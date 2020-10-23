Найманці РФ проводять заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, - ГУР

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з 19 жовтня в з'єднаннях і частинах 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває комплексна підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

В рамках цього заходу на полігонах на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, в т.ч. у нічний час.

Крім того, командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів і проводить мобілізаційні збори з резервістами.

Контроль за проведенням заходів комплексної підсумкової перевірки здійснює комісія Південного військового округу ЗС РФ.

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