+5
Это он и есть. Просто раскрученный и в модном прикиде.
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23.10.2020 12:10
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Более 41 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд по заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 5729
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23.10.2020 12:00 Відповісти
простой вывод - ковид есть неизменный спутник парашной вакцины.
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23.10.2020 12:05 Відповісти
или он "вакцинировался" так же как мудачук, для телевизора)
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23.10.2020 12:09 Відповісти
касяпен ПРИ ВЛАДІ що дурак вакцинуватись косяпенвакциною ? ))))

а на публіку можна розказати різне... ))
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23.10.2020 14:19 Відповісти
Там адептів дурантіну більше ніж у нас.
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23.10.2020 12:02 Відповісти
обычный грипп в этом сезоне будет?... (в статистике)...
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23.10.2020 12:04 Відповісти
Это он и есть. Просто раскрученный и в модном прикиде.
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23.10.2020 12:10 Відповісти
Коронавирус - не сезонное, а всесезонное заболевание.
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23.10.2020 12:13 Відповісти
Как и любой другой грипп.
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23.10.2020 12:14 Відповісти
Да Вы эпидемиолог от Бога...
Понад 41 тисяча нових випадків за добу: у Франції побито черговий рекорд захворюваності на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7801
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23.10.2020 12:40 Відповісти
Ну молодцы значит. Не зря жабоеды протесты хороводные водят чтобы отменяли карантин. Пускай теперь хороводы водят вокруг своих трупаков.
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23.10.2020 12:06 Відповісти
В Україні більше 70% населення президентом клоуна вибрали, а ви шукаете маргиналів в інших країнах. При тому, що я перебуваючи у Франції ніяких хороводів не бачив
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23.10.2020 12:42 Відповісти
Франція постачає військові тепловізори нашому ворогу , це сильно впливає на моє ставлення до цієї країни .
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23.10.2020 12:08 Відповісти
У тебя ещё союзники остались?
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23.10.2020 12:14 Відповісти
Все складніше , ніж здається.
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23.10.2020 12:20 Відповісти
а вот шо там с Китаем, виновником торжества?
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23.10.2020 12:10 Відповісти
Более 41 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 5792
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23.10.2020 12:16 Відповісти
 
 