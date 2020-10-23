В одеському суді під час оголошення рішення семеро ув'язнених порізали себе

У Малиновському районному суді Одеси під час засідання завдали собі поранення гострими предметами семеро обвинувачених у справі про організацію бунту в 2019 році в Південній виправній колонії (№51).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", прессекретарка суду Аріна Лебедюк повідомила, що сьогодні суд розглядав питання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим.

За її словами, коли суддя оголошував рішення про продовження заходу у вигляді тримання під вартою, обвинувачені почали різати собі різні частини тіла, зокрема, руки, ділянку живота та ін.

"Керівник апарату суду Валентина Савенко оперативно викликала швидку допомогу, потерпілим надано медичну допомогу", - повідомила прессекретарка.

Нагадаємо, 27 травня 2019 року в Південній виправній колонії (№51), розташованій в Одесі, стався бунт, що супроводжувався пожежею. У поліції заявили, що бунт стався за вказівкою "злодіїв в законі". Після бунту колонія припинила існування - близько 450 засуджених спрямовані в інші виправні установи.

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