В Україні лише 1% виборчих дільниць доступні людям з інвалідністю, - Денісова

Майже 90% українських виборчих дільниць недоступні людям з інвалідністю та маломобільним групам населення, ще 10% - доступні частково.

Про це заявила під час брифінгу 23 жовтня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Із 19 до 22 жовтня ми перевірили архітектурну доступність на 881 дільниці... Я хочу звернути вашу увагу на те, що лише на 1,1% (дільниць - ред.) забезпечено доступність для реалізації виборчих прав особам із інвалідністю та маломобільним групам населення", - сказала Денісова.

Денісова повідомила, що 88,5% дільниць взагалі не забезпечені архітектурної доступністю для маломобільних людей та осіб із інвалідністю.

"Це означає, що виборці з інвалідністю та маломобільні громадяни не зможуть реалізувати свої права, просто не потраплять на такі дільниць", - зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що 10,4% виборчих дільниць частково доступні (умовно доступні).

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За її словами, поняття "умовна доступність" означає наявність пандуса, а при наявності пандуса та поручнів вже йдеться про доступність.

Денісова розповіла, що особам із інвалідністю та маломобільним групам населення на 100% недоступні виборчі дільниці у Миколаївській, Одеській, Волинській, Закарпатській та Львівській областях.

За її словами, у Тернопільській області - 94,1% виборчих дільниць недоступні, а частково доступні лише 5,9%, у Сумській - недоступні 93,3% дільниць, 6,7% - частково доступні, у Запорізькій області недоступні 90,9%, частково доступні 9,1%, у Київській області недоступні 90,5%, частково доступні 9,5%.

Згідно з моніторингом, у Донецькій області 88,9% недоступні, частково доступні - 11,1%, у Луганській області - 75,0% недоступні, частково доступні 25,0%.

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Водночас у Херсонській області недоступні 76,9% виборчих дільниць, частково доступні - 15,4%, доступні - 7,7% дільниць.

У Києві лише 7% виборчих дільниць доступні особам із інвалідністю та маломобільним виборцям, 10,1% - частково доступні, а недоступні - 82,9%.