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За добу від COVID-19 померли 14 киян, одужали - 185, виявлено 635 рекордних випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від COVID-19 померли 14 киян, одужали - 185, виявлено 635 рекордних випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу у нас - ще 635 хворих. Померли 14 осіб. Всього коронавірус забрав життя 656 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 352 жінки віком від 18 до 84 років і 18 дівчаток від 3 місяців до 14 років. А також 247 чоловіків віком від 18 до 86 років і 18 хлопчиків від 10 місяців до 17 років. Захворіли в тому числі і 30 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 64 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 185 осіб. Всього коронавірус побороли 11 489 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 115, Печерському - 96 і в Дніпровському районі - 88 випадків.

Автор: Анастасія Потіха
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Такими темпами Нового года не будет... Выживший просто молча поменяет календарь на стене.. За сутки от COVID-19 умерли 14 киевлян, выздоровели - 185, выявлены 635 рекордных случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 2853
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23.10.2020 12:42 Відповісти
Ща накину говна на вентилятор, по протоколу в морге труп лежит 24 часа, а любая инфекционка имеет свою секционную, вопрос откуда 14 патанатомичних заключень за сутки
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23.10.2020 12:53 Відповісти
 
 