Найманці РФ проводять заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, - ГУР
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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з 19 жовтня в з'єднаннях і частинах 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває комплексна підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
В рамках цього заходу на полігонах на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, в т.ч. у нічний час.
Крім того, командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів і проводить мобілізаційні збори з резервістами.
Контроль за проведенням заходів комплексної підсумкової перевірки здійснює комісія Південного військового округу ЗС РФ.
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