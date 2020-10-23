Жодних перешкод для отримання чергового траншу МВФ цього року поки немає: триває робочий процес, - Мінфін

Претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by, у МВФ немає.

Про це в інтерв'ю одному з видань розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

За його словами, раніше були певні занепокоєння з приводу відставки голови НБУ Смолія. Але зараз "вже все нормально".

За словами заступника міністра, жодних перешкод для того, щоб Україна могла отримати транш цього року, поки немає, і зараз триває робочий процес.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

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12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової 18-місячної програми співпраці України і Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.