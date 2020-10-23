УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12354 відвідувача онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України
307 2
Міноборони (5257) обстріл (20932) Донбас (21732)

Ворог з початку доби один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події

Ворог з початку доби один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, - Міноборони

Окупанти з початку доби один раз порушили режим припинення вогню. Ворог застосував стрілецьку зброю поблизу н.п. Шуми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12:00 поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку.

Так, близько 11:00, противник застосував стрілецьку зброю поблизу Шумів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов

У відповідь на ворожу провокацію українські підрозділи вогонь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Враг с начала суток один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9463
показати весь коментар
23.10.2020 13:13 Відповісти
Анам тут какойто депутат рассказывал сёдня, шта обычно и на одном участке раза 4 постреливают.

И кто же врёт?
показати весь коментар
23.10.2020 13:26 Відповісти
 
 