Путін хоче не просто відновити СРСР, його мета - відновлення тюрми народів, - Яценюк
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Або Україна об'єднується і захищає свої цінності і стає сильнішою, або диктаторські режими стануть сильнішими і будуть поневолювати народи вільного світу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
"Боротьба України за свою свободу надихнула наших білоруських братів і друзів. Незважаючи на те, що авторитарний режим Лукашенка винищував все, що мало хоча б найменші паростки свободи, - ця свобода все одно пробилась крізь бетон, яким Лукашенко намагався закатати Білорусь", - наголосив Арсеній Яценюк.
Яценюк підкреслив, що зараз як ніколи потрібна підтримка народу Білорусі і додав, що вітає рішення західних партнерів ввести санкції проти білоруського режиму: "Спочатку були сумніви, чи вводити санкції. Ми не можемо сумніватися тоді, коли боремося за правду, коли ми боремося за свободу та волю народу".
"Ми як Україна дуже добре знаємо, що таке боротьба за свободу. Ми знаємо, що таке Небесна Сотня, яка боролася і виборола свободу на Майдані. Ми знаємо, що таке Небесні Тисячі українських військових, які стали щитом проти російської навали і захистили Україну. Ми як Україна знаємо, наскільки важлива підтримка тих, хто борються", - підкреслив Яценюк.
За словами експрем'єра, Росія і Путін не змінили своїх планів: "Путін поставив ключову мету – не просто відновлення Радянського Союзу. Мета Володимира Путіна – це відновлення тюрми народів. І в цю тюрму він хоче посадити український народ, грузинів, білорусів. Він мріє в цю тюрму посадити Балтійські країни. Він мріє про те, щоб розподілити по-новому світ".
Яценюк додав, що західний світ уже сьогодні повинен знайти відповідь на питання, що робити з Росією.
З огляду на те, що Путін говорив на Валдаї, він шукає підтримки в Китаї. Або ми як вільний світ об’єднуємося і захищаємо наші цінності і стаємо сильні, або тоді диктаторські авторитарні режими стануть сильні і будуть поневолювати народи вільного світу", - наголосив ексглава уряду.
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причина такой тенденции: естественная убыль исконно рускавага населения по причине плохой экологии, плохой медицины, алкоголизм, наркомания, криминал, военные потери..
в то же время, мигранты это в основном азиаты и тюрки, которые даже чрез три поколения не рисифицируются, а их количество на Рассии увеличивается с каждым годом..
поэтому, одной из причин нападения на Украину, была цель захватить 40 млн украинцев, затем рисифицировать их и таким образом "рускиймир" получал дополнительный ресурс для поддержания доминирующего положения "рускавага мира" над не русским населением..
а теперь, "рускиймир" трещит по швам, и будущее Рассиюшки в Аллахе, а русские будут денацифицированны и насильно превращены в мусульман..
И ВЫ и МЫ - это кто? Что у нас общего у всех?