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Новини Суспільство
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Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

В інтерв’ю "Українській правді" Роман Лещенко описав механізми, за якими після запуску вільного продажу земель можна буде розривати договори емфітевзису.

В Україні оформлено понад 111 тисяч договорів емфітевзису, тобто довгострокового користування землею з правом відчуження, під які підпадають близько 600 тисяч гектарів аграрних угідь. У довгостроковій оренді перебуває, як мінімум, не менша площа. Такими юридичними інструментами за відсутності вільного обігу землі ховали фактичну купівлю-продаж паїв.

1 липня 2021 року в Україні буде запущено ринок землі. За словами голови Держгеокадастру Романа Лещенка, це може спричинити соціальний конфлікт. Адже земля стане значно дорожчою, ніж вона була на час оформлення оренди.

"Емфітевзис у 2016 році з точки зору вартості землі коштував умовних 500 доларів за гектар, а сьогодні він коштує 1 500 доларів за гектар", – каже Лещенко.

На думку чиновника, бенефіціари договорів не можуть почуватися спокійно. Емфітевзис є обмеженим речовим правом, і після смерті власника паю правонаступник зможе продати його третім особам.

Понад це, голова Держгеокадастру вважає, що в угодах з використанням генеральної довіреності є ознаки удаваного правочину. Лещенко вважає цілком можливим розривання таких договорів емфітевзису в судах.

Автор: Анастасія Потіха
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Почнуть віджимати землю. Ось що буде.
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23.10.2020 12:28 Відповісти
Як?
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23.10.2020 12:56 Відповісти
эмфитевзис.
я и прочитал-то не с первого раза...
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23.10.2020 12:40 Відповісти
Единою проблемою для сільгоспвиробників основні засоби виробництва яких є орендована земля це те що вони можуть втратити частину орендованих земель після продажи її власниками. Багато орендарів перезаключили договора на великий термін від 15 до 49 років. Власники земельних паїв теж не розуміють що цим вони роблять не привабливими для продажу свої земельні ділянки знижують вартість своїх земельних ділянок на ринку землі із за так би мовити обтяжуючий земельну ділянку договір оренди на багато років. Едине що може покрашити становище це підвищення ставки мінмальної орендної плати за с/г землі. Чесно не розумію людей які заключають договора Эмфитевзису. Втрачається великі гроші. Зрозумійте ринок землі це саме найкраше капіталовкладення на теперішній час. Тому не раджу зараз продавати землю.
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23.10.2020 13:04 Відповісти
******** ЗЕ та ПЕ!!!
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23.10.2020 13:43 Відповісти
 
 