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Укрзалізниця (2038) вагони (150)

Ініціатива обмежити терміни служби вагонів вдарить по Укрзалізниці і коштуватиме компанії 15 млрд грн щорічно, - Гусак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ініціатива обмежити терміни служби вагонів вдарить по Укрзалізниці і коштуватиме компанії 15 млрд грн щорічно, - Гусак

Рішення про скорочення строків експлуатації залізничних вагонів вдарить перш за все по "Укрзалізниці", яка змушена буде списати більшість напіввагонів і всі зерновози.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

"Найбільше це примусове списання вагонів, зерновозів та взагалі рухомого складу вдарить по УЗ. Вже в 2021 році УЗ буде змушена списати і порізати 7,5 тис напіввагонів, або десь чверть від тих напіввагонів, які вона має в наявності і які ще можуть їздити по шляхах. До 2028 року УЗ буде змушена списати 21 тис. з 33 тис. напіввагонів, це дві третини. І їй доведеться списати усі 11 тис. зерновозів", - розповів Гусак.

В той же час, він звернув увагу, що коштів на оновлення рухомого складу замість списаних вагонів "Укрзалізниця" не має. Зокрема, за перше півріччя поточного року компанія отримала близько 9 млрд грн збитків. Окрім того, за підрахунками експерта, списання вагонів призведе до їх дефіциту на ринку перевезень, що спричинить скорочення обсягу перевезень в 2021-2022 роках у розмірі 60 млн тон на рік на залізниці. "Для УЗ це втрата ще 15 млрд грн. Не лише через нестачу власних вагонів, а і через те, що не буде використовуватися інфраструктура УЗ, її локомотиви для перевезень вагонів інших власників. Це й падіння перевезень і зерна, і вугілля, і залізної руди, і прямий удар по програмі, яку дуже полюбляє нинішній уряд, це програма "велике будівництво", - пояснив Гусак.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі. Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить "Укрзалізницю" купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури, яка нині перебуває в критичному стані.

Автор: Анастасія Потіха
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Типа дайте мы еще чуток бабла нарубим на старом хламе ,потом свалим в паредники а вы что хотите то и делайте
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23.10.2020 12:37 Відповісти
Они просто накупили старых вагонов (списанных) в Рашке, а теперь их прийдется на лом пускать. Уже писали в новостях про эти схемы. Бабло спустили, наворованное спрятали, а теперь на жопу могут сесть.)))
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23.10.2020 18:57 Відповісти
Нам навязывают нелепую мысль о том, что УЗ должна быть собственником значительного подвижного состава. Зачем - откаты при закупках! Европейский опыт говорит об обратном: УЗ должна возить то и тем, что даёт ей бизнес.
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23.10.2020 12:42 Відповісти
Так УЗ уже монополист и пытается только укреплять свои позиции, в ущерб инфраструктуре и экономике
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23.10.2020 20:51 Відповісти
Кто-то с пилой яростно рвётся к бюджету.
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23.10.2020 12:44 Відповісти
Правильно, все ведущие страны в мире продлевают срок службы старья и это не только вагоны, а и машины, трубы, дороги, самолёты и т.д. и т.п..

Старый хлам - путь к процветанию!!!
А за грузовагоны смогут и пассажиры заплатить, они ведь в новеньких жируют.
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23.10.2020 12:46 Відповісти
Вы еще про гиперлупу забыли упомянуть.))) А я вам еще и про америкосские паровозы могу напомнить. Все новенькое, только с заводов изготовителей, еще краской пахнет. Одна беда осталась у УЗ - грузовые вагоны.))) Меньше-бы воровали, так толку было-бы больше.
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23.10.2020 19:02 Відповісти
Плановость!!!!! ПЛАНОВОСТЬ вывода вагонов с истекшим сроком. Причем сколько изъяли - столько и пришло.
Это и загрузка вагоноремонтных заводов.
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23.10.2020 16:49 Відповісти
Чтоб таких убытков избежать, пусть наблюдательный совет уберут, да в руководстве оклады "подстригут", а то гос предприятие, а руководство сплошь миллионеры, бляха...
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23.10.2020 18:59 Відповісти
У УЗ проблема не с вагонами, не с инфраструктурой, не с тарифами, а с первую очередь с теми бездарями, которые ею руководят. Вот с этого начинаются все проблемы на ж/д, а всё остальное вторично. Ну и непонятно, если с вагоном всё в порядке, то в чём проблема?
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23.10.2020 20:46 Відповісти
мyтиться надо меньше
инициатива действительно крайне непродyманная - но если бы монополист адекватно контролировал состояние парка и, главное, махинации с ним разных "приближенных" лиц - то проблем было бы намного меньше
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23.10.2020 22:23 Відповісти
 
 