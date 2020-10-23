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COVID-19 забрав життя подружжя-медиків, які працювали в реанімаційному відділенні м.Тараща. У них залишився 13-річний син

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

COVID-19 забрав життя подружжя-медиків, які працювали в реанімаційному відділенні м.Тараща. У них залишився 13-річний син

У місті Тараща під Києвом від коронавірусу померли чоловік і жінка-медики - медсестра місцевої поліклініки та лікар-анестезіолог місцевого реанімаційного відділення. У них залишився син, 13-річний Антон, який перебував на апараті ШВЛ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі шоу "Право на владу" розповіла ведуча Наталія Мосейчук. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі програми.

Як повідомила ведуча, трагедія трапилася 10-11 жовтня. За її словами, коли хлопець прокинувся, отямився - йому сказали, що немає обох батьків. Він відповів, що Бога не існує.

Мосейчук звернулася до президента Володимира Зеленського з приводу трагічної загибелі двох батьків-лікарів від коронавірусу. Вона попросила взяти під особистий контроль долю їхнього сина, а також справи всіх лікарів, з якими сталося лихо під час пандемії.

Також читайте: Усі лікарі інфекційної лікарні в Коломиї захворіли на COVID-19, - мер Слюзар

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що де-не-де медики, які лікують хворих COVID-19, працюють "на межі людських можливостей".

Президент Асоціації анестезіологів України, експерт МОЗ Сергій Дубров заявив, що в українських лікарнях може не вистачати медиків, якщо кількість хворих COVID-19 щодня буде збільшуватися до 9-12 тис. Він уточнив, що зараз в Україні для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 задіяні 2 тис. 714 лікарів-анестезіологів (кожен третій лікар-анестезіолог, який працює в країні) і понад 15 тис. лікарів інших спеціальностей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын - Цензор.НЕТ 7545

..
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23.10.2020 14:24
+14
под личный контроль президента?... помилуйте, оставьте пацану хоть какой-то шанс...
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23.10.2020 14:30
+11
RIP !
Врачи сейчас как воины на передовой
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23.10.2020 14:27
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Сам у себя он, к сожалению, остался...
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23.10.2020 14:23 Відповісти
COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын - Цензор.НЕТ 7545

..
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23.10.2020 14:24 Відповісти
если правда, то горе конечно, но:

Мосейчук рассказала? Даже не Степанов, который в ответе за медиков? Чота попахивает распятым мальчиком
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23.10.2020 14:37 Відповісти
Вы знаете...есть несколько публикаций (но все со ссылкой на ТСН...????)
теперь не знаю что и думать
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23.10.2020 14:44 Відповісти
Мусичучка это украинскае скабеева, да и г+г как первоисточник очень сомнительный телеканал.
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23.10.2020 14:48 Відповісти
вот и я завис....
ну не может (или может??) эта... дамочка... так прокалываться? (в смысле с погибшими)
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23.10.2020 14:53 Відповісти
у зеленских мразей нет ни совести ни чести. И они давно продали душу дьяволу. Так что может быть все, что угодно...
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23.10.2020 15:03 Відповісти
Как сообщила ведущая, трагедия случилась 10-11 октября

Шоу для зебилов вчера ж был эфир? 22 октября. Прошло 11 дней. Я думаю такое резонансное событие разлетелось бы как пирожки в информ пространстве, журналисты ж они такие. Но 11 дней, Карл, я не верю...
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23.10.2020 15:08 Відповісти
ну допустим трагические слова, произнесенные ребенком она могла и ...приужастить, но сам факт гибели медиков???
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23.10.2020 14:55 Відповісти
Если с других каналов не подтвердится инфа, не рожу ее гнусавую покажут со ссылкой на нее же, а поедут журналисты и снимут реальный сюжет, то она журналистский труп. Хотя ей уже давно это пофиг...
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23.10.2020 14:59 Відповісти
я как слышу - мосейчук... сразу вспоминаю сюжет с пожарища с тремя трупиками детей и ее звонкий голосок - горіло-палало ! ((
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23.10.2020 15:07 Відповісти
Ну вы, петюнчики и циники...
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23.10.2020 15:39 Відповісти
Зато они получили по 2,5к гривен доплаты в сентябре.
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23.10.2020 14:24 Відповісти
Боже кая трагедия. Дай бог, что бы власти или те от кого это зависит, помогли ребенку
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23.10.2020 14:25 Відповісти
Ты новость читал? он сам сказал шо Боб - фуфло, а ты тут "божаешь"
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23.10.2020 15:07 Відповісти
RIP !
Врачи сейчас как воины на передовой
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23.10.2020 14:27 Відповісти
" По ее словам, когда парень проснулся, пришел в себя - ему сказали, что нет обоих родителей. Он ответил, что Бога не существует "

понял это в 13, а некоторые и в 70 не доходят до этого
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23.10.2020 14:28 Відповісти


...рассказала ведущая Наталья Мосейчук // обратилась к президенту Владимиру Зеленскому //
попросила взять под личный контроль
И тут пиарнуться не забыли...
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23.10.2020 14:29 Відповісти
Личный контроль на хлеб не намажешь.
Проверил сержант Журавель.
Слава Украине!
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23.10.2020 14:33 Відповісти
под личный контроль президента?... помилуйте, оставьте пацану хоть какой-то шанс...
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23.10.2020 14:30 Відповісти
Дуже шкода людей.
Певно, засобів захисту недостатньо виділено державою. Якщо в нас стільки хворих лікарів.
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23.10.2020 14:30 Відповісти
Что-то я не слышал про поставки защитных костюмов от правительства, от зели.
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23.10.2020 14:32 Відповісти
ну как сказать, умереть в один день - это как раз по религиозным канонам, причем, независимо от религии.
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23.10.2020 14:34 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине лечение от коронавируса происходит более качественно, чем в других странах.Источник: https://censor.net/ru/n3226489

Медики, вы хорошо подумали, за кого послезавтра голосовать будете?!
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23.10.2020 14:35 Відповісти
У зебіла після кожної д..и коксу настає чергове покращення.
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23.10.2020 15:47 Відповісти
Какая ужасная трагедия! А ведь еще есть скептики, а скорее дураки, отрицающие наличие смертоносного вируса. Пареньку, конечно, выздоровления, но то, что остался один, страшное горе.
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23.10.2020 14:37 Відповісти
Притомного скептика можуть переконати в хибності його думок факти.
Тому це не скептики, а якісь безмозкі, самозакохані барани.
Їх теж ковід косить, але, на жаль, їх легіони.
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23.10.2020 14:42 Відповісти
COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын - Цензор.НЕТ 9361
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23.10.2020 14:43 Відповісти
COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын - Цензор.НЕТ 2622
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23.10.2020 14:48 Відповісти
А писало тут шо 96% погибших - 80-90 лет

Он ответил, что Бога не существует. Источник: https://censor.net/ru/n3226642\\\\\\\\\

Ложь, их тысячи этих ссуществ - выбирай любого.
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23.10.2020 15:06 Відповісти
Мосийчук? Г+Г? "Он ответил, что Бога не существует"?

Не верю.
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23.10.2020 15:14 Відповісти
Пизлец, но карантин не обьявиим выборы нафальсифицировать важнее любой ценой, конченые.
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23.10.2020 15:15 Відповісти
Я у 100501-й раз переконався що бога не існує.
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23.10.2020 15:27 Відповісти
..(
всё-таки оставляю за собой право на надежду, что это Г+Гшный фейк - в этом случае я за такие фейки от непереборчивой Моисей-чукчи
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23.10.2020 17:58 Відповісти
К сожалению это не фейк, родители умерли в течении двух дней а ребенок остался сиротой, причем также находился в больнице и сообщили ему об этом уже после похорон.Только Тараща не совсем под Киевом, все-таки 120 км, хотя область Киевская
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23.10.2020 19:34 Відповісти
 
 