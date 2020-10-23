Ініціатива обмежити терміни служби вагонів вдарить по Укрзалізниці і коштуватиме компанії 15 млрд грн щорічно, - Гусак

Рішення про скорочення строків експлуатації залізничних вагонів вдарить перш за все по "Укрзалізниці", яка змушена буде списати більшість напіввагонів і всі зерновози.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

"Найбільше це примусове списання вагонів, зерновозів та взагалі рухомого складу вдарить по УЗ. Вже в 2021 році УЗ буде змушена списати і порізати 7,5 тис напіввагонів, або десь чверть від тих напіввагонів, які вона має в наявності і які ще можуть їздити по шляхах. До 2028 року УЗ буде змушена списати 21 тис. з 33 тис. напіввагонів, це дві третини. І їй доведеться списати усі 11 тис. зерновозів", - розповів Гусак.

В той же час, він звернув увагу, що коштів на оновлення рухомого складу замість списаних вагонів "Укрзалізниця" не має. Зокрема, за перше півріччя поточного року компанія отримала близько 9 млрд грн збитків. Окрім того, за підрахунками експерта, списання вагонів призведе до їх дефіциту на ринку перевезень, що спричинить скорочення обсягу перевезень в 2021-2022 роках у розмірі 60 млн тон на рік на залізниці. "Для УЗ це втрата ще 15 млрд грн. Не лише через нестачу власних вагонів, а і через те, що не буде використовуватися інфраструктура УЗ, її локомотиви для перевезень вагонів інших власників. Це й падіння перевезень і зерна, і вугілля, і залізної руди, і прямий удар по програмі, яку дуже полюбляє нинішній уряд, це програма "велике будівництво", - пояснив Гусак.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі. Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить "Укрзалізницю" купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури, яка нині перебуває в критичному стані.