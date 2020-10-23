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Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
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Будапештська угода (115) Зеленський (17376) зброя (5739) Порошенко (13228) Росія (47115) Олланд (157) мінські угоди (2216)

Порошенко розповів, як домігся поставок західного озброєння в Україну: Я в 2014 році в Німеччині двигун для танка не міг купити

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Порошенко розповів, як домігся поставок західного озброєння в Україну: Я в 2014 році в Німеччині двигун для танка не міг купити

Україні в 2014 році вдалося не просто швидко сформувати антипутінську коаліцію, але і подолати ембарго на поставки західного озброєння.

Про це нагадав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час дискусії на Спеціальному Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Нам треба було створювати новий формат світової коаліції на підтримку України з санкціями, поставкою нам летального озброєння. Я хочу нагадати – коли я вступив на посаду президента 7 червня 2014 року, проти України діяло офіційне ембарго західних країн на постачання будь-якої зброї, навіть нелетальної", – зауважив Порошенко.

"Я в Німеччині двигун для танка не міг купити, бо це була продукція подвійного призначення. Я в Італії не міг купити навігаційне обладнання, тому що нам директиви забороняли. І прорив був перший, коли на переговорах з Франсуа Олландом ми домовилися за одну зустріч про зупинку будівництва і постачання вертолітоносців Містраль і постачання нам дуже важливих елементів радіоелектронної боротьби. Ми закупили, щоб в 2015 році поставили, включили, на 30 км навколо дротові телефони перегоріли. І ми це використовували на фронті", – згадує лідер "Європейської Солідарності".

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"У нас не було жодного дрону. Я хочу нагадати, скільки критики було, коли я ухвалив рішення під час візиту в Туреччину і зустрічі з Ердоганом закупити бойові ударні дрони. Подивіться зараз, як вони застосовуються в Азербайджані. Саме такі, як ми купили. І подивіться, як вони "використовуються" в Україні", – зауважив Петро Порошенко.

Він також зазначив, що скоро вже два роки як Зеленський при владі, і в нього є достатньо повноважень, щоб почати реалізовувати власну безпекову стратегію, а не сподіватися на примарні "гарантії" Будапештського меморандуму.

"Скоро 2 роки, чоловіче. Подобається Будапештський меморандум – роби по Будапештському. Подобається Мінськ – роби по Мінську. Подобається інший – роби!", – закликав Петро Порошенко.

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"Самі не розумієте – спитайте в розумних людей, вам підкажуть. Навіщо питати в українців, які життя віддають за те, щоб захистити свою землю, чи треба нам скористатися можливістю "бетонних" гарантій, які містяться в Будапештському меморандумі? Спитайте в Кравчука, там немає бетонних гарантій, спитайте в експертів з міжнародного права, там взагалі немає гарантій", – констатує Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+59
Порошенко рассказал, как добился поставок западного вооружения в Украину: Я в 2014 году в Германии двигатель для танка не мог купить - Цензор.НЕТ 517
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23.10.2020 14:19
+58
Порошенко рассказал, как добился поставок западного вооружения в Украину: Я в 2014 году в Германии двигатель для танка не мог купить - Цензор.НЕТ 2747
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23.10.2020 14:20
+41
Заслуга Порошенко в том, что он прервал традицию считать Россию непобедимой. Как и в том, что смотрел на Путина просто как на врага, а не как на мифическое существо. На это надо иметь изрядное мужество. Как бы там не было, а этого из истории уже не вычеркнешь.
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23.10.2020 14:27
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))))) у свідків другого приходу єкстаз...
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23.10.2020 15:19 Відповісти
БреХун!!
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23.10.2020 15:22 Відповісти
Не ущемляй чуства верующих.
Ща молебен начнется. Литургия уже прошла.
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23.10.2020 15:44 Відповісти
Порошенко розповів, як домігся поставок західного озброєння в Україну: Я в 2014 році в Німеччині двигун для танка не міг купити - Цензор.НЕТ 5954
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23.10.2020 15:33 Відповісти
Не хвали сам себе, хай люди похвалять.
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23.10.2020 16:37 Відповісти
Сергей Кушнир А його люди і хвалять. За що хвалить тупорилого клоуна?
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23.10.2020 20:28 Відповісти
«И прорыв был первый, когда на переговорах с Франсуа Олландом мы договорились за одну встречу об остановке строительства и поставок вертолетоносцев Мистраль и о поставке нам очень важных элементов радиоэлектронной борьбы. Мы закупили, чтобы в 2015 году поставили, включили на 30 км вокруг проводные телефоны перегорели. И мы это использовали на фронте", - вспоминает лидер "Европейской Солидарности".
Источник: https://censor.net/ru/n3226640»

А коли ти про це казав?
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23.10.2020 20:39 Відповісти
Люди і хвалять. На відміну від раєян і манкуртів,які його ненавидять!.
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23.10.2020 20:41 Відповісти
Пока искали соринки в глазу Порошенко, у самих такие бревна в оченятах сформировались!
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23.10.2020 16:42 Відповісти
Пусть зеля одевает стринги и вперед в европу за помощью, должно прокатить.
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23.10.2020 17:14 Відповісти
геям там знижки ))
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23.10.2020 18:20 Відповісти
С роялем на лисапедте из Литвы!
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23.10.2020 20:43 Відповісти
сам зробив барєри і ще соплі пускає
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23.10.2020 20:10 Відповісти
Он в Германии в 2014м для какого танка движки искал? Для Леопарда?
Сказочник, блин.
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23.10.2020 20:10 Відповісти
Dron На БТР ставили німецькі двигуни
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23.10.2020 20:27 Відповісти
Если вы не в курсе, то в ГДР тоже армия была)
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23.10.2020 23:13 Відповісти
Пєтя в 2014 році мав танк?
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23.10.2020 20:30 Відповісти
Танк? Ні! Тільки танкові корпуси,залишені папереднікамі.
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23.10.2020 20:45 Відповісти
Новый робот РФ, FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) (позывной Skybot F-850)
Ну как вам?
https://www.youtube.com/watch?v=y3RIHnK0_NE
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23.10.2020 22:23 Відповісти
Порошенко розповів, як домігся поставок західного озброєння в Україну: Я в 2014 році в Німеччині двигун для танка не міг купити - Цензор.НЕТ 7631
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23.10.2020 22:44 Відповісти
Так у тебя не только трактор, а еще и танк есть?
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24.10.2020 00:00 Відповісти
Так у тебя не только трактор, а еще и танк есть?
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24.10.2020 00:01 Відповісти
Жаль , что 73% Зедебилов Так и не смогли понять главного!!Это победы порошенко над путиным!! Как говорят :: Желудок победил и затуманил мозги нашим ворюгам с рынков !! Теперь эти же рыночники -Зедебилы клянут этого Зеленского в хвост и гриву!, А поздно батенька!! Прийдётся терпеть эту иуду Зеленского, ещё три года!!
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24.10.2020 11:05 Відповісти
От якраз хахли-зєдєбли, і зрозуміли !
І реакція у них була, як оця, у Зеленського.
300 років хохлорабства, а тут Порох зацідив «нєпобєдімого руссского *****» по іппалу.
«- Вай, шошь оно тепєрь будєт !?»
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24.10.2020 14:47 Відповісти
Не нужно равнять Наполеона и Порошенко. Наполеон унизил Россию, Порошенко её угробит
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24.10.2020 21:03 Відповісти
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