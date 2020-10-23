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Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко представив чіткі рекомендації щодо зміцнення позицій України в протистоянні з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це Порошенко заявив під час Київського Форуму з безпеки.

"По-перше, надзвичайно важливою є внутрішня згуртованість, єдність, довіра з боку партнерів. По-друге, життєво важливо подвоїти темпи нашої інтеграції до європейської та євроатлантичної спільноти. Хоча зараз Україна тупцює на місці. Адже це вимога Конституції, яку ми спільно зробили в 2019-му році", – нагадав п’ятий Президент.

"По-третє, посилити координацію зусиль з міжнародними партнерами і виходити проти Російської Федерації з об’єднаною чіткою позицією всієї нашої коаліції. Варто готуватися до того, що РФ зараз готова до згортання діалогу із Заходом. Росія ставатиме все менш зговірливою, тому швидких результатів не буде, і не треба дурити людей", – застерігає Порошенко.

Також читайте: Країни "нормандської четвірки" і США повинні вимагати від РФ підписання договору з гарантіями повернення окупованих територій України, - Яценюк

Лідер "Європейської Солідарності" висловив надію, що після президентських виборів до мирного процесу активно підключаться Сполучені Штати Америки.

"Слід відновити переговори щодо дорожньої карти Мінських угод. Наполягати на виведенні російських військ та зброї з території України, відновлення контролю над кордоном, започаткування миротворчої місії ООН. У 2017-му році ми, нарешті, отримали згоду всіх учасників процесу. Кордон на першому етапі має бути перекритий миротворцями з мандатом Ради Безпеки ООН", – переконаний п’ятий президент.

"Треба посилювати режим санкцій проти Росії. Потрібне подальше зміцнення нашої стійкості у відсічі російської агресії: забезпечити успіх у впровадженні реформ, зокрема у сфері верховенства права, антикорупційної політики, фінансово-економічної стабільності; незалежність СБУ, конкурси при формуванні державної служби. Все, що зараз "зелена влада" зруйнувала", – наголошує Порошенко.

Крім того, Порошенко додав, що потрібна оборонна летальна зброя для переозброєння і посилення армії.

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" Не треба обмежуватись Джавелінами та турецькими бойовими дронами, які були закуплені нашою командою. Треба перейти до посилення протиповітряної оборони, до закупівлі ЗРК Петріот, тому що треба бути готовим до повітряного удару РФ. Нам потрібне високоточне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби", - підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Санкции против ******** ввели при порошенко, закрепление в конституции курса на ес и нато произошло при порошенко, реформа армии началась тоже при нем. А при твоем зеленском это все тупо похерено
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23.10.2020 13:51
+15
Сейчас налетят зебилы и будут обвинять порошенко в том что он уже 16 месяцев не президент, но их жизнь стала еще хуже чем при нем
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23.10.2020 13:47
+14
він саме це і робив, от тільки твоя голова стирчала в медіадупі і нічого не чула й не бачила.
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23.10.2020 13:50
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вранье! только зона нас спасет на дамбасе, только экономическая!
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23.10.2020 13:46 Відповісти
Все правільно говоре,але ж чому він не робив цього коли був президентом?
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23.10.2020 13:47 Відповісти
він саме це і робив, от тільки твоя голова стирчала в медіадупі і нічого не чула й не бачила.
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23.10.2020 13:50 Відповісти
Санкции против ******** ввели при порошенко, закрепление в конституции курса на ес и нато произошло при порошенко, реформа армии началась тоже при нем. А при твоем зеленском это все тупо похерено
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23.10.2020 13:51 Відповісти
А он и делал. Сколько успел и сколько дали. Но вам дебилам этого было мало. Вам нужна была золотая рыбка вкупе с волшебной палочкой. И чтобы все сразу и на шару. Вот вы и выбрали идиота с другой "палочкой", музыкальной.
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23.10.2020 13:51 Відповісти
Асоціацію з ЕС не отримали, безвізу теж не отримали, армія залишилась на рівні 13-го року....
Навчився брехати у свого солнцелікого керманича?
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23.10.2020 13:53 Відповісти
А кто это все делал ,когда Порошенко был президентом?неужели зебоба,играя хреном на фортепиано...
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23.10.2020 13:58 Відповісти
На пианино. До фортепиано у него ещё хрен не дорос.
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23.10.2020 14:15 Відповісти
Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 3740
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23.10.2020 14:08 Відповісти
Шо там ваш Бацька,вже отримав посаду Генерал Губернатора Білоруської Губернії Підорашки?
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23.10.2020 14:10 Відповісти
Сейчас налетят зебилы и будут обвинять порошенко в том что он уже 16 месяцев не президент, но их жизнь стала еще хуже чем при нем
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23.10.2020 13:47 Відповісти
...Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 6361...
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23.10.2020 13:51 Відповісти
Нет! Они скажут, что со времён свинорылого в стране ничего не изменилось )))
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23.10.2020 13:55 Відповісти
Ничего не изменилось? Тоесть отвод войск с укреплённых позиций, сворачивание реформы питания, закрытие программы строительства жилья военным и невыделение денег на госзаказ "Нептунов" и прочих "Вильх" - это "ничего не изменилось"?
Да ты просто тупой
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23.10.2020 13:58 Відповісти
Почему ты в Польше а не в Украине?
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23.10.2020 14:06 Відповісти
Він вже у ЄС та НАТО))
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23.10.2020 14:09 Відповісти
Вообщето я в Нидерландах . А флажок от ВПН. Ты решил блеснуть своим трололо?
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23.10.2020 14:10 Відповісти
Курнув травички?
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23.10.2020 14:11 Відповісти
Травичка тут в свободном доступе, поэтому совсем не тянет. Что дальше?

Обычно скудоумные сразу переходят на наболевшее - на гей парады. Тебе про них рассказать?
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23.10.2020 14:13 Відповісти
Ты наверно уехал, что бы работать и получать достойную зарплату?
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23.10.2020 14:17 Відповісти
Почему ****** туда?
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23.10.2020 14:14 Відповісти
Вам з Польщі видніше))) А де Ви бачили всі оці "програми", крім інтернету?????????
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23.10.2020 14:17 Відповісти
Ну так вам из Воронежа полюбому ничего не видно
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23.10.2020 14:19 Відповісти
У тебя педофил в презах,свинособака,лет двадцать уже -весь мозг ты себе стекломоем выжег)
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23.10.2020 14:02 Відповісти
баба беня протиф!
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23.10.2020 13:49 Відповісти
Вот это настоящий президент, а не то зеленое полшестого, которое привели к власти 73% недоумков.
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23.10.2020 13:49 Відповісти
Порошенко -розумна і грамотна людина.Хоча б тому до нього варто прислухатись.
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23.10.2020 13:56 Відповісти
Обгрунтуйте, будьласка, свою позицію?)))
Президент України П.О.Порошенко:
2014р. "Ми закінчимо цю війну за декілька днів (тижнів)..."
"Потужне", хай мене простять хлопці, оточення в Іловайську, Зеленопілля.... Південний котел і т.і.
Ряд "пожеж" на складах РАО Артемівськ, Ічня, Вінницька обл. ( не пам'ятаю як н.п. наз-вається)......
Далі-Дебальцеве, Мар'їнка.............
Імітація "потужного" озброєння ЗСУ ............. Вбухування кучи грошей в сюрреалістичні "проекти", що підконтрольні "любим друзям і ПАЦРІОТАМ України"........
Якщо є можливість і бажання мене переконати в протилежному- просю до діспута)))
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23.10.2020 14:33 Відповісти
ви на подсосі в медведчука.ось йому і задайте ці питання.
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23.10.2020 14:39 Відповісти
Я дуже перепрошую, але Вам буде більш комфортно це зробити)) Гарного Вам вечора)))
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23.10.2020 14:50 Відповісти
Брехня та відверто перекручуваня фактів і висловів.
Цілком по тезвм кремля.
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23.10.2020 19:55 Відповісти
Мабуть,туди підеш ти.
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23.10.2020 13:58 Відповісти
Я вже там був..........
Буде треба-ще піду(((
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23.10.2020 14:35 Відповісти
Ну, і як там? Взагалі-то я відповів ось цьому: Олег Аушев. Ну, якщо в тебе вже є досвід ходити нах лісом, куди я запропонував сходити Олег Аушев, і якщо є бажання піти туди ще раз - що ж, я не проти. Вперед!
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23.10.2020 14:46 Відповісти
Человек, поднявший страну из пропасти. Только зебилам этого не говори - секрет.

Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 3725
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23.10.2020 14:02 Відповісти
Это же ложь и унижение тех украинцев которые с оружием в руках защищали Украину .
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23.10.2020 14:43 Відповісти
Неужели? И в чем тут ложь? А это Новый год 2020 почти на "нуле" в одном из батов. Очки подарить?

Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії - Цензор.НЕТ 8413
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23.10.2020 14:47 Відповісти
В том , что не делай себе кумиров .
Каждый кто был на фронте , каждый кто помогал фронту есть частью тех , кто спас Украину , и это не признавать может только ЗЕ и компания лживая лицемерная и точка .
Да ! Бессословно в этом и есть Порошенко , отрицать это нельзя , но не один только он спас Украину .
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23.10.2020 14:56 Відповісти
А ничего, что это не слова Пороха о себе, а оценка американского командора ВМС? Наверное он поболее вашего знает и понимает о ситуации в стране и вокруг весной-осенью 2014 года? Или его тоже в "лживые порохоботы" запишете?
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23.10.2020 15:22 Відповісти
Вы это лично слушали ? Он вам говорил ?
И почему я должен с ним согласиться ?
Потому что он американец и генерал?
Чем вам не понравилось мое мнение ?
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23.10.2020 16:07 Відповісти
Я это лично читал. Этого достаточно? Потому что он боевой офицер и очень умный человек. И не питается, как вы, дерьмом с зомбоящика олигархов, а думает своими мозгами. А еще я читал воспоминания Оланда, Волкера, Меркель и т.д.о тех месяцах. Их тоже в порохоботы запишете?
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23.10.2020 16:13 Відповісти
А может он сказал , что Порошенко войдёт в историю один их тех кто спас Украину?
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23.10.2020 16:14 Відповісти
Напишите мне один абзац об Украине на английском , хочу убедиться что вы знаете английский и могли читать
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23.10.2020 16:17 Відповісти
Можно узнать что вы курите или принимаете? Так для интереса. Уж больно вопросы тупые.
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23.10.2020 16:20 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣

Ну , что ты троллик так быстро слился ?
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23.10.2020 16:22 Відповісти
Не спеши тело, ты хоть читай. Ответ ниже, дебильчие. У тебя все троллики.
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23.10.2020 16:24 Відповісти
Запомни это ник , и помни что под этим ником человек с глобальным мышлением.

Он честный и справедливый .

Он честно может тебе написать и задать тебе такой вопрос , зачем Порошенко имел или имеет фирмы в офшорах .

Может задать такой вопрос , сколько Рошен импортирует пальмового масла.

И это не только Порошенко, но и других политиков .
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23.10.2020 16:29 Відповісти
А можно поподробнее про офшоры, просто интересно? Сколько их у него и сколько средств а этих самых офшорах? А, "человек с глобальным мышлением"? Можно фактики, а не тупые фейки?
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23.10.2020 16:57 Відповісти
Вы когда смотрите новости или читаете новости в сети -- вы лично это читаете? И вы уверены, что новости именно так и были сказаны? И вообще, может это заговор? Так можно докатится до откровенной шизы.
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23.10.2020 16:23 Відповісти
Это у вас лицо попугая , вы повторяете за генералом , а у меня на все есть своё мнение .
Своё мнение на выше утверждение, что только Порошенко спас Украину, я написал выше и объяснил его , а вы как попугай можете только повторять за кем-то , но сами не можете объяснить , почему только один Порошенко спас Украину. А все другие в стороне махорку курили или как ?
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23.10.2020 16:35 Відповісти
Вы просто подлый человек , не уважаете память людей которые спасая Украину отдали свою жизнь ! А утверждаете , что только один Порошенко спас Украину.
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23.10.2020 16:40 Відповісти
А где я хоть раз утверждал "Что только Порошенко спас Украину"? Фантазировать вредно. Внимательнее нужно быть. И не выдавать свои фантазии за правду.
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23.10.2020 16:54 Відповісти
А где я хоть раз утверждал "Что только Порошенко спас Украину"? --- 😂😂😂😂😂

Вы батюшек крест снимите или штаны наденьте
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23.10.2020 18:14 Відповісти
А вы глазки от мочи промойте или укажите где. Нету? Тогда нужно меньше врать, "патриот" вы наш за проксями.
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23.10.2020 18:17 Відповісти
Он войдет в историю? Спас Украину? А почему это говорит командор ВМС США , а не украинцы ? Одно и то же тыщу раз... халва, халва, халва... (ой, рошен, рошен...), как Карабас Барабас. Вот и на форуме сказал то, что уже оскомину давно людям набило...
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23.10.2020 15:35 Відповісти
А кто сказал что настоящие украинцы не понимают? Это они типа к "ненавистному барыге" пришли. Я ничего не перепутал?

Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії - Цензор.НЕТ 4824
Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії - Цензор.НЕТ 6927
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23.10.2020 15:54 Відповісти
А командор США в отличие от тебя не питается дерьмом из зомбоящика, а думает своими мозгами. Смачного и не отвлекайся.

Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії - Цензор.НЕТ 775
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23.10.2020 15:55 Відповісти
Классно Порох твого зекретина на банане вертит)
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23.10.2020 14:04 Відповісти
Риторика как и при его президенстве. Вот только мир так и не наступил, результат нулевой. Таких называют пустобрёх.
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23.10.2020 13:54 Відповісти
Бубочка кричала, что война идет потому, что это выгодно Пороху, а она ее быстренько закончит. Война уже закончилась? Кто победил?
Нет? Не закончилась? А как же ..... И кому же война выгоднатеперь?
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23.10.2020 14:01 Відповісти
Кричать они ВСЕ мастера......
1-П.О.Порошенко в 2014р. обіцяв закінчити ВСЕ ЦЕ через 3(три) дні... (можливо тижні....)
2. Де у нас іде ВІЙНА??? З 2014р. проходить операція АТО, ООС і т.і.
3. Війни у нас НЕМАЄ...... Ми торгуємо з Державами- агресорами, маємо з ними БЕЗВІЗОВИЙ РКЕЖИМ...... В Києві цих......................... вже більше, ніж у Москві(((((((((
4.Деяки з нас планують 25.10. голосувати за ОПЗЖ на чолі з Медведчуком.......
Люди!!!! Схаменіться............ Вашим дітям ТУТ жити........
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23.10.2020 14:46 Відповісти
Відповідей на твої зебуїнські запитання в інеті дуже багато. Ще раз відповідати таким, як ти - себе не поважати.
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23.10.2020 14:51 Відповісти
Як мені Вас жаль. Крім дебільних лозунгів нічого не можете(((
Читайте книжки, а не тільки інтернет. Вони дадуть Вам "словарний запас". Тоді зможете мене "красиво" послати, або обхаяти............
Доречі- я Вам (бидлоті) не тикав....
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23.10.2020 14:56 Відповісти
Нада просто пірістать стрілять - формула зебілів.
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23.10.2020 13:54 Відповісти
ЗЄ про миротворців ООН ні гу-гу.Розводом військ займається.
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23.10.2020 13:55 Відповісти
З"явились якісь невідомі ніки і розпочався срач.
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23.10.2020 13:59 Відповісти
мелкий нынче троль пошёл. Они ж даже нормального срача развернуть не могут. Сидят и вяло отрабатывают свои 30 серебренников избитыми штампами.
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23.10.2020 14:22 Відповісти
Это все идеологические лозунги, как при коммунизме. Бесконечный парад пустомель.
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23.10.2020 14:00 Відповісти
вы,свинособаки, только мнимый коммунизм и видели)в США поживи,там люди прекрасно живут с лозунгами.
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23.10.2020 14:06 Відповісти
А ещё Порохатому Барыге и Злобному Карлику, будучи соотвественно в Украине и России самыми "трудящимися", необходимо стать ещё и самыми "солидарными".
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23.10.2020 14:06 Відповісти
А тебя сделать не до гражданином и лишить голоса,как в странах Балтии,зегрёбаный наркоман
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23.10.2020 14:09 Відповісти
Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 2727
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23.10.2020 14:19 Відповісти
Про то, что Порох воскресил Медведчука дебилы уже писали? Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 6168
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23.10.2020 14:10 Відповісти
Та же риторика, тот же результат. Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 3222
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23.10.2020 14:22 Відповісти
почему тут все называют его бубочкой?
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23.10.2020 14:40 Відповісти
Это часть,того отростка,которым оно на рояле играть умеет.
Ну кто еще в мире, на президентской должности, так может?!
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23.10.2020 20:10 Відповісти
хорошо ты про потужного написал.
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01.11.2020 18:02 Відповісти
Хочу обратить внимание украинцев на то , что не говорит Порошенко , а по моему мнению это самое главное.
Главная задача , это запретить в Украине русский язык и детей в школе с первого класса учить украинскому и английскому языку . Тогда ментально украинцы выйдут с орбиты русского мира . Пример Финляндии, Норвегии . Статьи москали ближе к финнам , чем к украинцам , а разница в языке и менталитете сделала их совершено разными . Вот с чего надо начинать . Пока украинцы в орбите русского мира , они не могут из за этого большими шагами двигаться на Запад , и ходят по кругу и так как русский мир не созидатель, а разрушитель всего что люди создают , то украинцы в массе своей тоже этому следуют к сожалению.
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23.10.2020 14:41 Відповісти
Чому так далеко брати приклад. Латвія. Литва та Естонія. Не знаєш мови - ось будь ласка аусвайс не громаднина. Все.
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23.10.2020 15:05 Відповісти
Где ты раньше был?
Целовался с кем?
С кем себе самому изменял? (с)
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23.10.2020 16:40 Відповісти
Как на рефии лучше расскажи!
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23.10.2020 20:03 Відповісти
Мы твои "главные задания" 5 лет слушали. И что дальше?
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23.10.2020 23:58 Відповісти
Порох, кроме тебя не за кого
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24.10.2020 21:12 Відповісти
 
 