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Під час голосування виборці мають лише показати паспорт, а не передавати його в руки членам виборчкомів, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Під час голосування виборці мають лише показати паспорт, а не передавати його в руки членам виборчкомів, - Степанов

Виборці повинні лише показати паспорт, а не передавати його в руки членам виборчих комісій.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час голосування виборець повинен показати документ, який підтверджує особу та громадянство, але не передаючи його у руки члену виборчої комісії. Виборець самостійно має перегортати сторінки документу для повного ознайомлення з його даними членами виборчої комісії. Не треба передавати документ в руки, тому що це дотики, а вірус передається і через такий контакт", - сказав Степанов.

Він зазначив, що усі особи, які забезпечують виборчий процес та перебувають у виборчих комісіях для голосування, зобов'язані бути у захисних масках або респіратори та захисному щитку.

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За словами міністра, у разі виявлення COVID-19 у одного із членів виборчої комісії, всі інші члени комісії можуть продовжувати працювати, якщо у них немає ознак респіраторної хвороби та вони не мали контакту з хворим без засобів захисту.

Степанов додав, що на кожній виборчій дільниці мають бути встановлені урни для використаних засобів захисту. Також на спеціальних виборчих дільницях можуть встановлюватися додаткові протиепідемічні заходи.

Автор: Анастасія Потіха
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Во время голосования избиратели должны только показать паспорт, а не передавать его в руки членам избиркомов, - Степанов - Цензор.НЕТ 1176 Точно. И ведро с хлоркой рядом поставить. Чтобы руки мыли и рот полоскали.
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23.10.2020 13:44 Відповісти
такие двойные стандарты....только идите голосуйте..а там хоть передохните все....да??
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23.10.2020 13:46 Відповісти
А стёпушка не в курсах разве, что подписывать всё равно чтото прийдётся в одном журнале на всех?
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23.10.2020 13:49 Відповісти
Пашпорт показати з безпечної віддалі. Маску не знімати.
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23.10.2020 13:58 Відповісти
Треба обов'язково одівати презерватив, бо у багатьох людей є бажання послати гептом всю владу туди, а воно там не захищене Під час голосування виборці мають лише показати паспорт, а не передавати його в руки членам виборчкомів, - Степанов - Цензор.НЕТ 613
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23.10.2020 14:28 Відповісти
Во время голосования избиратели должны только показать паспорт, а не передавать его в руки членам избиркомов, - Степанов - Цензор.НЕТ 984
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23.10.2020 13:58 Відповісти
степанов, зачем паспорт, если лицо избирателя на три четверти закрыто маской?
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23.10.2020 14:03 Відповісти
ну вы странный , а как плюнешь ковидом в маске ?
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23.10.2020 14:06 Відповісти
 
 