Понад 60 зі 137 підприємств "Укроборонпрому" будуть корпоратизовані, 19 - передадуть на приватизацію, - Уруський
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Понад 60 підприємств зі 137, які входять до системи "Укроборонпрому", будуть корпоратизовані.
Про це сказав на пресконференції віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Понад 60 підприємств складуть майбутнє обличчя оборонно-промислового комплексу України, всі вони будуть корпоратизовані. Перетворені з державних і казенних підприємств у приватні і акціонерні товариства", - сказав він.
Після цього планується утворити 9 холдингових компаній за напрямками: бронетанкова техніка, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси, авіаремонтні сисиеми. Ці шість холдингових компаній увійдуть до складу державної холдингової компанії з попередньою назвою "Оборонні системи України".
Три інші холдингові компанії – "Антонов", авіадвигунобудування і ракетно-технічний центр "Південний" - увійдуть до складу другої державної холдингової компанії "Аерокосмічні системи України".
За словами Уруського, таким чином у результаті буде створено дві державні холдингові компанії - одна у складі шести, інша - трьох холдингових компаній. У них буде впроваджена корпоративна система управління. Тобто і в одній, і в другій холдинговій компаніях буде незалежна наглядова рада . "Сто відсотків акцій поки залишатиметься у державі, управляти цими акціями будуть державні холдингові кампанії", - уточнив віцепрем’єр.
Він також повідомив, що 21 підприємство, яке входило до системи Укроборонпрому, наразі перебуває на окупованій території. "Але вони знаходяться у полі нашої уваги, і після звільнення територій будемо вирішувати питання що з ними робити", - сказав Уруський.
За його словами, 19 збиткових підприємств будуть передані до Фонду державного майна. "Є і підприємства, які не мають замовлень, але мають серйозні активи. Такі підприємства треба продати, а гроші спрямувати в оборонний фонд", - сказав Уруський.
Будь ласка, зачекайте...
Блин. Вот можно же было...
Нет, не сохранить совок.
Но все сделать иначе.
С госсектором под жестким контролем + частным бизнесом с кредитами и строгой отчетностью...
В общем... все кто возражает против приватизации - просто комуняки и совки.
Так шо не вам говорить о розпиле ребятки...
А что ж вы молчали все эти годы, когда прихватизировали иные государственные предприятия? Или может года четыре назад в правовой и налоговой системе была тишь да благодать? Или после Оранжевой революции? Или еще раньше?
Т.е. к примеру распил спиртзаводов вам ОК?
Эх. Поздно. Раньше стоило ...
Давайте будем честными - не первый и далеко не первый. И при Кравчуке пилили, и при Кучме, и при Юще и при Яныке и при Пете, и при Зеле.
От того что распил назвать "приватизацией" или там "корпоратизацией" суть от этого не изменится.
Гос. собственность стоит развивать ибо с нее маржа ВСЯ идет в бюджет а не часть в виде налогов, которые к тому же оптимизируют. А это... койко-места в больницах в том числе.
Проблема в порочности самого явления. Приватизации.
Видишь ли... наследие совка имеет свойство заканчиваться.
Просто нестратегических объектов уже маловастенько - все или почти все распилили до него. Так что... пришла очередь стратегичеких.
И это как ни странно, не факт что не произошло бы будь фамилия президента иной.
Просто потому что пилили и до него.
Магическая рука рынка...
Эх.
Наступит же такой день, когда объекты для распила, созданные совком - закончатся.
Что - тогда?
Кто виноват? - Порох!
Почему Порох? - Потому что так сказал Зеля!
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