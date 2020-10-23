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Денісова (874) місцеві вибори (1000) інвалідність (95)

В Україні лише 1% виборчих дільниць доступні людям з інвалідністю, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

В Україні лише 1% виборчих дільниць доступні людям з інвалідністю, - Денісова

Майже 90% українських виборчих дільниць недоступні людям з інвалідністю та маломобільним групам населення, ще 10% - доступні частково.

Про це заявила під час брифінгу 23 жовтня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Із 19 до 22 жовтня ми перевірили архітектурну доступність на 881 дільниці... Я хочу звернути вашу увагу на те, що лише на 1,1% (дільниць - ред.) забезпечено доступність для реалізації виборчих прав особам із інвалідністю та маломобільним групам населення", - сказала Денісова.

Денісова повідомила, що 88,5% дільниць взагалі не забезпечені архітектурної доступністю для маломобільних людей та осіб із інвалідністю.

"Це означає, що виборці з інвалідністю та маломобільні громадяни не зможуть реалізувати свої права, просто не потраплять на такі дільниць", - зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що 10,4% виборчих дільниць частково доступні (умовно доступні).

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За її словами, поняття "умовна доступність" означає наявність пандуса, а при наявності пандуса та поручнів вже йдеться про доступність.

Денісова розповіла, що особам із інвалідністю та маломобільним групам населення на 100% недоступні виборчі дільниці у Миколаївській, Одеській, Волинській, Закарпатській та Львівській областях.

За її словами, у Тернопільській області - 94,1% виборчих дільниць недоступні, а частково доступні лише 5,9%, у Сумській - недоступні 93,3% дільниць, 6,7% - частково доступні, у Запорізькій області недоступні 90,9%, частково доступні 9,1%, у Київській області недоступні 90,5%, частково доступні 9,5%.

Згідно з моніторингом, у Донецькій області 88,9% недоступні, частково доступні - 11,1%, у Луганській області - 75,0% недоступні, частково доступні 25,0%.

Також читайте: На сьогодні жодна виборча дільниця не забезпечена приладами температурного скринінгу і дезінфекторами, - Денісова

Водночас у Херсонській області недоступні 76,9% виборчих дільниць, частково доступні - 15,4%, доступні - 7,7% дільниць.

У Києві лише 7% виборчих дільниць доступні особам із інвалідністю та маломобільним виборцям, 10,1% - частково доступні, а недоступні - 82,9%.

Автор: Анастасія Потіха
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Зато для людей с умственной инвалидностью даже отдельные партии есть.
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23.10.2020 13:48 Відповісти
тю ***...а где ж тогда 73 процента в прошлый раз наголосовали??? ))))
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23.10.2020 13:53 Відповісти
Хорошие раньше времена были в развитых странах когда право голосовать имели только отдельные категории граждан. Вот счас калека от которой нету никакого толку проголосует за ОПЗЖдец и что дальше?
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23.10.2020 13:55 Відповісти
Все кто сидят на шее у государства - должны быть лишены права голоса!!! Кто за ставьте лайк!!!
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23.10.2020 13:58 Відповісти
Вопрос поставлен в корне не правильно, это должно касаться только тех, кто не платит налоги(речь про граждан, неграждане и так не имеют права голоса).
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23.10.2020 14:10 Відповісти
ну не доступны, ну и что с этого??? инвалиды могут и дома успешно голосовать. был неоднократно в разных комиссиях, не обращался ни один инвалид по этому вопросу, как и не пытались приезжать на колясках голосовать. вопрос - тухлятина.
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23.10.2020 14:07 Відповісти
пля, когда уберут эту обоссанную кацапку имитирующую деятельность...
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23.10.2020 17:58 Відповісти
Тому що! Турбота про інвалідів, щоби не схопили якої пошесті.
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23.10.2020 18:46 Відповісти
 
 