Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко представив чіткі рекомендації щодо зміцнення позицій України в протистоянні з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це Порошенко заявив під час Київського Форуму з безпеки.
"По-перше, надзвичайно важливою є внутрішня згуртованість, єдність, довіра з боку партнерів. По-друге, життєво важливо подвоїти темпи нашої інтеграції до європейської та євроатлантичної спільноти. Хоча зараз Україна тупцює на місці. Адже це вимога Конституції, яку ми спільно зробили в 2019-му році", – нагадав п’ятий Президент.
"По-третє, посилити координацію зусиль з міжнародними партнерами і виходити проти Російської Федерації з об’єднаною чіткою позицією всієї нашої коаліції. Варто готуватися до того, що РФ зараз готова до згортання діалогу із Заходом. Росія ставатиме все менш зговірливою, тому швидких результатів не буде, і не треба дурити людей", – застерігає Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" висловив надію, що після президентських виборів до мирного процесу активно підключаться Сполучені Штати Америки.
"Слід відновити переговори щодо дорожньої карти Мінських угод. Наполягати на виведенні російських військ та зброї з території України, відновлення контролю над кордоном, започаткування миротворчої місії ООН. У 2017-му році ми, нарешті, отримали згоду всіх учасників процесу. Кордон на першому етапі має бути перекритий миротворцями з мандатом Ради Безпеки ООН", – переконаний п’ятий президент.
"Треба посилювати режим санкцій проти Росії. Потрібне подальше зміцнення нашої стійкості у відсічі російської агресії: забезпечити успіх у впровадженні реформ, зокрема у сфері верховенства права, антикорупційної політики, фінансово-економічної стабільності; незалежність СБУ, конкурси при формуванні державної служби. Все, що зараз "зелена влада" зруйнувала", – наголошує Порошенко.
Крім того, Порошенко додав, що потрібна оборонна летальна зброя для переозброєння і посилення армії.
" Не треба обмежуватись Джавелінами та турецькими бойовими дронами, які були закуплені нашою командою. Треба перейти до посилення протиповітряної оборони, до закупівлі ЗРК Петріот, тому що треба бути готовим до повітряного удару РФ. Нам потрібне високоточне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби", - підкреслив лідер "Європейської Солідарності".
Будь ласка, зачекайте...
Навчився брехати у свого солнцелікого керманича?
Да ты просто тупой
Обычно скудоумные сразу переходят на наболевшее - на гей парады. Тебе про них рассказать?
Президент України П.О.Порошенко:
2014р. "Ми закінчимо цю війну за декілька днів (тижнів)..."
"Потужне", хай мене простять хлопці, оточення в Іловайську, Зеленопілля.... Південний котел і т.і.
Ряд "пожеж" на складах РАО Артемівськ, Ічня, Вінницька обл. ( не пам'ятаю як н.п. наз-вається)......
Далі-Дебальцеве, Мар'їнка.............
Імітація "потужного" озброєння ЗСУ ............. Вбухування кучи грошей в сюрреалістичні "проекти", що підконтрольні "любим друзям і ПАЦРІОТАМ України"........
Якщо є можливість і бажання мене переконати в протилежному- просю до діспута)))
Цілком по тезвм кремля.
Буде треба-ще піду(((
нахлісом, куди я запропонував сходити Олег Аушев, і якщо є бажання піти туди ще раз - що ж, я не проти. Вперед!
Каждый кто был на фронте , каждый кто помогал фронту есть частью тех , кто спас Украину , и это не признавать может только ЗЕ и компания лживая лицемерная и точка .
Да ! Бессословно в этом и есть Порошенко , отрицать это нельзя , но не один только он спас Украину .
И почему я должен с ним согласиться ?
Потому что он американец и генерал?
Чем вам не понравилось мое мнение ?
Ну , что ты троллик так быстро слился ?
Он честный и справедливый .
Он честно может тебе написать и задать тебе такой вопрос , зачем Порошенко имел или имеет фирмы в офшорах .
Может задать такой вопрос , сколько Рошен импортирует пальмового масла.
И это не только Порошенко, но и других политиков .
Своё мнение на выше утверждение, что только Порошенко спас Украину, я написал выше и объяснил его , а вы как попугай можете только повторять за кем-то , но сами не можете объяснить , почему только один Порошенко спас Украину. А все другие в стороне махорку курили или как ?
Вы батюшек крест снимите или штаны наденьте
Нет? Не закончилась? А как же ..... И кому же война выгоднатеперь?
1-П.О.Порошенко в 2014р. обіцяв закінчити ВСЕ ЦЕ через 3(три) дні... (можливо тижні....)
2. Де у нас іде ВІЙНА??? З 2014р. проходить операція АТО, ООС і т.і.
3. Війни у нас НЕМАЄ...... Ми торгуємо з Державами- агресорами, маємо з ними БЕЗВІЗОВИЙ РКЕЖИМ...... В Києві цих......................... вже більше, ніж у Москві(((((((((
4.Деяки з нас планують 25.10. голосувати за ОПЗЖ на чолі з Медведчуком.......
Люди!!!! Схаменіться............ Вашим дітям ТУТ жити........
Читайте книжки, а не тільки інтернет. Вони дадуть Вам "словарний запас". Тоді зможете мене "красиво" послати, або обхаяти............
Доречі- я Вам (бидлоті) не тикав....
Ну кто еще в мире, на президентской должности, так может?!
Главная задача , это запретить в Украине русский язык и детей в школе с первого класса учить украинскому и английскому языку . Тогда ментально украинцы выйдут с орбиты русского мира . Пример Финляндии, Норвегии . Статьи москали ближе к финнам , чем к украинцам , а разница в языке и менталитете сделала их совершено разными . Вот с чего надо начинать . Пока украинцы в орбите русского мира , они не могут из за этого большими шагами двигаться на Запад , и ходят по кругу и так как русский мир не созидатель, а разрушитель всего что люди создают , то украинцы в массе своей тоже этому следуют к сожалению.
Целовался с кем?
С кем себе самому изменял? (с)