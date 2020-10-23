COVID-19 забрав життя подружжя-медиків, які працювали в реанімаційному відділенні м.Тараща. У них залишився 13-річний син
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У місті Тараща під Києвом від коронавірусу померли чоловік і жінка-медики - медсестра місцевої поліклініки та лікар-анестезіолог місцевого реанімаційного відділення. У них залишився син, 13-річний Антон, який перебував на апараті ШВЛ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі шоу "Право на владу" розповіла ведуча Наталія Мосейчук. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі програми.
Як повідомила ведуча, трагедія трапилася 10-11 жовтня. За її словами, коли хлопець прокинувся, отямився - йому сказали, що немає обох батьків. Він відповів, що Бога не існує.
Мосейчук звернулася до президента Володимира Зеленського з приводу трагічної загибелі двох батьків-лікарів від коронавірусу. Вона попросила взяти під особистий контроль долю їхнього сина, а також справи всіх лікарів, з якими сталося лихо під час пандемії.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що де-не-де медики, які лікують хворих COVID-19, працюють "на межі людських можливостей".
Президент Асоціації анестезіологів України, експерт МОЗ Сергій Дубров заявив, що в українських лікарнях може не вистачати медиків, якщо кількість хворих COVID-19 щодня буде збільшуватися до 9-12 тис. Він уточнив, що зараз в Україні для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 задіяні 2 тис. 714 лікарів-анестезіологів (кожен третій лікар-анестезіолог, який працює в країні) і понад 15 тис. лікарів інших спеціальностей.
Будь ласка, зачекайте...
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Мосейчук рассказала? Даже не Степанов, который в ответе за медиков? Чота попахивает распятым мальчиком
теперь не знаю что и думать
ну не может (или может??) эта... дамочка... так прокалываться? (в смысле с погибшими)
Шоу для зебилов вчера ж был эфир? 22 октября. Прошло 11 дней. Я думаю такое резонансное событие разлетелось бы как пирожки в информ пространстве, журналисты ж они такие. Но 11 дней, Карл, я не верю...
Врачи сейчас как воины на передовой
понял это в 13, а некоторые и в 70 не доходят до этого
...рассказала ведущая Наталья Мосейчук // обратилась к президенту Владимиру Зеленскому //
попросила взять под личный контроль
И тут пиарнуться не забыли...
Проверил сержант Журавель.
Слава Украине!
Певно, засобів захисту недостатньо виділено державою. Якщо в нас стільки хворих лікарів.
Медики, вы хорошо подумали, за кого послезавтра голосовать будете?!
Тому це не скептики, а якісь безмозкі, самозакохані барани.
Їх теж ковід косить, але, на жаль, їх легіони.
Он ответил, что Бога не существует. Источник: https://censor.net/ru/n3226642\\\\\\\\\
Ложь, их тысячи этих ссуществ - выбирай любого.
Не верю.
всё-таки оставляю за собой право на надежду, что это Г+Гшный фейк - в этом случае я за такие фейки от непереборчивой Моисей-чукчи