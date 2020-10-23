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Столичний суд винесе вирок зловмиснику, який напав на жінку в поїзді "Маріуполь-Київ"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Столичний суд винесе вирок зловмиснику, який напав на жінку в поїзді

Київською місцевою прокуратурою №9 направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який підозрюється в нападі і спробі зґвалтування жінки у вагоні поїзда сполученням "Маріуполь-Київ".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувальний акт спрямований до Солом'янського районного суду міста Києва. Підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

Також дивіться: Поліція затримала п'яного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Брат Кивы. Ещё и как похож!
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23.10.2020 15:25 Відповісти
В такой кепке он бы не смог . Он просто клоун .
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23.10.2020 15:28 Відповісти
Наказание за такое , должно быть строже в разы .
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23.10.2020 15:39 Відповісти
Он - трижды судим, значит, рецедивист.
Сломал женщине челюсть - это 7 лет по верхней шкале.
Прокуроры, вы зачем отбеливаете преступников?
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23.10.2020 15:50 Відповісти
Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко Джерело: https://censor.net/ua/n3226661

Це хто? Столичний суд винесе вирок зловмиснику, який напав на жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" - Цензор.НЕТ 241
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23.10.2020 16:17 Відповісти
"подозревается в нападении и попытке изнасилования"

А где нанесение тяжких телесных?
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23.10.2020 16:20 Відповісти
Венедиктова 78, алло?!
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23.10.2020 19:08 Відповісти
Боже , хоч би не виправдали злочинця . Українські суди здебільшого на їх боці .
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23.10.2020 22:48 Відповісти
 
 