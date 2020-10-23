Кремль про дебати Трампа і Байдена: Це було змагання в нелюбові до Росії
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що в Кремлі не дивилися дебати президента США Дональда Трампа і його суперника на виборах, колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Газета.Ru".
"Ми, зрозуміло, читали численні повідомлення в ЗМІ з цього приводу, але самі дебати не дивилися. Змагання в більшій нелюбові до Росії - це вже стало такою константою всіх виборчих процесів у США, на жаль. Ми прекрасно себе в цьому усвідомлюємо і можемо тільки висловити жаль", - сказав Пєсков.
Другі й останні дебати Трампа і Байдена відбулися 22 жовтня.
59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада. Демократів на виборах представлятиме колишній віцепрезидент країни Джозеф Байден, від республіканців виступить чинний глава держави Дональд Трамп.
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когда их всех зароют в ямки.
"МЫ повелеваем" правда,лет 100 как заменили на "есть мнение",но новые бояре восстанавливают.
Регрес называеться.
опять пурга
Не смотрели, но читали, мы поверили
Любить Россию??? Нет! Убить Россию!
Страну рабов пусть любит идиот.
Появится ль когда-нибудь Мессия,
Который все-таки ее убьет?..
АвгИевы конюшни кто очистит
От миллионов пьяных алкашей,
Кто руцкую историю осмыслит
И вынесет вердикт: "Давить, как вшей!"
Иной, увы, подход здесь невозможен:
Ведь биомасса, быдло и рабы,
Что тут живут, (о, вывод сей несложен!) -
Уж точно не сдадутся без борьбы.
И их утилизация - вот лозунг!
Построить биореакторы для них!
Пусть "россиянин" получает дозу -
Мышьяк иль в водке цианид.
Когда же Справедливость Мировая
Сожжет русню и нечисть в ней дотла
Чтоб украинская… татарская... ЛЮБАЯ
Чужая боль насквозь их проняла...
8.07.2014 г. Борис Стомахин