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"Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них!" - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Головлікар чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар заявив на нараді в мерії, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, протягом останнього тижня зменшилась, якщо порівнювати з попереднім періодом . Його слова розкритикували в соціальних мережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чернігівське видання gorod.cn.ua написало, що за словами Кухаря, порівняно з минулим тижнем, ситуація з появою нових хворих вирівнюється, і Чернігів входить в так зване "плато", коли кількість нових хворих залишається незмінною.

Таку новину опублікували у фейсбук-групі "Чернігівський Кисіль", після чого жителі міста почали її коментувати.

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Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 01
Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 02Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 03Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 04Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
плять и это так везде , *****, "плато" плять у них...
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23.10.2020 13:02
+4
вот только целку из себя плиз не стройте
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23.10.2020 13:09
+3
то, что жители Чернигова пользуються матом- очень важно. и цитировать их мат- сверхнеобходимпсть.
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23.10.2020 12:56
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то, что жители Чернигова пользуються матом- очень важно. и цитировать их мат- сверхнеобходимпсть.
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23.10.2020 12:56 Відповісти
вот только целку из себя плиз не стройте
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23.10.2020 13:09 Відповісти
А коли форматні синоніми вичерпано?
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23.10.2020 13:15 Відповісти
какие еще форматные синонимы? посмотрите сколько приводится цитат скольких людей, и журналист цензора сидел и выискивал, где есть мат. ведь можно было процитировать например первого человека. или в этой же цитате не приводить первое слово.
кстати журналисты на то и учатся на своем журналистическом 5 лет, чтобы уметь выражать свои мысли и подбирать форматные синонимы
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23.10.2020 13:20 Відповісти
искусствоведов группа тихо
восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал говно
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23.10.2020 13:49 Відповісти
читайте всю статью до конца, а не только заглавие ...
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23.10.2020 14:09 Відповісти
и что, мат исчезнет? мат в конце статьи меня, как читателя, оскорбит точно так же
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23.10.2020 14:33 Відповісти
плять и это так везде , *****, "плато" плять у них...
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23.10.2020 13:02 Відповісти
Яке, в сраці, "плато"?!
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23.10.2020 13:13 Відповісти
Сорян хотел написать что вы долбоебы, но напишу хоть оббаньте других слов нет, какими критериями вы пользуетесь? Пцр? Пцр десять дней? Ифа это *****, мрт? Скоолько пропускная способность за сутки? Какие у вас ориентиры? Вам результаты недельные приходят, каким хером вы сводки подаете имбицылы
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23.10.2020 13:59 Відповісти
Недельные ещё ничего.У нас в школе среди учителей и персонала провели тестирование и результаты пришли на десятый день.Выявили девять носителей.Скольких они успели заразить за 10 дней - одному богу известно.
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23.10.2020 14:07 Відповісти
Чим довше носиш маску, тим вона надійніша . Ваш біоматеріал(ви його видихаєте) зустрічається на масці з Covid-19 і починається біосинтез індивідуальної вакцини. Ви отримуєте персональне кадило, яке помагає навіть мертвим. Священники(МП) це підтвердять. "Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них!" - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 - Цензор.НЕТ 9589
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23.10.2020 14:35 Відповісти
 
 