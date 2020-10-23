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кредит (587) МВФ (1343) Мінфін (774) Драганчук Юрій (1)

Жодних перешкод для отримання чергового траншу МВФ цього року поки немає: триває робочий процес, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Жодних перешкод для отримання чергового траншу МВФ цього року поки немає: триває робочий процес, - Мінфін

Претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by, у МВФ немає.

Про це в інтерв'ю одному з видань розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

За його словами, раніше були певні занепокоєння з приводу відставки голови НБУ Смолія. Але зараз "вже все нормально".

За словами заступника міністра, жодних перешкод для того, щоб Україна могла отримати транш цього року, поки немає, і зараз триває робочий процес.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: транш МВФ затримують через "людей, які працюють проти держави"

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової 18-місячної програми співпраці України і Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Минфин врет: препятствия - волосатая лапа бородатой бабушки в руководстве нацбанка и продажные(или откровенно вражьи) суды.
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23.10.2020 12:13
+2
представил реально не беню, а бородатую бабушку с волосатыми лапами, орнул.
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23.10.2020 12:16
+2
вам давно все обьяснили: проводите реформы как порох и будут деньги, а будете жопой вилять получите хрен вместо денег и рейтинг как у януковича в 2014-м.
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23.10.2020 12:19
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Зачем зелени бабло от соросят? Возьмите у бени и суркиса? В чем проблема?
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23.10.2020 12:11 Відповісти
тем отдавать придется... и не дадут.
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23.10.2020 12:37 Відповісти
они отстреливаться будут
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23.10.2020 12:39 Відповісти
Минфин врет: препятствия - волосатая лапа бородатой бабушки в руководстве нацбанка и продажные(или откровенно вражьи) суды.
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23.10.2020 12:13 Відповісти
представил реально не беню, а бородатую бабушку с волосатыми лапами, орнул.
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23.10.2020 12:16 Відповісти
А какая разница! Впрочем, разве что в половых органах, так внешне не видно.
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23.10.2020 12:55 Відповісти
По программе до конца года долно было быть два транша. Уже хотя бы один.

Шо вы сделали не так, вспоминаем)
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23.10.2020 12:13 Відповісти
Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин - Цензор.НЕТ 2463
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23.10.2020 12:32 Відповісти
Неа.
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23.10.2020 12:14 Відповісти
А какие препятствия , - У Запада бабки есть , а в Украине ресурсов много , так что прийдется же и Отдавать.А Сдесь распилят и на Запад переведут , а те опьять Дадут .
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23.10.2020 12:15 Відповісти
человек выше правильно написал. Смысл давать деньги стране где "суд" отстегивает 350 миллионов жуликам просто так.
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23.10.2020 12:18 Відповісти
НБУ: Обналичиваем кредиты МВФ...
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23.10.2020 12:17 Відповісти
вам давно все обьяснили: проводите реформы как порох и будут деньги, а будете жопой вилять получите хрен вместо денег и рейтинг как у януковича в 2014-м.
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23.10.2020 12:19 Відповісти
Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин - Цензор.НЕТ 9450
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23.10.2020 12:19 Відповісти
якось так
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23.10.2020 12:20 Відповісти
Отакенні бобри попрацювали!
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23.10.2020 12:59 Відповісти
Странно,а Зе сказал,что враги препятствуют
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23.10.2020 12:23 Відповісти
Бобри винні!!!
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23.10.2020 12:57 Відповісти
П.здець підкрався непомітно...
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23.10.2020 12:36 Відповісти
очевидное невероятное - и препятствий нет.. и транша нет !
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23.10.2020 12:38 Відповісти
Звіздун! 😁 Тепр зрозуміло, чи у Зєлєнскій таквпевненорвав на грудях манігку і куленепробивний жилет, коли своє послання читав, що транш не дають, бо "треті особи, читай Порошенко, заважають". Коли такий звіздун Зєлі матеріали готує, то все зрозуміло. І справа не лише у Смолію, але й у тій догані, яку отримали Рожкова і Сологуб. І про ручні антикорупційні органи, і про інші подвиги.
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23.10.2020 12:39 Відповісти
 
 