"Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них!" - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Головлікар чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар заявив на нараді в мерії, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, протягом останнього тижня зменшилась, якщо порівнювати з попереднім періодом . Його слова розкритикували в соціальних мережах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Чернігівське видання gorod.cn.ua написало, що за словами Кухаря, порівняно з минулим тижнем, ситуація з появою нових хворих вирівнюється, і Чернігів входить в так зване "плато", коли кількість нових хворих залишається незмінною.
Таку новину опублікували у фейсбук-групі "Чернігівський Кисіль", після чого жителі міста почали її коментувати.
Топ коментарі
+6 Лаур
показати весь коментар23.10.2020 13:02
+4 Alex Nagorny
показати весь коментар23.10.2020 13:09
+3 рузана лозинг
показати весь коментар23.10.2020 12:56
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кстати журналисты на то и учатся на своем журналистическом 5 лет, чтобы уметь выражать свои мысли и подбирать форматные синонимы
восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал говно