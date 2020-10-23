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Путін хоче не просто відновити СРСР, його мета - відновлення тюрми народів, - Яценюк

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Путін хоче не просто відновити СРСР, його мета - відновлення тюрми народів, - Яценюк

Або Україна об'єднується і захищає свої цінності і стає сильнішою, або диктаторські режими стануть сильнішими і будуть поневолювати народи вільного світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Боротьба України за свою свободу надихнула наших білоруських братів і друзів. Незважаючи на те, що авторитарний режим Лукашенка винищував все, що мало хоча б найменші паростки свободи, - ця свобода все одно пробилась крізь бетон, яким Лукашенко намагався закатати Білорусь", - наголосив Арсеній Яценюк.

Яценюк підкреслив, що зараз як ніколи потрібна підтримка народу Білорусі і додав, що вітає рішення західних партнерів ввести санкції проти білоруського режиму: "Спочатку були сумніви, чи вводити санкції. Ми не можемо сумніватися тоді, коли боремося за правду, коли ми боремося за свободу та волю народу".

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"Ми як Україна дуже добре знаємо, що таке боротьба за свободу. Ми знаємо, що таке Небесна Сотня, яка боролася і виборола свободу на Майдані. Ми знаємо, що таке Небесні Тисячі українських військових, які стали щитом проти російської навали і захистили Україну. Ми як Україна знаємо, наскільки важлива підтримка тих, хто борються", - підкреслив Яценюк.

За словами експрем'єра, Росія і Путін не змінили своїх планів: "Путін поставив ключову мету – не просто відновлення Радянського Союзу. Мета Володимира Путіна – це відновлення тюрми народів. І в цю тюрму він хоче посадити український народ, грузинів, білорусів. Він мріє в цю тюрму посадити Балтійські країни. Він мріє про те, щоб розподілити по-новому світ".

Яценюк додав, що західний світ уже сьогодні повинен знайти відповідь на питання, що робити з Росією.

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З огляду на те, що Путін говорив на Валдаї, він шукає підтримки в Китаї. Або ми як вільний світ об’єднуємося і захищаємо наші цінності і стаємо сильні, або тоді диктаторські авторитарні режими стануть сильні і будуть поневолювати народи вільного світу", - наголосив ексглава уряду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Я Яценюка понимаю и поддерживаю!!
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23.10.2020 15:45
+3
Поэтому при тебе, премьер министре, в Украине спокойно работала путинская криминальная фирма тедис?
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23.10.2020 14:22
+3
я читал расиянскую статистику по население и приплоду расийского быдло скота, и вот многие расиянские ученые и эксперты, сходятся в одной мысли, что к 2035 году на Расии возникнет ситуация, когда количество рускавага населения сравняется по числу с количеством нерускавага населения и нерусскими мигрантами (примерно 50 на 50 с небольшими колебаниями)..
причина такой тенденции: естественная убыль исконно рускавага населения по причине плохой экологии, плохой медицины, алкоголизм, наркомания, криминал, военные потери..
в то же время, мигранты это в основном азиаты и тюрки, которые даже чрез три поколения не рисифицируются, а их количество на Рассии увеличивается с каждым годом..
поэтому, одной из причин нападения на Украину, была цель захватить 40 млн украинцев, затем рисифицировать их и таким образом "рускиймир" получал дополнительный ресурс для поддержания доминирующего положения "рускавага мира" над не русским населением..
а теперь, "рускиймир" трещит по швам, и будущее Рассиюшки в Аллахе, а русские будут денацифицированны и насильно превращены в мусульман..
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23.10.2020 14:31
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Поэтому при тебе, премьер министре, в Украине спокойно работала путинская криминальная фирма тедис?
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23.10.2020 14:22 Відповісти
)(уйло спить і бачит себе імператор Великая,Малая иБелая Руси !!!)))
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23.10.2020 14:29 Відповісти
я читал расиянскую статистику по население и приплоду расийского быдло скота, и вот многие расиянские ученые и эксперты, сходятся в одной мысли, что к 2035 году на Расии возникнет ситуация, когда количество рускавага населения сравняется по числу с количеством нерускавага населения и нерусскими мигрантами (примерно 50 на 50 с небольшими колебаниями)..
причина такой тенденции: естественная убыль исконно рускавага населения по причине плохой экологии, плохой медицины, алкоголизм, наркомания, криминал, военные потери..
в то же время, мигранты это в основном азиаты и тюрки, которые даже чрез три поколения не рисифицируются, а их количество на Рассии увеличивается с каждым годом..
поэтому, одной из причин нападения на Украину, была цель захватить 40 млн украинцев, затем рисифицировать их и таким образом "рускиймир" получал дополнительный ресурс для поддержания доминирующего положения "рускавага мира" над не русским населением..
а теперь, "рускиймир" трещит по швам, и будущее Рассиюшки в Аллахе, а русские будут денацифицированны и насильно превращены в мусульман..
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23.10.2020 14:31 Відповісти
Будущее России всего лишь вопрос границ между Украиной и Китаем
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24.10.2020 21:08 Відповісти
Ну тюрьма народов это не Стена однако могут и восстановить.. Путин хочет не просто восстановить СССР, его цель - восстановление тюрьмы народов, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8243
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23.10.2020 14:35 Відповісти
Особливо ригоАнальна.
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23.10.2020 20:17 Відповісти
Та хватит уже скулить про это карликовое пуйло!
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23.10.2020 15:04 Відповісти
Путин -это понятно!!! Он преступник!!!! А главное чего хотим мы!!!! И кто такие ВЫ?????
И ВЫ и МЫ - это кто? Что у нас общего у всех?
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23.10.2020 15:07 Відповісти
Путін хоче не просто відновити СРСР, його мета - відновлення тюрми народів, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4018
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23.10.2020 15:14 Відповісти
Я Яценюка понимаю и поддерживаю!!
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23.10.2020 15:45 Відповісти
Яценюк? +100500.
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24.10.2020 21:06 Відповісти
 
 