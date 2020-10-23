Столичний суд винесе вирок зловмиснику, який напав на жінку в поїзді "Маріуполь-Київ"

Київською місцевою прокуратурою №9 направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який підозрюється в нападі і спробі зґвалтування жінки у вагоні поїзда сполученням "Маріуполь-Київ".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувальний акт спрямований до Солом'янського районного суду міста Києва. Підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

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