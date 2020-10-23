ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує
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Окружний адміністративний суд Києва вирішив не скасовувати оголошене президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
З відповідним позовом звертався житель Івано-Франківської області. У рішенні йдеться, що суд зобов'язаний надати правовий захист тільки за наявності реального порушення прав людини на момент звернення до суду.
"Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні", - повідомили в суді.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень
Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Берёшь и проводишь СВОЙ ПАРАЛЕЛЬНЫЙ ОПРОС
вопросы навскидку:
1. Насколько Зе некомпетентен?
2. Как Зе контроллировал истечение солдата кровью?
3. Где офшоры Зе?
Предлагайте свои вопросы
Залишилося лише з'ясувати - нахіба?
2. За особистим проханням Зе усі опитування швидко стануть незаконними.
3. Хтось з вати та задумається.
https://docs.google.com/document/d/1kYO2cu6fw-tX8dKgr2oVrJcequsJMwah8kMX-Q6AEoc/edit
До речі, потрібна ще форма заяви в виборчу комісію. Нехай також там розглядають.
Как ее должны принять, чтобы она не оказалась в мусорной корзине?
остальные притянуты за уши ,т.к. опрос проводится за межами ДВК и не регулируется законом о выборах
последнее - это не референдум а опрос
Я представляю, что было бы, если бы это устроили не Шлюги народа, а любая другая партия.
Все прекрасно понимают какой вереск бы поднялся, и кого-то бы даже спровадили в узилище
Сказали ж - можно,
чего ещё ждёте?
берите и проводите!
помогите слугам понять, что о них на самом деле думают.
по всем пунктам вранья, коррупции и некомпетентности.
Слухайте, півтора роки тому один вже сходив до зіц-Зєлупи "на стадіон". Зараз ви пропонуєте іншм зробити теж саме.
Але з шулером хоч на стадон ходи, хоч в наперстки грай, хоч питання задавай, хоч відповідай - все одно бути вам лохом в решті решт за будь-яких обставин. Бо це і є суть цього дійства. Бо це сет-ап, це кідалово. Бо ви сідаєте грати в гру, не знаючи її правил.
Ще нескоєна дія, не підлягає осудженню.
Суд не правий, НАМІРИ скоїти злочин, теж підлягають осудженню, для упередження злочину!
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же.
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка" , который зеленая же власть и отменила.
3. Зеленский заявил, что откажется от своей президентской пенсии.
4. Зеленский погнал на передовую 120 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в" теплой ванне"
......................вопль гнусавохриплым голосом - ДАКОГДА Ж УЖЕ ОТПУСТИТ???!!!
А с чего тогда судят Федыну, Пояркова и др.?
Тьху
ОАСК тупо подменил понятия.
Сквозь общие радость и смех,
под музыку, песни и танцы
дерьмо поднимается вверх
и туго смыкается в панцирь.
А суд слукавил. Он увидел только право избирателя, а на отсутствие права у президента проводить такой опрос, суд закрыл глаза.
А суд, нам всем известно, на чьей он стороне.
Ему объясняют что так это не делается и президент не должен так поступать, не твои полномочия. Но нет: найдём лазейку, ведь очень хочется.
После его президентского срока надеюсь будет тюремный.
Все их манипуляции видны всем, кроме самых забитых.
Когда -нибудь это плохо закончится для них.
Убедить людей, что они одурачены - это и есть задача оппозиции, но беда в том, что придя к власти, все меняются местами и все повторяется вновь. Это тот замкнутый круг, по которому Украина ходит уже почти тридцать лет. Наш народ не привык требовать ответственности от власти. Только сейчас стали появлятся первые паростки такой требовательности к власти, но, пока, только на уровне местного самоуправления. Это уже хорошо!
16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів,
що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.
{Частина шістнадцята статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к коллегии судей ОАСК:
«Господа хорошие! Если судью Окружного административного суда Киева выкинуть из окна пятого и выше этажа, смешно ли будет на ветру развеваться его мантия? А будет очень смешно? Или не очень? Особенно судье. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? Так и запишем - единогласно»