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Новини Політика України
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Крим (12752) Путін (21420) Росія (47115) Яценюк (2478) Донбас (21732) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523)

Країни "нормандської четвірки" і США повинні вимагати від РФ підписання договору з гарантіями повернення окупованих територій України, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Країни

У порядку денному є дві опції: або країни "нормандської четвірки" і США змусять Росію виконати "Мінськ" в українській інтерпретації, або поставлять РФ умову підписати новий міжнародно-правовий договір з гарантіями безпеки для України і повернення окупованих Донбасу і Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час Київського безпекового форуму.

За словами Яценюка, "Мінськ" вже виконав своє основне завдання - зупинку широкомасштабної російської агресії проти України.

"Мінськ" не виконується тільки по одній причині – його не виконує Росія. В угод є дуже чіткий порушник – Путін", - підкреслив ексглава уряду.

Яценюк додав, що зараз на порядку денному лише кілька опцій: "Перша опція – це коли Нормандський формат, а саме: Україна, Німеччина, Франція і долучені до цього формату Сполучені Штати Америки - будуть мати єдину інтерпретацію Мінських угод і змусять Росію виконати "Мінськ" саме в українській інтерпретації".

Інший варіант, наголосив Арсеній Яценюк, – Україна, Німеччина й Франція разом зі США заявлять, що Росія не виконує і не збирається виконувати Мінські домовленості.

"Тоді ці країни разом з Україною повинні поставити вимогу Росії – підписати новий міжнародно-правовий договір, я підкреслюю - міжнародно-правовий договір, - з гарантіями безпеки для України, з гарантіями повернення Донецька, Луганська і Криму як суверенних територій української держави", - підкреслив голова КБФ.

"Я не вірю в можливість досягнути миру в Україні через розмови з Путіним і спроби в очах Путіна щось побачити. Що можна побачити в очах особи, якщо ці очі закривавлені? Очі Путіна закривавлені. Там ти нічого не побачиш, крім страждань, війни, поневолення і боротьби проти України", - підсумував Яценюк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
В глазах Путина невозможно увидеть ничего, кроме войны, порабощения и борьбы против Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6587
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23.10.2020 12:19
+4
А это смотря скока курнуть!
У янелоха кажуть получается.
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23.10.2020 12:26
+4
Ця методичка вже застаріла.
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23.10.2020 12:31
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В глазах Путина невозможно увидеть ничего, кроме войны, порабощения и борьбы против Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6587
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23.10.2020 12:19 Відповісти
дайте зеле понюхать эфиру и он увидит следы Армстронга на лунном грунте.
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23.10.2020 12:21 Відповісти
"Народный фронт" до сих пор народный фронт? В глазах Путина невозможно увидеть ничего, кроме войны, порабощения и борьбы против Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6208
В глазах Путина невозможно увидеть ничего, кроме войны, порабощения и борьбы против Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 651
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23.10.2020 12:21 Відповісти
Ти сліпий? Клоуняра ж побачив там мЬІр.
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23.10.2020 12:23 Відповісти
Сеня в окулярах!
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23.10.2020 12:26 Відповісти
Но это был не глаз!
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23.10.2020 19:24 Відповісти
А это смотря скока курнуть!
У янелоха кажуть получается.
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23.10.2020 12:26 Відповісти
Хорошо излагает...(С)
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23.10.2020 12:28 Відповісти
Сеня, жгі!
Молоток.
Ех, якби ж він справді з десяток касапів в Чечні завалив - був би народний Герой.
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23.10.2020 12:28 Відповісти
Быдло мавзолейное кроме трупа чЛенина Сралина ничего не может вернуть...просто денех НЕТ...Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 221Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7587
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23.10.2020 12:29 Відповісти
Кулявлоба опять вылезло, Кулявлоба, где же твоя стена? И где 400лямов которые ты заплатил с ниших карманов крысчанам на проведение рехверендума? Да и почему ты ето раньше Пете не рассказывал который 5 лет нам визжал что альтернативы переговорам и торговли с окупантами нет?
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23.10.2020 12:30 Відповісти
Ця методичка вже застаріла.
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23.10.2020 12:31 Відповісти
С Марса напарауте упал? Как там строительство часовни продвигаеться?
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23.10.2020 19:27 Відповісти
Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3451 Наче ти не знаєш чого вартий договір з запаребріком.
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23.10.2020 12:30 Відповісти
Должны, должны))) В Украине медгачгук никому ничего не должен.
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23.10.2020 12:31 Відповісти
Рюсскае быдло.. вы когда ЧЕЧНЮ брали 2 раза,вспоминали словап Джохара Дудаева...в 1995 году...
вас крыс рюсскава рейха вылечит УКРАИНА совсем скоро...
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23.10.2020 12:33 Відповісти
Договора? Ух ты!
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23.10.2020 12:36 Відповісти
На мой взляд самый крутой договор между немецким и советским БЫДЛОМ был Сралин - Гитлер,ну типа Молотов-Рибентроп... Країни "нормандської четвірки" і США повинні вимагати від РФ підписання договору з гарантіями повернення окупованих територій України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6685
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23.10.2020 12:39 Відповісти
Вам советским Казлам ВСЕ,немцам ничего..... Країни "нормандської четвірки" і США повинні вимагати від РФ підписання договору з гарантіями повернення окупованих територій України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3995Геббельс был прав...быдло НИЩЕЕ...
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23.10.2020 12:40 Відповісти
Сходите в диспансер. Попросите укольчик.
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23.10.2020 12:49 Відповісти
От кляте жиденя - "вперед орлы а мы за вами и грудью постоим за вашими спинами"... Не сподівайтесь! ЗвІльняти нашу землю доведеться нам і тільки нам і немає іншого шляху крім військового, це ж кацапи!, і доки вони кровю не вмиються для них ніякі міжнародні правила, угоди, меморандуми і кордони не матимуть ніякого значення.
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23.10.2020 12:50 Відповісти
А как можно заставить?
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23.10.2020 12:52 Відповісти
Яценюк лучший безнес-менеджер 21 столетия,круче Лешека Бальцеровича в Польше и Вацлава Гавела в Чехии...вы быдло крысиное это поймете...да поздно будет...
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23.10.2020 12:52 Відповісти
99 процентов чехов считают Гавла таким же предателем, как Горби и Ельцин.
Продал страну, за возврат своего имущества.
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23.10.2020 14:18 Відповісти
яценюк - ублюдок
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23.10.2020 13:42 Відповісти
В зекало смотри на ублюдка!
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23.10.2020 19:29 Відповісти
 
 