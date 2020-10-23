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Укроборонпром (957) Уруський Олег (111)

Понад 60 зі 137 підприємств "Укроборонпрому" будуть корпоратизовані, 19 - передадуть на приватизацію, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Понад 60 зі 137 підприємств

Понад 60 підприємств зі 137, які входять до системи "Укроборонпрому", будуть корпоратизовані.

Про це сказав на пресконференції віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Понад 60 підприємств складуть майбутнє обличчя оборонно-промислового комплексу України, всі вони будуть корпоратизовані. Перетворені з державних і казенних підприємств у приватні і акціонерні товариства", - сказав він.

Після цього планується утворити 9 холдингових компаній за напрямками: бронетанкова техніка, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси, авіаремонтні сисиеми. Ці шість холдингових компаній увійдуть до складу державної холдингової компанії з попередньою назвою "Оборонні системи України".

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Три інші холдингові компанії – "Антонов", авіадвигунобудування і ракетно-технічний центр "Південний" - увійдуть до складу другої державної холдингової компанії "Аерокосмічні системи України".

За словами Уруського, таким чином у результаті буде створено дві державні холдингові компанії - одна у складі шести, інша - трьох холдингових компаній. У них буде впроваджена корпоративна система управління. Тобто і в одній, і в другій холдинговій компаніях буде незалежна наглядова рада . "Сто відсотків акцій поки залишатиметься у державі, управляти цими акціями будуть державні холдингові кампанії", - уточнив віцепрем’єр.

Він також повідомив, що 21 підприємство, яке входило до системи Укроборонпрому, наразі перебуває на окупованій території. "Але вони знаходяться у полі нашої уваги, і після звільнення територій будемо вирішувати питання що з ними робити", - сказав Уруський.

За його словами, 19 збиткових підприємств будуть передані до Фонду державного майна. "Є і підприємства, які не мають замовлень, але мають серйозні активи. Такі підприємства треба продати, а гроші спрямувати в оборонний фонд", - сказав Уруський.

Також читайте: Підприємства "Укроборонпрому" реорганізують у 9 галузевих холдингів, - Уруський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Так і скажіть. З державної власності підприємства потраплять до "брудних рученят" прАвІльих "людей". Які будуть вирішувати що з ними робити, кому, що і по якій ціні продавати. На яких офшорах прибутки зберігати. Чи я помиляюсь? Здобули.
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23.10.2020 15:11
+3
Я думаю це останній «розпил» України перед закриттям.
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23.10.2020 15:15
+3
Передел с реприватизацией объектов конкурентов и новый распил
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23.10.2020 15:53
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Корпоратизировать,чтобы что? Без фондового рынка это или развал или ,как на россии,филькина грамота.
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23.10.2020 15:10 Відповісти
Так і скажіть. З державної власності підприємства потраплять до "брудних рученят" прАвІльих "людей". Які будуть вирішувати що з ними робити, кому, що і по якій ціні продавати. На яких офшорах прибутки зберігати. Чи я помиляюсь? Здобули.
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23.10.2020 15:11 Відповісти
Та с 1991 года здобуваємо.
Блин. Вот можно же было...
Нет, не сохранить совок.
Но все сделать иначе.
С госсектором под жестким контролем + частным бизнесом с кредитами и строгой отчетностью...
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23.10.2020 15:30 Відповісти
Уруський - путінський диверсант! За такі штучки,та ще й під час війни- його місце не в міністерському кріслі, а біля розстрільної стінки...
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23.10.2020 16:39 Відповісти
Я думаю це останній «розпил» України перед закриттям.
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23.10.2020 15:15 Відповісти
Зато как в США. Локхид, к примеру негосударственная компания...
В общем... все кто возражает против приватизации - просто комуняки и совки.

Так шо не вам говорить о розпиле ребятки...
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23.10.2020 15:17 Відповісти
І в Америці таке ж беззаконня в правовій і податковій системі, як і в Україні?
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23.10.2020 15:23 Відповісти
О, так мы только теперь заговорили о том, что слепо копировать западную экономику = глупость? Теперь?
А что ж вы молчали все эти годы, когда прихватизировали иные государственные предприятия? Или может года четыре назад в правовой и налоговой системе была тишь да благодать? Или после Оранжевой революции? Или еще раньше?
Т.е. к примеру распил спиртзаводов вам ОК?

Эх. Поздно. Раньше стоило ...
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23.10.2020 15:29 Відповісти
Ні, розписл спиртзаводів такий же не окей, як і розпил оборонпрома. Та Помаранчева революцяія, як і революція Гідності, не має жоднго відношення до дерибану державної власності, влаштованого ВАЗеленським та його спонсорами.
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23.10.2020 16:07 Відповісти
Уважаемый. Как будто бы это первый объект, распиленный с 1991?
Давайте будем честными - не первый и далеко не первый. И при Кравчуке пилили, и при Кучме, и при Юще и при Яныке и при Пете, и при Зеле.
От того что распил назвать "приватизацией" или там "корпоратизацией" суть от этого не изменится.
Гос. собственность стоит развивать ибо с нее маржа ВСЯ идет в бюджет а не часть в виде налогов, которые к тому же оптимизируют. А это... койко-места в больницах в том числе.
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23.10.2020 16:29 Відповісти
Уважаємий. Є перелік стратегічних об'єктів, який Янелох, кинувся виводити з державної власності і дерибанити, як тільки дорвався до влади. І робить він це під час війни. Свідомо. Саме для цього він призначає підкацапників, таких, як уруский. А це вже не просто дерибан, а стаття 111.
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23.10.2020 16:41 Відповісти
Я к тому, что он не первый. Он - продолжатель.
Проблема в порочности самого явления. Приватизации.
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23.10.2020 16:44 Відповісти
И задумайся. Сколько денег от "раньше просто пилили" не попало в казну. Сколько... койко-мест в больницах, местах в садиках, школах и так далее - не было создано. А ведь убить можно по-разному. Пулей на войне. А можно... просто "немає коштів на ліки"
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23.10.2020 16:45 Відповісти
Извини, сразу и не вспомнил.
Видишь ли... наследие совка имеет свойство заканчиваться.
Просто нестратегических объектов уже маловастенько - все или почти все распилили до него. Так что... пришла очередь стратегичеких.
И это как ни странно, не факт что не произошло бы будь фамилия президента иной.
Просто потому что пилили и до него.
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23.10.2020 16:47 Відповісти
а наркоманы все выносят из хаты...
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23.10.2020 15:30 Відповісти
Приватизация...
Магическая рука рынка...
Эх.
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23.10.2020 15:31 Відповісти
Мне интересно.
Наступит же такой день, когда объекты для распила, созданные совком - закончатся.
Что - тогда?
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23.10.2020 15:31 Відповісти
Передел с реприватизацией объектов конкурентов и новый распил
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23.10.2020 15:53 Відповісти
Зеля решил отжать себе 79 предприятий военпрома для того чтобы зарабатывать на войне кровавые деньги?
Кто виноват? - Порох!
Почему Порох? - Потому что так сказал Зеля!
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23.10.2020 15:52 Відповісти
Хорошо помню когда Янек в 2010 г пришёл к власти , буквально через неделю в Киев прилетели кацапские генералы и другая нечисть типа Рогозина . И все они с украинскими чиновниками ОБЛЕТЕЛИ ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ УКРАИНЫ
Если кто помнит жтот материал , сбросьте пожалуйста ссылку
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23.10.2020 16:01 Відповісти
Похоронили Укроборонпром правильным путём идёте малята, не хочу говорить дебилы
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23.10.2020 16:07 Відповісти
Вечная память Укроборонпрому, таки его добили московские и западные агенты.
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23.10.2020 17:11 Відповісти
Хоть один положительный пример приватизации, корпоратизации, АО, ЗАО?
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23.10.2020 19:43 Відповісти
Найкращий метод розграбувати підприємство - приватизувати його . Львівський ЛАЗ тому приклад .
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23.10.2020 22:36 Відповісти
 
 